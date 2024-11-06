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https://sarabic.ae/20241106/المسؤولون-الديمقراطيون-يكشفون-عن-سبب-الفشل-في-الانتخابات-1094555936.html
المسؤولون الديمقراطيون يكشفون عن سبب الفشل في الانتخابات
المسؤولون الديمقراطيون يكشفون عن سبب الفشل في الانتخابات
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن "مساعد قديم" للرئيس الأمريكي، بأن عدد من أعضاء الحزب الديمقراطي الأمريكي، يعتقدون أن سبب هزيمتهم في الانتخابات الأمريكية قد... 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T19:59+0000
2024-11-06T19:59+0000
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
الولايات المتحدة الأمريكية
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "لقد دفع قادة حزبنا مرتين، في عامي 2016 و2024، بايدن جانباً لصالح شخص سيكون أكثر حماسا ، وخسرنا مرتين. لا يزال بايدن هو المرشح الوحيد الذي هزم ترامب (في انتخابات 2020)، وقد تم طرده مرة أخرى".يذكر أن وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن المرشح الجمهوري دونالد ترامب فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بحصوله على 277 صوتا.وبحسب النتائج التي نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية بعد الانتهاء من فرز أكثر من 97% في ولاية ويسكونسن، "حصد ترامب على 277 صوتًا في المجمع الانتخابي من أصل 270 صوتًا يحتاجها للفوز بالانتخابات".وبدأ زعماء العالم يهنئون ترامب بفوزه في الرئاسة الأمريكية للمرة الثانية، وبأنه أصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية."فوز كاسح"... ترامب يحصد 277 صوتا ويمسك بمفاتيح البيت الأبيضشاهد لحظة إعلان ترامب انتصاره و"رقصته الشهيرة"... فيديوأوربان يصف فوز ترامب في الانتخابات بـ"العظيم" و"الأكثر ضرورة للعالم"
https://sarabic.ae/20241106/خبراء-عبر-سبوتنيك-ترامب-بعد-فوزه-سيعمل-على-التهدئة-بالمنطقة-لتنفيذ-مشاريعه-القديمة--1094552553.html
https://sarabic.ae/20241106/خبير-يكشف-عن-التغير-في-السياسة-الداخلية-والخارجية-الأمريكية-بعد-الانتخابات--1094554486.html
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الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, الولايات المتحدة الأمريكية
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, الولايات المتحدة الأمريكية

المسؤولون الديمقراطيون يكشفون عن سبب الفشل في الانتخابات

19:59 GMT 06.11.2024
© AP Photoانتخابات الرئاسة الأمريكية بين كامالا هاريس ودونالد ترامب
انتخابات الرئاسة الأمريكية بين كامالا هاريس ودونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن "مساعد قديم" للرئيس الأمريكي، بأن عدد من أعضاء الحزب الديمقراطي الأمريكي، يعتقدون أن سبب هزيمتهم في الانتخابات الأمريكية قد يكون انسحاب رئيس البلاد الحالي جو بايدن من السباق الانتخابي.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "لقد دفع قادة حزبنا مرتين، في عامي 2016 و2024، بايدن جانباً لصالح شخص سيكون أكثر حماسا ، وخسرنا مرتين. لا يزال بايدن هو المرشح الوحيد الذي هزم ترامب (في انتخابات 2020)، وقد تم طرده مرة أخرى".

وأوضحت تلك الوسائل أن أنصار وجهة النظر هذه، يعتقدون أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي هما المسؤولان عن فشل الديمقراطيين في الانتخابات، الذين زُعم أنهم منعوا بايدن مرتين من الترشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
خبراء عبر "سبوتنيك": ترامب بعد فوزه سيعمل على التهدئة بالمنطقة لتنفيذ مشاريعه القديمة
18:06 GMT
وتمكن الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الجمهوري دونالد ترامب، من هزيمة مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس والعودة إلى البيت الأبيض.
يذكر أن وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن المرشح الجمهوري دونالد ترامب فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بحصوله على 277 صوتا.
أنصار المرشح للرئاسة الأمريكية من الحزب الجمهوري دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
خبير يكشف عن التغير في السياسة الداخلية والخارجية الأمريكية بعد الانتخابات
18:45 GMT
وبحسب النتائج التي نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية بعد الانتهاء من فرز أكثر من 97% في ولاية ويسكونسن، "حصد ترامب على 277 صوتًا في المجمع الانتخابي من أصل 270 صوتًا يحتاجها للفوز بالانتخابات".
وفي المقابل، حصلت هاريس على 224 صوتًا في المجمع الانتخابي، وبذلك يصبح ترامب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.
وبدأ زعماء العالم يهنئون ترامب بفوزه في الرئاسة الأمريكية للمرة الثانية، وبأنه أصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.
"فوز كاسح"... ترامب يحصد 277 صوتا ويمسك بمفاتيح البيت الأبيض
شاهد لحظة إعلان ترامب انتصاره و"رقصته الشهيرة"... فيديو
أوربان يصف فوز ترامب في الانتخابات بـ"العظيم" و"الأكثر ضرورة للعالم"
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