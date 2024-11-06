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تصويت فضائي... هكذا يشارك رواد الفضاء في الانتخابات الأمريكية
تصويت فضائي... هكذا يشارك رواد الفضاء في الانتخابات الأمريكية
سبوتنيك عربي
بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية، برزت تساؤلات حول كيفية تصويت رواد الفضاء الأمريكيين الذين يعملون على متن محطة الفضاء الدولية. 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T14:57+0000
2024-11-06T14:57+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
دونالد ترامب
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن رواد الفضاء يستخدمون بطاقات اقتراع سرية يتم إرسالها إلكترونيا من الفضاء إلى مركز جونسون الفضائي في هيوستن.بعد ذلك، تُرسل البطاقات إلى محكمة مقاطعة هاريس في تكساس لتُحتسب ضمن الأصوات.وشجع رواد فضاء من وكالة "ناسا" المواطنين الأمريكيين على المشاركة في التصويت، حيث كتب كل من رائدي الفضاء دون بيتيت ونيك هيغ عبر وسائل التواصل: "سواء كنت جالسا أو واقفا أو طافيا، الأهم هو أن تشارك في التصويت".وتمكن الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الجمهوري دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، من هزيمة مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس والعودة إلى البيت الأبيض.وفي المقابل، حصلت هاريس على 224 صوتا في المجمع الانتخابي، وبذلك يصبح ترامب الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة.يشار إلى أنه في الولايات المتحدة، لا يتم تحديد نتيجة الانتخابات الرئاسية من قبل الناخبين العاديين، بل من قبل المجمع الانتخابي، الذي يتألف من 538 ممثلا من ولايات مختلفة، ويتناسب عدد الناخبين من كل منطقة مع عدد السكان ويتراوح من 3 إلى 55.
https://sarabic.ae/20241106/فوز-كاسح-ترامب-يحصد-277-صوتا-ويمسك-بمفاتيح-البيت-الأبيض-1094539256.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

تصويت فضائي... هكذا يشارك رواد الفضاء في الانتخابات الأمريكية

14:57 GMT 06.11.2024
© Photo / Unsplash/ NASAرائد فضاء
رائد فضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
© Photo / Unsplash/ NASA
تابعنا عبر
بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية، برزت تساؤلات حول كيفية تصويت رواد الفضاء الأمريكيين الذين يعملون على متن محطة الفضاء الدولية.
أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن رواد الفضاء يستخدمون بطاقات اقتراع سرية يتم إرسالها إلكترونيا من الفضاء إلى مركز جونسون الفضائي في هيوستن.
بعد ذلك، تُرسل البطاقات إلى محكمة مقاطعة هاريس في تكساس لتُحتسب ضمن الأصوات.
المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية الرئيس السابق دونالد ترامب يزور مقر حملته الانتخابي، في ويست بالم بيتش، فلوريدا. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
"فوز كاسح"... ترامب يحصد 277 صوتا ويمسك بمفاتيح البيت الأبيض
10:46 GMT
وشجع رواد فضاء من وكالة "ناسا" المواطنين الأمريكيين على المشاركة في التصويت، حيث كتب كل من رائدي الفضاء دون بيتيت ونيك هيغ عبر وسائل التواصل: "سواء كنت جالسا أو واقفا أو طافيا، الأهم هو أن تشارك في التصويت".
وتمكن الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الجمهوري دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، من هزيمة مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس والعودة إلى البيت الأبيض.

وبحسب النتائج التي نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية بعد الانتهاء من فرز أكثر من 97% من الأصوات في ولاية ويسكونسن، "حصد ترامب على 277 صوتا في المجمع الانتخابي من أصل 270 صوتا يحتاجها للفوز بالانتخابات".

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10:36 GMT
وفي المقابل، حصلت هاريس على 224 صوتا في المجمع الانتخابي، وبذلك يصبح ترامب الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة.
يشار إلى أنه في الولايات المتحدة، لا يتم تحديد نتيجة الانتخابات الرئاسية من قبل الناخبين العاديين، بل من قبل المجمع الانتخابي، الذي يتألف من 538 ممثلا من ولايات مختلفة، ويتناسب عدد الناخبين من كل منطقة مع عدد السكان ويتراوح من 3 إلى 55.
وعندما يحصل المرشح على دعم أكثر من 50% من سكان الولاية، فإنه سيحصل على أصوات جميع ناخبيها (في كل مكان باستثناء ولاية مين وولاية نبراسكا). ومن أجل الفوز بالبلاد ككل، يجب الحصول على 270 صوتا انتخابيا على الأقل.
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