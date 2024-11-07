جدل في أمريكا بعد رصد "ميلانيا مزيفة" إلى جانب ترامب... صور
© AP Photo / Evan Vucciالمرشح الجمهوري للرئاسة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب يبتسم للسيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب في حفل مراقبة ليلة الانتخابات في مركز بالم بيتش للمؤتمرات
© AP Photo / Evan Vucci
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تصدر خبر فوز المرشح الجمهوري والرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية يوم أمس الأربعاء، وسائل الإعلام وعناوين الأخبار.
وبعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الأمريكية التي حسمها ترامب لصالح الجمهوريين، تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا يزعمون فيها وجود فروقات واضحة بين زوجة الرئيس ميلانيا ترامب وبين السيدة التي تواجدت إلى جانبه خلال يوم الحسم.
وعلى الرغم من أن ميلانيا ظهرت إلى جانب ترامب مرتين في يوم الانتخابات، وعدم وجود أي دليل يدعم رواية "ميلانيا المزيفة"، إلا أن بعض الأشخاص أصروا على تلك المقارنة.
Umm, that is NOT Melania.— Julie B(rooklyn) BABY WOKE AF❌🇺🇸🇯🇲 (@JMeanypants) November 5, 2024
Sorry. I’m not buying it.
Whoever was at the polls today with Don, WASN’T MELANIA.
I guess the check bounced. pic.twitter.com/mbyAE5yAk9
وعلق أحدهم على الصور قائلا: "إظهار ميلانيا المزيفة في يوم الانتخابات أمر محرج للغاية".
وأضاف آخر: "ظهور ميلانيا المزيفة نادر".
وعلق أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي: "يبدو لي أن هذه الصورة تشبه ميلانيا المزيفة بشكل مريب".
Melania has furrows that run from her cheeks to underneath her chin. The other woman does not. Also notice the hazy filter on the camera that makes it hard to see detail. pic.twitter.com/q8nonzf3Zr— Shouting🐋intoThe🌎Wind🐦 (@BonnieBlueBell1) November 5, 2024
وتورات ميلانيا ترامب، إلى حد كبير عن الأنظار بعد خسارة زوجها في انتخابات عام 2020 وأعمال الشغب في مبنى الكابيتول.
وعقب الفوز بالانتخابات صعد ترامب على المسرح ليلقي خطابا بدأه بشكر عائلته وزوجته ميلانيا.