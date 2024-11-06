https://sarabic.ae/20241106/أوربان-يصف-فوز-ترامب-في-الانتخابات-بـالعظيم-والأكثر-ضرورة-في-العالم-1094530622.html

أوربان يصف فوز ترامب في الانتخابات بـ"العظيم" و"الأكثر ضرورة للعالم"

أوربان يصف فوز ترامب في الانتخابات بـ"العظيم" و"الأكثر ضرورة للعالم"

سبوتنيك عربي

وصف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الأربعاء، فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بـ"العظيم" و "الأكثر ضرورة في... 06.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-06T08:16+0000

2024-11-06T08:16+0000

2024-11-06T08:17+0000

الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024

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وكتب أوربان في حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي: "أعظم عودة في التاريخ السياسي للولايات المتحدة! تهانينا للرئيس دونالد ترامب على النصر "العظيم" والأكثر ضرورة للعالم".وكان قد ذكر رئيس الوزراء المجري، صباح اليوم الأربعاء، أن المرشح الجمهوري في طريقه لتحقيق "فوز عظيم" وأرفق ذلك مع صورة لترامب مع عدد الأصوات التي حصل عليها في ولاية ميشيغان، مشيرا إلى أن "الفوز مضمون".وحسم المرشح الجمهوري الانتخابات الرئاسية لصالحه ليعود إلى البيت الأبيض بعد أربع سنوات من مغادرته، بعد حصوله على أكثر من 267 صوتاً في المجمع الانتخابي بعد منافسة شرسة مع المرشحة الديمقراطية ونائبة الرئيس كامالا هاريس.وأعلن ترامب، أن حزبه حصد فوزا سياسيا لم تر بلاده مثيلا له، مشددا على أنه "سوف يصحح وضع حدود بلاده".في يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، شهدت الولايات المتحدة الانتخابات الرئاسية. وفيها يتنافس عن الحزب الجمهوري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وعن الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس.وإلى جانب الانتخابات الرئاسية، تجرى في 5 نوفمبر انتخابات أعضاء مجلس النواب بكامل قوامه، فضلا عن 33 عضوا في مجلس الشيوخ - أي ثلث جميع الولايات.إعلام: ترامب يحصل على عدد الأصوات الانتخابية التي يحتاجها للفوز في الانتخاباتإعلام يصف الانتخابات الحالية بأنها الأغلى في تاريخ أمريكا

https://sarabic.ae/20241106/ترامب-يحسم-الانتخابات-ويؤكد-لن-نقوم-بشن-حروب-بل-سنوقفها---عاجل-1094530360.html

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سبوتنيك عربي

الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024