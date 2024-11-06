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خبراء عبر "سبوتنيك": ترامب بعد فوزه سيعمل على التهدئة بالمنطقة لتنفيذ مشاريعه القديمة
خبراء عبر "سبوتنيك": ترامب بعد فوزه سيعمل على التهدئة بالمنطقة لتنفيذ مشاريعه القديمة
سبوتنيك عربي
في إطار المتابعة والتحليل السياسي للانتخابات الأمريكية عبر إذاعة "سبوتنيك"، أكد عدد من الخبراء والمحللين أن فوز المرشح، دونالد ترامب، متوقعاً، ‏وأنه تمكن من... 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T18:06+0000
2024-11-06T18:06+0000
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وأكد النائب في البرلمان اللبناني والوزير السابق، سيزار أبي خليل، أنه ‏لا يمكن التقليل من نتائج الانتخابات الأمريكية وتأثيرها على منطقة الشرق الأوسط والعالم.وأمل النائب أبي خليل أن تعمل الإدارة الجديدة في أمريكا والمتمثلة بدونالد ترامب، على إنهاء النزاع الحاصل في لبنان وإلى وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701.وعن الوعود الانتخابية الأمريكية، أشار النائب أبي خليل، إلى أن هذه الوعود لا تلزم إلا من يصدقها، لافتا إلى أن هناك دائما طريقة معروفة للعمل لدى ترامب، وهي التوجه إلى الاتفاقات بسرعة وعدم الاتجاه المفرط نحو الحروب والتي غالبا ما تكون الدولة العميقة في أمريكا وصناع الأسلحة لهم تأثير فيها. ‏وأشار إلى أن هناك حملة إعلامية ناجحة عملت لنصرة ترامب وتصويره على أنه بطل خارق، سيأتي لإنقاذ العُمال في أمريكا، وهناك مجموعة حول ترامب تريد إيصاله إلى أهداف أمريكية خالصة ربما تتصادم مع الفكر الأمريكي القديم الذي يتحدث عن السيطرة على العالم.وعن تأثير نتائج الانتخابات الأمريكية على الملفات الإقليمية، أكد بدوي أنه ‏في حال وصل ترامب إلى البيت الأبيض سيكون هناك حل سلمي للحرب الأوكرانية، وهذا الحل سيرضي الطرف الروسي ويحفظ بعض ماء الوجه للطرف الأوكراني، لافتا إلى أن أوروبا هي التي تحاول جذب أمريكا نحو الصراع الأوكراني اليوم، ولكن ترامب لن يقبل في ذلك، وأن قبل سيفرض على الأوروبين تمويل هذه الحرب.‏من جانبه، أكد الدكتور، أحمد مجدلاني، عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، أن فوز ترامب لم يكن مفاجئاً، جاء نتيجة لإخفاقات إدارة بايدن، معتبرا أن مع وصول ترامب إلى كرسي الرئاسة سيعمل على تخفيف حدة النزاعات الدولية ومن بينها الحرب الأوكرانية لأنها هي حرب بين الناتو وروسيا.أما في ما يتعلق بالشرق الأوسط، شدد مجدلاني على أن ترامب سيسعى إلى احتواء الوضع في فلسطين ولبنان وإيران أيضا، لافتا في الوقت نفسه أن لدى ترامب مشاريع قديمة لذلك سيعمد إلى إخراجها من الدرج مجددا ومن بينها الاتفاقيات الإبراهيمية والمضي قدما في استرجاع صفقة القرن بما يتعلق في المصير الفلسطيني.وأوضح أنه مع وصول ترامب، ربما تتحول المعارك العسكرية في غزة الى معارك سياسية، وستسعى إسرائيل للسيطرة أمنيا في غزة، وهذا يتضح من خلال الحديث الدائر عن اليوم الثاني بعد انتهاء الحرب وما يترتب عليه من مستقبل لكافة الأراضي الفلسطينية."فوز كاسح"... ترامب يحصد 277 صوتا ويمسك بمفاتيح البيت الأبيضشاهد لحظة إعلان ترامب انتصاره و"رقصته الشهيرة"... فيديوأوربان يصف فوز ترامب في الانتخابات بـ"العظيم" و"الأكثر ضرورة للعالم"
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الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري

خبراء عبر "سبوتنيك": ترامب بعد فوزه سيعمل على التهدئة بالمنطقة لتنفيذ مشاريعه القديمة

18:06 GMT 06.11.2024
© AP Photo / Carolyn Kasterالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
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في إطار المتابعة والتحليل السياسي للانتخابات الأمريكية عبر إذاعة "سبوتنيك"، أكد عدد من الخبراء والمحللين أن فوز المرشح، دونالد ترامب، متوقعاً، ‏وأنه تمكن من تقديم نفسه كبطل ونجح بالوصول إلى عقل الناخب الأمريكي الجديد.
وأكد النائب في البرلمان اللبناني والوزير السابق، سيزار أبي خليل، أنه ‏لا يمكن التقليل من نتائج الانتخابات الأمريكية وتأثيرها على منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وأشار إلى أن لبنان بجوار إسرائيل الحليف الأول لأمريكا، والسياسات الأمريكية تؤثر بشكل أو بآخر على لبنان، وعندما تعطي أمريكا مساعدات لإسرائيل تكون تدعمها لاستكمال حربها وعندما تقطع هذه المساعدات والأسلحة والدعم المالي، تكون تتجه نحو حصر الحرب.

وأمل النائب أبي خليل أن تعمل الإدارة الجديدة في أمريكا والمتمثلة بدونالد ترامب، على إنهاء النزاع الحاصل في لبنان وإلى وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701.
فلاديمير زيلينسكي في مصنع سكراينتون للذخيرة العسكرية، أثناء توقيعه على ذخيرة عسكرية في سكراينتون في ولاية بنسلفانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
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16:16 GMT
وعن الوعود الانتخابية الأمريكية، أشار النائب أبي خليل، إلى أن هذه الوعود لا تلزم إلا من يصدقها، لافتا إلى أن هناك دائما طريقة معروفة للعمل لدى ترامب، وهي التوجه إلى الاتفاقات بسرعة وعدم الاتجاه المفرط نحو الحروب والتي غالبا ما تكون الدولة العميقة في أمريكا وصناع الأسلحة لهم تأثير فيها.

بدوره، أكد الدكتور، حبيب بدوي، خبير العلاقات الدولية، ‏أن استراتيجية ترامب كرجل أعمال نجحت في استقطاب الجاليات العربية والإسلامية، واستراتيجية الإعلامية تتفوق على الدولة العميقة في أمريكا، متوقعا أن يكون هناك "ريمونتادا" لأن هذه الدولة العميقة لن تقبل بسيطرة "الترامبيين" على أمريكا.

‏وأشار إلى أن هناك حملة إعلامية ناجحة عملت لنصرة ترامب وتصويره على أنه بطل خارق، سيأتي لإنقاذ العُمال في أمريكا، وهناك مجموعة حول ترامب تريد إيصاله إلى أهداف أمريكية خالصة ربما تتصادم مع الفكر الأمريكي القديم الذي يتحدث عن السيطرة على العالم.
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13:59 GMT
وعن تأثير نتائج الانتخابات الأمريكية على الملفات الإقليمية، أكد بدوي أنه ‏في حال وصل ترامب إلى البيت الأبيض سيكون هناك حل سلمي للحرب الأوكرانية، وهذا الحل سيرضي الطرف الروسي ويحفظ بعض ماء الوجه للطرف الأوكراني، لافتا إلى أن أوروبا هي التي تحاول جذب أمريكا نحو الصراع الأوكراني اليوم، ولكن ترامب لن يقبل في ذلك، وأن قبل سيفرض على الأوروبين تمويل هذه الحرب.

أما عن فكرة إحلال السلام في الشرق الأوسط، أشار بدوي إلى أن لدى ترامب نظرة طوباوية في هذا المجال ولن تتحق، لافتا إلى أن ترامب قد يحدث بعض الخروفات في الملفات الكبرى ويلتقي كبار السياسيين في العالم خلافا لجو بايدن.

‏من جانبه، أكد الدكتور، أحمد مجدلاني، عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، أن فوز ترامب لم يكن مفاجئاً، جاء نتيجة لإخفاقات إدارة بايدن، معتبرا أن مع وصول ترامب إلى كرسي الرئاسة سيعمل على تخفيف حدة النزاعات الدولية ومن بينها الحرب الأوكرانية لأنها هي حرب بين الناتو وروسيا.
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10:55 GMT
أما في ما يتعلق بالشرق الأوسط، شدد مجدلاني على أن ترامب سيسعى إلى احتواء الوضع في فلسطين ولبنان وإيران أيضا، لافتا في الوقت نفسه أن لدى ترامب مشاريع قديمة لذلك سيعمد إلى إخراجها من الدرج مجددا ومن بينها الاتفاقيات الإبراهيمية والمضي قدما في استرجاع صفقة القرن بما يتعلق في المصير الفلسطيني.

وأكد مجدلاني أن ترامب لن يصنع سلاما بالدرجة الأولى في المنطقة ولكن سيصنع استسلاما، لأنه يريد التطبيع مع السعودية لحفظ المصالح الأمريكية في المنطقة، لذلك سيسعى إلى إيجاد تهدئة في المنطقة لتمرير الاتفاق الأمريكي.

وأوضح أنه مع وصول ترامب، ربما تتحول المعارك العسكرية في غزة الى معارك سياسية، وستسعى إسرائيل للسيطرة أمنيا في غزة، وهذا يتضح من خلال الحديث الدائر عن اليوم الثاني بعد انتهاء الحرب وما يترتب عليه من مستقبل لكافة الأراضي الفلسطينية.
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