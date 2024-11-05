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خبراء عبر "سبوتنيك": الانتخابات الأمريكية على صفيح ساخن وأزمة سياسية قد تضرب واشنطن
خبراء عبر "سبوتنيك": الانتخابات الأمريكية على صفيح ساخن وأزمة سياسية قد تضرب واشنطن
سبوتنيك عربي
في إطار التحليل السياسي للانتخابات الأمريكية عبر إذاعة "سبوتنيك"، أكد عدد من الخبراء والمحللين أن الانتخابات الحالية تشهد منافسة شديدة وتصعيداً غير مسبوق في... 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T19:22+0000
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وأشار الدكتور الفرد رياشي، الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية، إلى أنّ "الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك نظاماً سياسياً عميقاً ومتماسكاً يمنع حدوث أي فوضى كبيرة حتى في ظل التوترات التي قد تنشأ نتيجة المنافسة الشديدة بين مرشحي الرئاسة". وعن دور الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات، أكد رياشي أنّ "ترامب قد يضطر إلى اتخاذ خطوات حاسمة في حال خسر في الانتخابات"، مشيراً إلى أنّ "الولايات المتحدة ليست بعيدة عن حدوث تغييرات كبيرة في المعادلة السياسية"، قد تصل إلى "إزالة بعض الشخصيات من الساحة السياسية"، وهو ما يمكن أن يصل إلى حد "الاغتيال السياسي" في حال تهديدها للأمن الداخلي". وأوضح رياشي أنّ "التوقعات في الانتخابات تميل لصالح كامالا هاريس، نائبة الرئيس الحالي، ولكن المفاجآت لا تزال واردة".من جانبه، أكد الدكتور هشام الأعور، أستاذ العلاقات الدولية والباحث المتخصص في الشأن الأمريكي، أنّ "الانتخابات الأمريكية تُعد محطة حاسمة على الصعيدين السياسي والعالمي. وقال الأعور: وأضاف الأعور أنّ "الانتخابات الأمريكية تبرز بشكل كبير عجز المشروع العربي في المنطقة، خصوصاً في ظل غياب رؤية استراتيجية واضحة في التعامل مع التحديات التي تفرضها القضايا الكبرى مثل الصراع مع إسرائيل". وأشار الأعور إلى "أهمية الدعم الروسي لسوريا في مواجهة الهجمات الغربية"، قائلاً: "التحالف الروسي السوري كان حيوياً في صمود سوريا، وهو ما نحتاجه اليوم في لبنان".وفي السياق ذاته، أكد الأعور أنّ "الانتخابات قد تؤدي إلى أزمة دستورية في أمريكا، مما قد يعرقل عملية تحديد الفائز والخاسر في وقت سريع". وفيما يتعلق بالسياسات الأمريكية في الشرق الأوسط، قال الأعور: "المعادلة الحالية في السياسة الأمريكية تتمثل في أنّ الديمقراطيين يتفاوضون عبر الدم بينما الجمهوريين يتفاوضون عبر الدبلوماسية، وترامب أقل عدوانية تجاه المنطقة، وهو أقرب لاهتمامات الناخب الأمريكي خصوصاً من الناحية الاقتصادية".من جهة أخرى، أكد الدكتور خطار أبو ديب، أستاذ العلاقات الدولية من باريس، أنّه "لا يمكن في الوقت الحالي تحديد أي ترجيحات بشأن نتائج الانتخابات الأمريكية"، مشيراً إلى أنّ "السباق الانتخابي الحالي هو الأكثر حدة في تاريخ الولايات المتحدة". وأضاف أبو ديب أنّ "هناك انقسامات كبيرة في الجاليات العربية فيما يخص التصويت في الانتخابات".وفيما يتعلق بموقف كامالا هاريس، أشار أبو ديب إلى أنّ "نقطة ضعفها الرئيسية ليست قضية غزة، بل ملف الهجرة الذي عجزت عن إدارته بشكل فعّال"، كما تناول أبو ديب السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، قائلاً: وفيما يتعلق بموقف أوروبا من الانتخابات الأمريكية، أكد أبو ديب أنّ "أوروبا تجد نفسها في موقف ضعف بسبب عدم قدرتها على تشكيل قطب جيوسياسي قوي". وقال: "أوروبا ضعيفة بنيوياً، ولذلك فهي تخشى وصول ترامب إلى البيت الأبيض مرة أخرى".يذكر أنه يقام، اليوم الثلاثاء، في الولايات المتحدة الأمريكية المعركة الرئيسية على المنصب قائمة بين نائبة الرئيس، مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، والرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الجمهوري دونالد ترامب.ترامب يعد بإعادة السلام إلى العالم في حال فوزه بالانتخابات... فيديو
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https://sarabic.ae/20241105/ترامب-وهاريس-يحصدان-عددا-متطابقا-من-الأصوات-في-أول-مركز-اقتراع-1094499707.html
https://sarabic.ae/20241103/خبير-أمريكي-يوضح-كيف-سيتعامل-ترامب-مع-كييف-في-حال-فوزه-بالانتخابات-1094448480.html
https://sarabic.ae/20241104/ترامب-يتعهد-بهزيمة-هاريس-ويصف-أجندتها-بـالمتطرفة-1094484046.html
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الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري

خبراء عبر "سبوتنيك": الانتخابات الأمريكية على صفيح ساخن وأزمة سياسية قد تضرب واشنطن

19:22 GMT 05.11.2024
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورالانتخابات الرئاسية الأمريكية
الانتخابات الرئاسية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
© Sputnik . Stringer
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في إطار التحليل السياسي للانتخابات الأمريكية عبر إذاعة "سبوتنيك"، أكد عدد من الخبراء والمحللين أن الانتخابات الحالية تشهد منافسة شديدة وتصعيداً غير مسبوق في تاريخ الانتخابات الأمريكية.
وأشار الدكتور الفرد رياشي، الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية، إلى أنّ "الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك نظاماً سياسياً عميقاً ومتماسكاً يمنع حدوث أي فوضى كبيرة حتى في ظل التوترات التي قد تنشأ نتيجة المنافسة الشديدة بين مرشحي الرئاسة".

وأضاف رياشي أنّ "الدولة العميقة في الولايات المتحدة لن تسمح بأي خروج عن النظام"، مشيراً إلى أنّ "هناك 33 شخصية رئيسية تتحكم في مسار الانتخابات ورؤيتها المستقبلية، مما يجعل من غير المحتمل حدوث تطورات أمنية قد تؤدي إلى اضطرابات".

وعن دور الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات، أكد رياشي أنّ "ترامب قد يضطر إلى اتخاذ خطوات حاسمة في حال خسر في الانتخابات"، مشيراً إلى أنّ "الولايات المتحدة ليست بعيدة عن حدوث تغييرات كبيرة في المعادلة السياسية"، قد تصل إلى "إزالة بعض الشخصيات من الساحة السياسية"، وهو ما يمكن أن يصل إلى حد "الاغتيال السياسي" في حال تهديدها للأمن الداخلي".
المرشح الجمهوري ترامب يواجه المرشحة الديمقراطية هاريس في أول مناظرة بينهما 11 سبتمبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
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وأوضح رياشي أنّ "التوقعات في الانتخابات تميل لصالح كامالا هاريس، نائبة الرئيس الحالي، ولكن المفاجآت لا تزال واردة".
من جانبه، أكد الدكتور هشام الأعور، أستاذ العلاقات الدولية والباحث المتخصص في الشأن الأمريكي، أنّ "الانتخابات الأمريكية تُعد محطة حاسمة على الصعيدين السياسي والعالمي. وقال الأعور:

التخوفات تتزايد مع الحديث عن الطعون الانتخابية التي قد تظهر بعد إعلان النتائج، خصوصاً في الولايات المتأرجحة، وهذه الطعون قد تثير مشكلات دستورية قد تجعل من الصعب إعلان الفائز بشكل واضح.

وأضاف الأعور أنّ "الانتخابات الأمريكية تبرز بشكل كبير عجز المشروع العربي في المنطقة، خصوصاً في ظل غياب رؤية استراتيجية واضحة في التعامل مع التحديات التي تفرضها القضايا الكبرى مثل الصراع مع إسرائيل".
المرشح الجمهوري ترامب يواجه المرشحة الديمقراطية هاريس في أول مناظرة بينهما 11 سبتمبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
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10:53 GMT
وأشار الأعور إلى "أهمية الدعم الروسي لسوريا في مواجهة الهجمات الغربية"، قائلاً: "التحالف الروسي السوري كان حيوياً في صمود سوريا، وهو ما نحتاجه اليوم في لبنان".
وفي السياق ذاته، أكد الأعور أنّ "الانتخابات قد تؤدي إلى أزمة دستورية في أمريكا، مما قد يعرقل عملية تحديد الفائز والخاسر في وقت سريع".

وأوضح أنّ "ما يشغل البعض في المنطقة هو تأثير نتائج الانتخابات الأمريكية على مستقبلهم السياسي"، محذراً من أنّ "حدوث أزمة سياسية في الولايات المتحدة قد تؤثر بشكل كبير على الشرق الأوسط".

وفيما يتعلق بالسياسات الأمريكية في الشرق الأوسط، قال الأعور: "المعادلة الحالية في السياسة الأمريكية تتمثل في أنّ الديمقراطيين يتفاوضون عبر الدم بينما الجمهوريين يتفاوضون عبر الدبلوماسية، وترامب أقل عدوانية تجاه المنطقة، وهو أقرب لاهتمامات الناخب الأمريكي خصوصاً من الناحية الاقتصادية".
دونالد ترامب في المناظرة ضد المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس 11 سبتمبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2024
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من جهة أخرى، أكد الدكتور خطار أبو ديب، أستاذ العلاقات الدولية من باريس، أنّه "لا يمكن في الوقت الحالي تحديد أي ترجيحات بشأن نتائج الانتخابات الأمريكية"، مشيراً إلى أنّ "السباق الانتخابي الحالي هو الأكثر حدة في تاريخ الولايات المتحدة".

وأوضح أبو ديب أنّ "نظام الانتخابات المعتمد على المندوبين يجعل السباق في الولايات المتأرجحة هو الحاسم، مع التركيز على ولايات مثل ميشيغان التي تلعب فيها التصويتات العربية والمسلمة دوراً مهماً في تحديد النتائج".

وأضاف أبو ديب أنّ "هناك انقسامات كبيرة في الجاليات العربية فيما يخص التصويت في الانتخابات".
الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2024
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وفيما يتعلق بموقف كامالا هاريس، أشار أبو ديب إلى أنّ "نقطة ضعفها الرئيسية ليست قضية غزة، بل ملف الهجرة الذي عجزت عن إدارته بشكل فعّال"، كما تناول أبو ديب السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، قائلاً:

لكل من الديمقراطيين والجمهوريين مصلحة في الحفاظ على مصالحهم في المنطقة، وهو ما يجعل الشرق الأوسط يشهد استمرار التدخلات الأمريكية بغض النظر عن من هو الرئيس.

وفيما يتعلق بموقف أوروبا من الانتخابات الأمريكية، أكد أبو ديب أنّ "أوروبا تجد نفسها في موقف ضعف بسبب عدم قدرتها على تشكيل قطب جيوسياسي قوي".
وقال: "أوروبا ضعيفة بنيوياً، ولذلك فهي تخشى وصول ترامب إلى البيت الأبيض مرة أخرى".
يذكر أنه يقام، اليوم الثلاثاء، في الولايات المتحدة الأمريكية المعركة الرئيسية على المنصب قائمة بين نائبة الرئيس، مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، والرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الجمهوري دونالد ترامب.
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