https://sarabic.ae/20241106/هاريس-تتعرض-لموقف-محرج-بالتظاهر-بالاتصال-مع-ناخب-كاميرا-هاتفها-كذبتها-فيديو-1094529212.html
هاريس تتعرض لموقف محرج بالتظاهر بالاتصال مع ناخب.. كاميرا هاتفها كذبتها... فيديو
هاريس تتعرض لموقف محرج بالتظاهر بالاتصال مع ناخب.. كاميرا هاتفها كذبتها... فيديو
سبوتنيك عربي
تعرضت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية، كامالا هاريس، لموقف محرج يوم الانتخابات بعد أن تظاهرت بإجراء مكالمة هاتفية مع أحد الناخبين، وتبين بعد ذلك أن... 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T06:21+0000
2024-11-06T06:21+0000
2024-11-06T06:21+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
العام
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وتظاهرت هاريس أنها تتحدث مع أحد الناخبين عبر الهاتف وتسأله "هل صوتت بالفعل؟". ثم توقفت، كما لو كانت تستمع إلى رد الناخب، ثم قالت: "لقد صوتت، شكرا لك".وثم أدرات هاريس الهاتف باتجاه الموجودين في المكان، الذين صفقوا وهتفوا، دون قصد والتي كانت على تطبيق الكاميرا ما يشير إلى أن الاتصال ربما لم يكن حقيقيًا.لكن بعض المشاهدين لاحظوا أن هاتف هاريس بدا مفتوحا في تطبيق الكاميرا ولم تكن تجري أي مكالمات هاتفية.وخلال فترات البث المباشر التي ظهرت فيها هاريس تلقت عدة مكالمات هاتفية، وأخبرت المتصلين على الخط أن تصويتهم "مهم"، ويجب عليهم بذل الجهد للوصول إلى صناديق الاقتراع اليوم.
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, العام
الولايات المتحدة الأمريكية, الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, العام
هاريس تتعرض لموقف محرج بالتظاهر بالاتصال مع ناخب.. كاميرا هاتفها كذبتها... فيديو
تعرضت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية، كامالا هاريس، لموقف محرج يوم الانتخابات بعد أن تظاهرت بإجراء مكالمة هاتفية مع أحد الناخبين، وتبين بعد ذلك أن هاتفها مفتوح على تطبيق الكاميرا ولم تجري أي مكالمة.
وتظاهرت هاريس أنها تتحدث مع أحد الناخبين عبر الهاتف وتسأله "هل صوتت بالفعل؟". ثم توقفت، كما لو كانت تستمع إلى رد الناخب، ثم قالت: "لقد صوتت، شكرا لك".
وثم أدرات هاريس الهاتف باتجاه الموجودين في المكان، الذين صفقوا وهتفوا، دون قصد والتي كانت على تطبيق الكاميرا ما يشير إلى أن الاتصال ربما لم يكن حقيقيًا.
لكن بعض المشاهدين لاحظوا أن هاتف هاريس بدا مفتوحا في تطبيق الكاميرا ولم تكن تجري أي مكالمات هاتفية.
وخلال فترات البث المباشر التي ظهرت فيها هاريس تلقت عدة مكالمات هاتفية، وأخبرت المتصلين على الخط أن تصويتهم "مهم"، ويجب عليهم بذل الجهد للوصول إلى صناديق الاقتراع اليوم.