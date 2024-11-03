https://sarabic.ae/20241103/خبير-أمريكي-يوضح-كيف-سيتعامل-ترامب-مع-كييف-في-حال-فوزه-بالانتخابات-1094448480.html
خبير أمريكي يوضح كيف سيتعامل ترامب مع كييف في حال فوزه بالانتخابات
خبير أمريكي يوضح كيف سيتعامل ترامب مع كييف في حال فوزه بالانتخابات
سبوتنيك عربي
أفاد كبير المحللين في مجموعة "الأزمات الدولية"، سايمون شليغل، بأن السياسة الخارجية التي ينتهجها دونالد ترامب، إذا فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قد... 03.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-03T13:09+0000
2024-11-03T13:09+0000
2024-11-03T13:09+0000
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وأضاف شليغل في مقابلة مع مجلة "نيوزويك"، أن "كل هذا، بالطبع، مقلق للغاية بالنسبة لأوكرانيا، يعلمون جيدًا أنه لا يوجد مخرج سهل وأن الحكومة الأوكرانية سيتعين عليها اتخاذ قرارات مؤلمة للغاية، والتي ستكون ضرورية إذا فاز ترامب".ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، وسيمثل الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس كامالا هاريس، والحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.
https://sarabic.ae/20241103/--الجيش-الروسي-يوجه-ضربة-موجعة-لقوات-كييف-في-مقاطعة-سومي-1094445282.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
خبير أمريكي يوضح كيف سيتعامل ترامب مع كييف في حال فوزه بالانتخابات
أفاد كبير المحللين في مجموعة "الأزمات الدولية"، سايمون شليغل، بأن السياسة الخارجية التي ينتهجها دونالد ترامب، إذا فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قد يتبين أنها غير قابلة للتنبؤ على الإطلاق وغير سارة بالنسبة لكييف.
وأضاف شليغل في مقابلة مع مجلة "نيوزويك"، أن "كل هذا، بالطبع، مقلق للغاية بالنسبة لأوكرانيا، يعلمون جيدًا أنه لا يوجد مخرج سهل وأن الحكومة الأوكرانية سيتعين عليها اتخاذ قرارات مؤلمة للغاية، والتي ستكون ضرورية إذا فاز ترامب".
وذكر المحلل أن "ترامب أوضح أنه يريد إنهاء الصراع في أسرع وقت ممكن ويمكنه بدء عملية التفاوض حتى قبل توليه منصبه بعد فوزه".
بدوره قال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج واشنطن، روبرت أورتونغ، للمجلة: "لقد أظهر ترامب بالقول والأفعال تفضيله الواضح لروسيا على أوكرانيا".
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، وسيمثل الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس كامالا هاريس، والحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.