https://sarabic.ae/20241106/المسؤولون-الديمقراطيون-يكشفون-عن-سبب-الفشل-في-الانتخابات-1094555936.html

المسؤولون الديمقراطيون يكشفون عن سبب الفشل في الانتخابات

المسؤولون الديمقراطيون يكشفون عن سبب الفشل في الانتخابات

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن "مساعد قديم" للرئيس الأمريكي، بأن عدد من أعضاء الحزب الديمقراطي الأمريكي، يعتقدون أن سبب هزيمتهم في الانتخابات الأمريكية قد... 06.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-06T19:59+0000

2024-11-06T19:59+0000

2024-11-06T19:59+0000

الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024

الولايات المتحدة الأمريكية

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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "لقد دفع قادة حزبنا مرتين، في عامي 2016 و2024، بايدن جانباً لصالح شخص سيكون أكثر حماسا ، وخسرنا مرتين. لا يزال بايدن هو المرشح الوحيد الذي هزم ترامب (في انتخابات 2020)، وقد تم طرده مرة أخرى".يذكر أن وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن المرشح الجمهوري دونالد ترامب فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بحصوله على 277 صوتا.وبحسب النتائج التي نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية بعد الانتهاء من فرز أكثر من 97% في ولاية ويسكونسن، "حصد ترامب على 277 صوتًا في المجمع الانتخابي من أصل 270 صوتًا يحتاجها للفوز بالانتخابات".وبدأ زعماء العالم يهنئون ترامب بفوزه في الرئاسة الأمريكية للمرة الثانية، وبأنه أصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية."فوز كاسح"... ترامب يحصد 277 صوتا ويمسك بمفاتيح البيت الأبيضشاهد لحظة إعلان ترامب انتصاره و"رقصته الشهيرة"... فيديوأوربان يصف فوز ترامب في الانتخابات بـ"العظيم" و"الأكثر ضرورة للعالم"

https://sarabic.ae/20241106/خبراء-عبر-سبوتنيك-ترامب-بعد-فوزه-سيعمل-على-التهدئة-بالمنطقة-لتنفيذ-مشاريعه-القديمة--1094552553.html

https://sarabic.ae/20241106/خبير-يكشف-عن-التغير-في-السياسة-الداخلية-والخارجية-الأمريكية-بعد-الانتخابات--1094554486.html

الولايات المتحدة الأمريكية

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الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, الولايات المتحدة الأمريكية