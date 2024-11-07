جدل في أمريكا بعد رصد "ميلانيا مزيفة" إلى جانب ترامب... صور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير نتنياهو بعد تسريب "وثائق غزة" المزورة؟
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يوضح تأثير عودة ترامب على الشرق الأوسط وأوكرانيا
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية وأثره على الأزمات العالمية والسياسة الدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية وأثره على الأزمات العالمية والسياسة الدولية
10:03 GMT
56 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف هو واقع الرياضة اللبنانية وكرة القدم تحديدا في ظل الحرب
12:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241107/جدل-في-أمريكا-بعد-رصد-ميلانيا-مزيفة-إلى-جانب-ترامب-صور-1094571358.html
جدل في أمريكا بعد رصد "ميلانيا مزيفة" إلى جانب ترامب... صور
جدل في أمريكا بعد رصد "ميلانيا مزيفة" إلى جانب ترامب... صور
سبوتنيك عربي
تصدر خبر فوز المرشح الجمهوري والرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية يوم أمس الأربعاء، وسائل الإعلام وعناوين الأخبار. 07.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-07T10:34+0000
2024-11-07T10:34+0000
مجتمع
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094570985_0:0:3065:1725_1920x0_80_0_0_25625fbcd09537abcb93aeb7461d03a8.jpg
وبعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الأمريكية التي حسمها ترامب لصالح الجمهوريين، تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا يزعمون فيها وجود فروقات واضحة بين زوجة الرئيس ميلانيا ترامب وبين السيدة التي تواجدت إلى جانبه خلال يوم الحسم.وعلى الرغم من أن ميلانيا ظهرت إلى جانب ترامب مرتين في يوم الانتخابات، وعدم وجود أي دليل يدعم رواية "ميلانيا المزيفة"، إلا أن بعض الأشخاص أصروا على تلك المقارنة.وعلق أحدهم على الصور قائلا: "إظهار ميلانيا المزيفة في يوم الانتخابات أمر محرج للغاية".وأضاف آخر: "ظهور ميلانيا المزيفة نادر".وعلق أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي: "يبدو لي أن هذه الصورة تشبه ميلانيا المزيفة بشكل مريب".وتورات ميلانيا ترامب، إلى حد كبير عن الأنظار بعد خسارة زوجها في انتخابات عام 2020 وأعمال الشغب في مبنى الكابيتول.وعقب الفوز بالانتخابات صعد ترامب على المسرح ليلقي خطابا بدأه بشكر عائلته وزوجته ميلانيا.تصويت فضائي... هكذا يشارك رواد الفضاء في الانتخابات الأمريكيةشاهد لحظة إعلان ترامب انتصاره و"رقصته الشهيرة"... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094570985_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_34b24ca296acfd8be75f79384a41993d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, العالم
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, العالم

جدل في أمريكا بعد رصد "ميلانيا مزيفة" إلى جانب ترامب... صور

10:34 GMT 07.11.2024
© AP Photo / Evan Vucciالمرشح الجمهوري للرئاسة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب يبتسم للسيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب في حفل مراقبة ليلة الانتخابات في مركز بالم بيتش للمؤتمرات
المرشح الجمهوري للرئاسة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب يبتسم للسيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب في حفل مراقبة ليلة الانتخابات في مركز بالم بيتش للمؤتمرات - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
تصدر خبر فوز المرشح الجمهوري والرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية يوم أمس الأربعاء، وسائل الإعلام وعناوين الأخبار.
وبعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الأمريكية التي حسمها ترامب لصالح الجمهوريين، تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا يزعمون فيها وجود فروقات واضحة بين زوجة الرئيس ميلانيا ترامب وبين السيدة التي تواجدت إلى جانبه خلال يوم الحسم.
وعلى الرغم من أن ميلانيا ظهرت إلى جانب ترامب مرتين في يوم الانتخابات، وعدم وجود أي دليل يدعم رواية "ميلانيا المزيفة"، إلا أن بعض الأشخاص أصروا على تلك المقارنة.
وعلق أحدهم على الصور قائلا: "إظهار ميلانيا المزيفة في يوم الانتخابات أمر محرج للغاية".
وأضاف آخر: "ظهور ميلانيا المزيفة نادر".
وعلق أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي: "يبدو لي أن هذه الصورة تشبه ميلانيا المزيفة بشكل مريب".
وتورات ميلانيا ترامب، إلى حد كبير عن الأنظار بعد خسارة زوجها في انتخابات عام 2020 وأعمال الشغب في مبنى الكابيتول.
وعقب الفوز بالانتخابات صعد ترامب على المسرح ليلقي خطابا بدأه بشكر عائلته وزوجته ميلانيا.
تصويت فضائي... هكذا يشارك رواد الفضاء في الانتخابات الأمريكية
شاهد لحظة إعلان ترامب انتصاره و"رقصته الشهيرة"... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:15 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 22:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала