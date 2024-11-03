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13 د
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نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
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29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
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المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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المقهى الثقافي
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13:03 GMT
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مساحة حرة
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13:29 GMT
31 د
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183 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
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29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
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عالم سبوتنيك
لبنان يحمل إسرائيل مسؤولية فشل مساعي وقف إطلاق النار، وإيران تلمح لمراجعة عقيدتها النووية
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عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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https://sarabic.ae/20241103/خبير-أمريكي-يوضح-كيف-سيتعامل-ترامب-مع-كييف-في-حال-فوزه-بالانتخابات-1094448480.html
خبير أمريكي يوضح كيف سيتعامل ترامب مع كييف في حال فوزه بالانتخابات
خبير أمريكي يوضح كيف سيتعامل ترامب مع كييف في حال فوزه بالانتخابات
سبوتنيك عربي
أفاد كبير المحللين في مجموعة "الأزمات الدولية"، سايمون شليغل، بأن السياسة الخارجية التي ينتهجها دونالد ترامب، إذا فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قد... 03.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-03T13:09+0000
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وأضاف شليغل في مقابلة مع مجلة "نيوزويك"، أن "كل هذا، بالطبع، مقلق للغاية بالنسبة لأوكرانيا، يعلمون جيدًا أنه لا يوجد مخرج سهل وأن الحكومة الأوكرانية سيتعين عليها اتخاذ قرارات مؤلمة للغاية، والتي ستكون ضرورية إذا فاز ترامب".ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، وسيمثل الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس كامالا هاريس، والحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.
https://sarabic.ae/20241103/--الجيش-الروسي-يوجه-ضربة-موجعة-لقوات-كييف-في-مقاطعة-سومي-1094445282.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

خبير أمريكي يوضح كيف سيتعامل ترامب مع كييف في حال فوزه بالانتخابات

13:09 GMT 03.11.2024
© AP Photo / Alex Brandonدونالد ترامب في المناظرة ضد المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس 11 سبتمبر 2024
دونالد ترامب في المناظرة ضد المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس 11 سبتمبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
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أفاد كبير المحللين في مجموعة "الأزمات الدولية"، سايمون شليغل، بأن السياسة الخارجية التي ينتهجها دونالد ترامب، إذا فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قد يتبين أنها غير قابلة للتنبؤ على الإطلاق وغير سارة بالنسبة لكييف.
وأضاف شليغل في مقابلة مع مجلة "نيوزويك"، أن "كل هذا، بالطبع، مقلق للغاية بالنسبة لأوكرانيا، يعلمون جيدًا أنه لا يوجد مخرج سهل وأن الحكومة الأوكرانية سيتعين عليها اتخاذ قرارات مؤلمة للغاية، والتي ستكون ضرورية إذا فاز ترامب".

وذكر المحلل أن "ترامب أوضح أنه يريد إنهاء الصراع في أسرع وقت ممكن ويمكنه بدء عملية التفاوض حتى قبل توليه منصبه بعد فوزه".

صواريخ يتم إطلاقها من نظام أوراغان الروسي من قبل لواء المدفعية التابع للقوات المسلحة الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2024
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بدوره قال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج واشنطن، روبرت أورتونغ، للمجلة: "لقد أظهر ترامب بالقول والأفعال تفضيله الواضح لروسيا على أوكرانيا".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، وسيمثل الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس كامالا هاريس، والحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.
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