https://sarabic.ae/20241106/خبير-يكشف-عن-التغير-في-السياسة-الداخلية-والخارجية-الأمريكية-بعد-الانتخابات--1094554486.html

خبير يكشف عن التغير في السياسة الداخلية والخارجية الأمريكية بعد الانتخابات

خبير يكشف عن التغير في السياسة الداخلية والخارجية الأمريكية بعد الانتخابات

سبوتنيك عربي

كشف نيلسون وونغ، نائب رئيس مركز شنغهاي للدراسات الاستراتيجية والدولية، كيف يمكن أن تتغير السياسة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة بعد الانتخابات الماضية. 06.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-06T18:45+0000

2024-11-06T18:45+0000

2024-11-06T18:45+0000

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تقارير سبوتنيك

الولايات المتحدة الأمريكية

الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024

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وقال وونغ لوكالة "سبوتنيك": "أود أن أشير إلى بعض الأشياء، أولاً من يصبح الرئيس المقبل للولايات المتحدة هو اختيار الشعب الأمريكي، الذي لا يمكن ولا ينبغي له أن يتأثر بالدول الأخرى".وأضاف: "ثالثا، أعتقد أن أولئك الذين يعتقدون أن الولايات المتحدة سوف تعيش في حالة من الفوضى بعد انتخاب ترامب رئيسا، قد قللوا من تقدير نضج النظام السياسي في الولايات المتحدة، والتعليقات التي يتم الإدلاء بها لصالح المؤسسة الأمريكية ضد أو لصالح "السياسي المبتدئ" ترامب هي أيضًا منحازة بشكل مفرط".وتابع :"رابعا، بالنسبة لأولئك الذين يشعرون بالقلق من أنه مع وجود ترامب في البيت الأبيض، قد تفقد أوروبا وحلف شمال الأطلسي الدعم، أو أن الولايات المتحدة لن تظل مشاركة، أو أن أوروبا سوف تضطر إلى دفع ثمن أكبر للمشاركة (أو عدم المشاركة) فأنا أعتقد أنه إذا كان الأمر كذلك فلا حرج في ذلك، لقد حان الوقت لكي تأخذ أوروبا القضايا الأمنية على محمل الجد، وقد أدركت منذ فترة طويلة أن إنشاء بنية أمنية في أوروبا من دون مشاركة روسيا فيها أمر غير حكيم وغير واقعي".وتابع: "بينما تهدف إلى مواجهة الصين، فإنها قد تتخذ أيضًا إجراءات أكثر صرامة، ولذلك أعتقد أن الحكومة الصينية وعدد كبير من الشركات الصينية قد توقفت بالفعل عن إيواء الأوهام وتوقعات غير واقعية فيما يتعلق بالولايات المتحدة".وأضاف: "ولكن في الوقت نفسه، ستواصل الصين الاستجابة بنشاط للخطوات الأمريكية والالتزام بالخط العام المتمثل في "القتال ولكن دون الإضرار" في تنمية العلاقات الصينية الأمريكية".وختم، بالقول: "سوف يفهمون أن الصين تأمل، على أساس مبادئ احترام السيادة والمصالح الأساسية لجميع البلدان، جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة والقوى الكبرى الأخرى على هذا الكوكب، في إنشاء نظام عالمي جديد أكثر عدالة وعقلانية".

https://sarabic.ae/20241106/خبراء-عبر-سبوتنيك-ترامب-بعد-فوزه-سيعمل-على-التهدئة-بالمنطقة-لتنفيذ-مشاريعه-القديمة--1094552553.html

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