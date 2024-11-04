https://sarabic.ae/20241104/ترامب-يتعهد-بهزيمة-هاريس-ويصف-أجندتها-بـالمتطرفة-1094484046.html
ترامب يتعهد بهزيمة هاريس ويصف أجندتها بـ"المتطرفة"
ترامب يتعهد بهزيمة هاريس ويصف أجندتها بـ"المتطرفة"
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب، إنه سيعيد الولايات المتحدة إلى عهدها الذهبي خلال فترة حكمه إذا فاز في الانتخابات... 04.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-04T18:07+0000
2024-11-04T18:07+0000
2024-11-04T18:07+0000
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وقال ترامب، اليوم الإثنين: "يجب أن نهزم هاريس وأجندتها اليسارية المتطرفة".ويبذل ترامب ومنافسته كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية جهودا كبيرة لحشد أصوات الناخبين قبل ساعات من انطلاق الانتخابات المقرر إجراؤها في الـ5 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.وحثت هاريس، سكان ولاية ميشيغان على التصويت لصالحها، بينما أظهر استطلاعٌ رأي أجرته وسائل إعلام أمريكية أن نتائج ترامب وهاريس، متقاربة في الولايات المتأرجحة.ويركز الطرفان على الولايات المتأرجحة بين الجمهوريين والديمقراطيين، التي يمكن أن يؤدي تغير مزاج الناخبين فيها إلى ترجيح كفة أحد المرشحين، وفقا لما تحمله أجندة كل منهما. ومن المقرر أن ينطلق السباق الرئاسي الأمريكي، غدا الثلاثاء، وسط توقعات بنسب مشاركة تفوق أي انتخابات رئاسية سابقة.وتعتمد نتيجة الانتخابات الأمريكية على مجمع انتخابي يضم 538 عضوا، ويشترط حصول أي من المرشحين على 270 صوتا لإعلان فوزه بمنصب الرئيس الأمريكي لـ4 سنوات مقبلة.
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أخبار العالم الآن, العالم, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, العالم, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب يتعهد بهزيمة هاريس ويصف أجندتها بـ"المتطرفة"
قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب، إنه سيعيد الولايات المتحدة إلى عهدها الذهبي خلال فترة حكمه إذا فاز في الانتخابات المقبلة.
وقال ترامب، اليوم الإثنين: "يجب أن نهزم هاريس وأجندتها اليسارية المتطرفة".
ويبذل ترامب ومنافسته كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي
والمرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية جهودا كبيرة لحشد أصوات الناخبين قبل ساعات من انطلاق الانتخابات المقرر إجراؤها في الـ5 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وحثت هاريس، سكان ولاية ميشيغان على التصويت لصالحها، بينما أظهر استطلاعٌ رأي أجرته وسائل إعلام أمريكية أن نتائج ترامب
وهاريس، متقاربة في الولايات المتأرجحة.
ويركز الطرفان على الولايات المتأرجحة بين الجمهوريين والديمقراطيين، التي يمكن أن يؤدي تغير مزاج الناخبين فيها إلى ترجيح كفة أحد المرشحين، وفقا لما تحمله أجندة كل منهما.
ومن المقرر أن ينطلق السباق الرئاسي
الأمريكي، غدا الثلاثاء، وسط توقعات بنسب مشاركة تفوق أي انتخابات رئاسية سابقة.
وتعتمد نتيجة الانتخابات الأمريكية على مجمع انتخابي يضم 538 عضوا، ويشترط حصول أي من المرشحين على 270 صوتا لإعلان فوزه بمنصب الرئيس الأمريكي لـ4 سنوات مقبلة.