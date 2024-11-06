https://sarabic.ae/20241106/ترامب-يحسم-الانتخابات-ويؤكد-لن-نقوم-بشن-حروب-بل-سنوقفها---عاجل-1094530360.html

ترامب "يحسم الانتخابات" ويؤكد: لن نقوم بشن حروب بل سنوقفها

ترامب "يحسم الانتخابات" ويؤكد: لن نقوم بشن حروب بل سنوقفها

سبوتنيك عربي

أعلن المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه "حسم الانتخابات الرئاسية لصالحه"، وألقى كلمة أكد فيها أن الولايات المتحدة... 06.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-06T07:59+0000

2024-11-06T07:59+0000

2024-11-06T08:33+0000

العالم

أخبار العالم الآن

دونالد ترامب

الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024

الولايات المتحدة الأمريكية

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/04/1094484142_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce0bada9887c05fba94355164eafe02f.jpg

ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية كلمة ألقاها ترامب أمام أنصاره في ولاية فلوريدا أعلن خلالها فوزه في الانتخابات على منافسته الديمقراطية، كامالا هاريس.ووصف ترامب فوزه بالانتخابات بأنه "نصر غير مسبوق" وأنه توافق سياسي وتاريخي، واعدا الشعب الأمريكي بتصحيح الأوضاع الاقتصادية.وأضاف ترامب: "سنخفض الضرائب وسأصلح اقتصاد البلاد، وسأوفر فرص العمل، وسنغلق الحدود أمام المجرمين، سأجعل أمريكا عظيمة مجددا".وواصل ترامب الإشادة بما حققه قائلا: "الانتصارات رائعة، لم يتوقع أحد هذا، أحب أن أشكركم على ذلك، يبدو أننا سنحافظ أيضا على سيطرتنا على مجلس النواب".في السياق ذاته، شكر ترامب زوجته ميلانيا على دعمها خلال حملته الانتخابية، وقال: "وأشكر أيضا كل عائلتي وأبنائي الرائعين"، كما شكر رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، الذي كان من بين الأوائل الذين أعلنوا فوز ترامب، كذلك هنأ ترامب المرشح لمنصب نائب الرئيس، جي دي فانس، قائلا: "أود أن أكون أول من يهنئه".وأجريت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بين نائبة الرئيس، مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، والرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الجمهوري دونالد ترامب. يشار إلى أنه في الولايات المتحدة، لا يتم تحديد نتيجة الانتخابات الرئاسية من قبل الناخبين العاديين، بل من قبل المجمع الانتخابي، الذي يتألف من 538 ممثلا من ولايات مختلفة، ويتناسب عدد الناخبين من كل منطقة مع عدد السكان ويتراوح من 3 إلى 55.وعندما يحصل المرشح على دعم أكثر من 50% من سكان الولاية، فإنه سيحصل على أصوات جميع ناخبيها (في كل مكان باستثناء مين ونبراسكا). ومن أجل الفوز بالبلاد ككل، يجب الحصول على 270 صوتًا انتخابيًا على الأقل.

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار