https://sarabic.ae/20241107/غوتيريش-الأمم-المتحدة-مستعدة-للعمل-مع-ترامب-1094558920.html
غوتيريش: الأمم المتحدة مستعدة للعمل مع ترامب
غوتيريش: الأمم المتحدة مستعدة للعمل مع ترامب
سبوتنيك عربي
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن تعاون المنظمة الدولية مع الولايات المتحدة الأمريكية يمثل إحدى ركائز العلاقات الدولية. 07.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-07T00:56+0000
2024-11-07T00:56+0000
2024-11-07T00:56+0000
العالم
أخبار العالم الآن
دونالد ترامب
أنطونيو غوتيريش
الولايات المتحدة الأمريكية
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094559005_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_95d983e302c7c08e965c9d0356b9752b.jpg
جاء ذلك في تدوينة نشرها على موقع "إكس"، اليوم الخميس، قال فيه إنه يتطلع للعمل مع الإدارة الأمريكية المقبلة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، لمواجهة التحديات التي يشهدها العالم.وتمكن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من هزيمة منافسته كامالا هاريس، في الانتخابات الرئاسية، التي جرت، أمس الأربعاء.وأظهرت نتائج الانتخابات التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية حصول ترامب، المنتمي للحزب الجمهوري، على 292 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 224 صوتا للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.ويضم المجمع الانتخابي الأمريكي 538 صوتا تمثل جميع الولايات ويفوز من يحصل على 270 صوتا منها بمنصب الرئيس، وهي النسبة التي تجاوزها ترامب، وأقرت بها منافسته كامالا هاريس والرئيس الحالي الديمقراطي جو بايدن.
https://sarabic.ae/20200415/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يرد-على-ترامب-بشأن-تعليق-تمويل-منظمة-الصحة-العالمية-1045170666.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094559005_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_59c40f64ab5fa7b60712ce8473c08031.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, أنطونيو غوتيريش, الولايات المتحدة الأمريكية, منظمة الأمم المتحدة
العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, أنطونيو غوتيريش, الولايات المتحدة الأمريكية, منظمة الأمم المتحدة
غوتيريش: الأمم المتحدة مستعدة للعمل مع ترامب
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن تعاون المنظمة الدولية مع الولايات المتحدة الأمريكية يمثل إحدى ركائز العلاقات الدولية.
جاء ذلك في تدوينة نشرها على موقع "إكس"، اليوم الخميس، قال فيه إنه يتطلع للعمل مع الإدارة الأمريكية المقبلة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، لمواجهة التحديات
التي يشهدها العالم.
وتمكن الرئيس الأمريكي السابق
دونالد ترامب من هزيمة منافسته كامالا هاريس، في الانتخابات الرئاسية، التي جرت، أمس الأربعاء.
وأظهرت نتائج الانتخابات
التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية حصول ترامب، المنتمي للحزب الجمهوري، على 292 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 224 صوتا للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.
ويضم المجمع الانتخابي الأمريكي 538 صوتا تمثل جميع الولايات ويفوز من يحصل على 270 صوتا منها بمنصب الرئيس، وهي النسبة التي تجاوزها ترامب، وأقرت بها منافسته كامالا هاريس والرئيس الحالي الديمقراطي جو بايدن.