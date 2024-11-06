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ترامب: حصدنا فوزا سياسيا لم تر أمريكا مثيلا له وصنعنا التاريخ
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ترامب: حصدنا فوزا سياسيا لم تر أمريكا مثيلا له وصنعنا التاريخ
ترامب: حصدنا فوزا سياسيا لم تر أمريكا مثيلا له وصنعنا التاريخ
سبوتنيك عربي
أعلن المرشح عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن حزبه حصد فوزا سياسيا لم تر بلاده مثيلا له، مشددا على أنه "سوف يصحح وضع حدود بلاده". 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T07:36+0000
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العالم
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
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ووصف ترامب نتيجته في السباق الرئاسي بأنها "انتصار سياسي لم يسبق له مثيل في تاريخ الولايات المتحدة". ووعد ترامب بأن يكون عهده "عصرا ذهبيا حقا" في تاريخ الولايات المتحدة.
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العالم, الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
العالم, الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024

ترامب: حصدنا فوزا سياسيا لم تر أمريكا مثيلا له وصنعنا التاريخ

07:36 GMT 06.11.2024 (تم التحديث: 07:37 GMT 06.11.2024)
© AP Photo / Mike Stewartالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Mike Stewart
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أعلن المرشح عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن حزبه حصد فوزا سياسيا لم تر بلاده مثيلا له، مشددا على أنه "سوف يصحح وضع حدود بلاده".
ووصف ترامب نتيجته في السباق الرئاسي بأنها "انتصار سياسي لم يسبق له مثيل في تاريخ الولايات المتحدة". ووعد ترامب بأن يكون عهده "عصرا ذهبيا حقا" في تاريخ الولايات المتحدة.
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