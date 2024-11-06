ترامب "يحسم الانتخابات" ويؤكد: لن نقوم بشن حروب بل سنوقفها
07:59 GMT 06.11.2024 (تم التحديث: 08:33 GMT 06.11.2024)
© AP Photoالرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب
© AP Photo
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أعلن المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه "حسم الانتخابات الرئاسية لصالحه"، وألقى كلمة أكد فيها أن الولايات المتحدة لن تقوم بشن حروب بل ستوقفها.
ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية كلمة ألقاها ترامب أمام أنصاره في ولاية فلوريدا أعلن خلالها فوزه في الانتخابات على منافسته الديمقراطية، كامالا هاريس.
ووصف ترامب فوزه بالانتخابات بأنه "نصر غير مسبوق" وأنه توافق سياسي وتاريخي، واعدا الشعب الأمريكي بتصحيح الأوضاع الاقتصادية.
Trump won the election 47th president— Santosh (@santoshXid) November 6, 2024
Just fun
Elon Musk has changed the like button to Red for the United State Elections.
🗳️
Retweet for #Trump2024 🔂
Like for #Kamala4President #USElections#USPresidentialElection2024 #USAElections2024 #Trump2024
Congratulations Trump pic.twitter.com/yn5REHRLi0
وأضاف ترامب: "سنخفض الضرائب وسأصلح اقتصاد البلاد، وسأوفر فرص العمل، وسنغلق الحدود أمام المجرمين، سأجعل أمريكا عظيمة مجددا".
وواصل ترامب الإشادة بما حققه قائلا: "الانتصارات رائعة، لم يتوقع أحد هذا، أحب أن أشكركم على ذلك، يبدو أننا سنحافظ أيضا على سيطرتنا على مجلس النواب".
📹 دونالد ترامب يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية أثناء كلمة له أمام أنصاره في فلوريدا 🇺🇸— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) November 6, 2024
ووصف فوزه في السباق الرئاسي بأنه "انتصار سياسي لا مثيل له في تاريخ الولايات المتحدة". pic.twitter.com/LjBnKqobms
في السياق ذاته، شكر ترامب زوجته ميلانيا على دعمها خلال حملته الانتخابية، وقال: "وأشكر أيضا كل عائلتي وأبنائي الرائعين"، كما شكر رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، الذي كان من بين الأوائل الذين أعلنوا فوز ترامب، كذلك هنأ ترامب المرشح لمنصب نائب الرئيس، جي دي فانس، قائلا: "أود أن أكون أول من يهنئه".
وأجريت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بين نائبة الرئيس، مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، والرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الجمهوري دونالد ترامب.
يشار إلى أنه في الولايات المتحدة، لا يتم تحديد نتيجة الانتخابات الرئاسية من قبل الناخبين العاديين، بل من قبل المجمع الانتخابي، الذي يتألف من 538 ممثلا من ولايات مختلفة، ويتناسب عدد الناخبين من كل منطقة مع عدد السكان ويتراوح من 3 إلى 55.
وعندما يحصل المرشح على دعم أكثر من 50% من سكان الولاية، فإنه سيحصل على أصوات جميع ناخبيها (في كل مكان باستثناء مين ونبراسكا). ومن أجل الفوز بالبلاد ككل، يجب الحصول على 270 صوتًا انتخابيًا على الأقل.