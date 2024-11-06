https://sarabic.ae/20241106/إعلام-يصف-الانتخابات-الحالية-بأنها-الأغلى-في-تاريخ-أمريكا-1094524462.html
إعلام يصف الانتخابات الحالية بأنها الأغلى في تاريخ أمريكا
إعلام يصف الانتخابات الحالية بأنها الأغلى في تاريخ أمريكا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الانتخابات الحالية أصبحت الأغلى في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أنفق المرشح الجمهوري دونالد ترامب ومنافسته الديمقراطية... 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T00:56+0000
2024-11-06T00:56+0000
2024-11-06T00:56+0000
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "أنفقت الديموقراطية كامالا هاريس، والجمهوري دونالد ترامب مجتمعين 3.5 مليار دولار في السباق إلى البيت الأبيض، مما يجعل السباق الرئاسي لعام 2024 هو أغلى انتخابات عامة في تاريخ الولايات المتحدة".يُذكر أن ما يقرب من نصف أموال الحملة تم إنفاقها على الإعلانات ووسائل الإعلام.وبدأت، يوم أمس الثلاثاء، الموافق الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وسيمثل الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس الحالي، كامالا هاريس، والحزب الجمهوري الرئيس السابق، دونالد ترامب، وقد بدأ التصويت المبكر في العديد من الولايات.خبير: أمريكا أقرب من أي وقت مضى إلى حرب أهليةخبراء عبر "سبوتنيك": الانتخابات الأمريكية على صفيح ساخن وأزمة سياسية قد تضرب واشنطن
https://sarabic.ae/20241106/نتائج-الانتخابات-الرئاسية-الأمريكية-1094357052.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام يصف الانتخابات الحالية بأنها الأغلى في تاريخ أمريكا
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الانتخابات الحالية أصبحت الأغلى في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أنفق المرشح الجمهوري دونالد ترامب ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس ما مجموعه 3.5 مليار دولار على حملاتهما الانتخابية.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "أنفقت الديموقراطية كامالا هاريس، والجمهوري دونالد ترامب مجتمعين 3.5 مليار دولار في السباق إلى البيت الأبيض، مما يجعل السباق الرئاسي لعام 2024 هو أغلى انتخابات عامة في تاريخ الولايات المتحدة".
وكما أشارت الصحيفة، إلى الأخذ في الاعتبار جهود لجان الحزب والمجموعات الأخرى، تم جمع ما مجموعه 4.2 مليار دولار للسباق الانتخابي، حيث تمكنت حملة هاريس من جمع أموال أكثر من ترامب، 2.3 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار، كما أنفق المقر الديمقراطي المزيد على الحملة الانتخابية، 1.9 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار للجمهوريين.
يُذكر أن ما يقرب من نصف أموال الحملة تم إنفاقها على الإعلانات ووسائل الإعلام.
وبدأت، يوم أمس الثلاثاء، الموافق الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وسيمثل الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس الحالي، كامالا هاريس، والحزب الجمهوري الرئيس السابق، دونالد ترامب، وقد بدأ التصويت المبكر في العديد من الولايات.