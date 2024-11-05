https://sarabic.ae/20241105/غوغل-تشرح-سبب-عملية-البحث-المتحيز-بشأن-موقع-الانتخابات-الأمريكية-1094522503.html
"غوغل" تشرح سبب عملية البحث "المتحيز" بشأن موقع الانتخابات الأمريكية
"غوغل" تشرح سبب عملية البحث "المتحيز" بشأن موقع الانتخابات الأمريكية
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "غوغل" أنها أصلحت خللاً في محرك البحث الخاص بها يُزعم أنه يخفي بيانات حول موقع مراكز الاقتراع لمؤيدي الرئيس السابق، دونالد ترامب. 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T22:37+0000
2024-11-05T22:37+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت "غوغل"، في تعليقها على المنشورات، إنه تم بالفعل إصلاح المشكلة، موضحة المشكلة في مقاطعة هاريس التي تحمل الاسم نفسه في ولاية تكساس.وسبق أن اتهم رجل الأعمال إيلون ماسك شركة "غوغل" بنتائج البحث المتحيزة للانتخابات الأمريكية، والتي لم تظهر للمستخدمين مكان التصويت لترامب، لكنها أتاحت الفرصة للعثور على أقرب مركز اقتراع إذا كانوا يبحثون عن مكان التصويت للديمقراطية كامالا هاريس.وبدأت اليوم الثلاثاء الموافق الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وسيمثل الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس الحالي، كامالا هاريس، والحزب الجمهوري الرئيس السابق، دونالد ترامب، وقد بدأ التصويت المبكر في العديد من الولايات.خبير: أمريكا أقرب من أي وقت مضى إلى حرب أهليةخبراء عبر "سبوتنيك": الانتخابات الأمريكية على صفيح ساخن وأزمة سياسية قد تضرب واشنطن
https://sarabic.ae/20241105/خبير-أمريكا-أقرب-من-أي-وقت-مضى-إلى-حرب-أهلية-1094520399.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, العالم, أخبار العالم الآن
"غوغل" تشرح سبب عملية البحث "المتحيز" بشأن موقع الانتخابات الأمريكية
أعلنت شركة "غوغل" أنها أصلحت خللاً في محرك البحث الخاص بها يُزعم أنه يخفي بيانات حول موقع مراكز الاقتراع لمؤيدي الرئيس السابق، دونالد ترامب.
وقالت "غوغل"، في تعليقها على المنشورات، إنه تم بالفعل إصلاح المشكلة، موضحة المشكلة في مقاطعة هاريس التي تحمل الاسم نفسه في ولاية تكساس.
وكتبت على موقع "إكس": "هاريس هو أيضا اسم مقاطعة في تكساس، يحدث الشيء نفسه مع "فانس" لأنه أيضا اسم مقاطعة".
وسبق أن اتهم رجل الأعمال إيلون ماسك شركة "غوغل" بنتائج البحث المتحيزة للانتخابات الأمريكية، والتي لم تظهر للمستخدمين مكان التصويت لترامب، لكنها أتاحت الفرصة للعثور على أقرب مركز اقتراع إذا كانوا يبحثون عن مكان التصويت للديمقراطية كامالا هاريس.
وبدأت اليوم الثلاثاء الموافق الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وسيمثل الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس الحالي، كامالا هاريس، والحزب الجمهوري الرئيس السابق، دونالد ترامب، وقد بدأ التصويت المبكر في العديد من الولايات.