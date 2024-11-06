https://sarabic.ae/20241106/ترامب-حصدنا-فوزا-سياسيا-لم-تر-أمريكا-مثيلا-له-وصنعنا-التاريخ--1094530148.html
ترامب: حصدنا فوزا سياسيا لم تر أمريكا مثيلا له وصنعنا التاريخ
ترامب: حصدنا فوزا سياسيا لم تر أمريكا مثيلا له وصنعنا التاريخ
سبوتنيك عربي
أعلن المرشح عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن حزبه حصد فوزا سياسيا لم تر بلاده مثيلا له، مشددا على أنه "سوف يصحح وضع حدود بلاده". 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T07:36+0000
2024-11-06T07:36+0000
2024-11-06T07:37+0000
العالم
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
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ووصف ترامب نتيجته في السباق الرئاسي بأنها "انتصار سياسي لم يسبق له مثيل في تاريخ الولايات المتحدة". ووعد ترامب بأن يكون عهده "عصرا ذهبيا حقا" في تاريخ الولايات المتحدة.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
العالم, الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
ترامب: حصدنا فوزا سياسيا لم تر أمريكا مثيلا له وصنعنا التاريخ
07:36 GMT 06.11.2024 (تم التحديث: 07:37 GMT 06.11.2024)
يتبع
أعلن المرشح عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن حزبه حصد فوزا سياسيا لم تر بلاده مثيلا له، مشددا على أنه "سوف يصحح وضع حدود بلاده".
ووصف ترامب نتيجته في السباق الرئاسي بأنها "انتصار سياسي لم يسبق له مثيل في تاريخ الولايات المتحدة". ووعد ترامب بأن يكون عهده "عصرا ذهبيا حقا" في تاريخ الولايات المتحدة.