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ترامب: حصدنا فوزا سياسيا لم تر أمريكا مثيلا له وصنعنا التاريخ
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https://sarabic.ae/20241106/إعلام-ترامب-يحصل-على-عدد-الأصوات-الانتخابية-التي-يحتاجها-للفوز-بالانتخابات-1094529875.html
إعلام: ترامب يحصل على عدد الأصوات الانتخابية التي يحتاجها للفوز في الانتخابات
إعلام: ترامب يحصل على عدد الأصوات الانتخابية التي يحتاجها للفوز في الانتخابات
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بحصول المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، على277 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، ليضمن فوزه في... 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T07:29+0000
2024-11-06T07:39+0000
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
ترامب
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ووفقًا لتوقعات قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، حصل دونالد ترامب على 277 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي، بينما حصلت كامالا هاريس على 226 صوتًا فقط من الأصوات.وللفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يكفي حصول أحد المرشحين الحصول على تأييد 270 صوتًا على الأقل من أصل 538 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي.وأظهرت لقطات أنصار المرشح الجمهوري والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وهم في انتظار كلمة مرشحهم، وسط نتائج أولية تشير إلى قرب انتصاره.في السياق، أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بأن الحزب الجمهوري فاز بالأغلبية في مجلس الشيوخ بعد حصوله على 51 مقعدا، ما يحرم الديمقراطيين من السيطرة على هذا المجلس.مع التكوين الحالي لمجلس الشيوخ الأمريكي، يمتلك الديمقراطيون 51 مقعدا في المجلس، بينما يسيطر الجمهوريون على 49 مقعدا.في يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، شهدت الولايات المتحدة الانتخابات الرئاسية. وفيها يتنافس عن الحزب الجمهوري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وعن الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس.وإلى جانب الانتخابات الرئاسية، تجرى في 5 نوفمبر انتخابات أعضاء مجلس النواب بكامل قوامه، فضلا عن 33 عضوا في مجلس الشيوخ - أي ثلث جميع الولايات.هاريس تتعرض لموقف محرج بالتظاهر بالاتصال مع ناخب.. كاميرا هاتفها كذبتها... فيديوإعلام يصف الانتخابات الحالية بأنها الأغلى في تاريخ أمريكا
https://sarabic.ae/20241106/نتائج-الانتخابات-الرئاسية-الأمريكية-1094357052.html
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الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, ترامب
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, ترامب

إعلام: ترامب يحصل على عدد الأصوات الانتخابية التي يحتاجها للفوز في الانتخابات

07:29 GMT 06.11.2024 (تم التحديث: 07:39 GMT 06.11.2024)
© AP Photo / Evan Vucciالمرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية الرئيس السابق دونالد ترامب يزور مقر حملته الانتخابي، في ويست بالم بيتش، فلوريدا.
المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية الرئيس السابق دونالد ترامب يزور مقر حملته الانتخابي، في ويست بالم بيتش، فلوريدا. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بحصول المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، على277 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، ليضمن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
ووفقًا لتوقعات قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، حصل دونالد ترامب على 277 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي، بينما حصلت كامالا هاريس على 226 صوتًا فقط من الأصوات.
وللفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يكفي حصول أحد المرشحين الحصول على تأييد 270 صوتًا على الأقل من أصل 538 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي.
وأظهرت لقطات أنصار المرشح الجمهوري والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وهم في انتظار كلمة مرشحهم، وسط نتائج أولية تشير إلى قرب انتصاره.
في السياق، أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بأن الحزب الجمهوري فاز بالأغلبية في مجلس الشيوخ بعد حصوله على 51 مقعدا، ما يحرم الديمقراطيين من السيطرة على هذا المجلس.
مع التكوين الحالي لمجلس الشيوخ الأمريكي، يمتلك الديمقراطيون 51 مقعدا في المجلس، بينما يسيطر الجمهوريون على 49 مقعدا.
نتائج الانتخابات الرئاسية الامريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
وسائط متعددة
نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية
00:00 GMT
في يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، شهدت الولايات المتحدة الانتخابات الرئاسية. وفيها يتنافس عن الحزب الجمهوري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وعن الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس.
وإلى جانب الانتخابات الرئاسية، تجرى في 5 نوفمبر انتخابات أعضاء مجلس النواب بكامل قوامه، فضلا عن 33 عضوا في مجلس الشيوخ - أي ثلث جميع الولايات.
هاريس تتعرض لموقف محرج بالتظاهر بالاتصال مع ناخب.. كاميرا هاتفها كذبتها... فيديو
إعلام يصف الانتخابات الحالية بأنها الأغلى في تاريخ أمريكا
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