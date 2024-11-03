الجيش الروسي يوجه ضربة موجعة لقوات كييف في مقاطعة سومي

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الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
لبنان يحمل إسرائيل مسؤولية فشل مساعي وقف إطلاق النار، وإيران تلمح لمراجعة عقيدتها النووية
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
09:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:29 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
11:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
13:03 GMT
48 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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7 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
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الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
17:34 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
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أمساليوم
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241103/--الجيش-الروسي-يوجه-ضربة-موجعة-لقوات-كييف-في-مقاطعة-سومي-1094445282.html
الجيش الروسي يوجه ضربة موجعة لقوات كييف في مقاطعة سومي
الجيش الروسي يوجه ضربة موجعة لقوات كييف في مقاطعة سومي
سبوتنيك عربي
أكد منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف ، لوكالة "سبوتنيك"، أن ضربة نُفذت مساء السبت، ضد موقع للقوات المسلحة الأوكرانية، والمرتزقة... 03.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-03T11:09+0000
2024-11-03T11:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال ليبيديف، اليوم الأحد: "في الساعة 21.45 و23.50 مساءً، في 2 نوفمبر، طارت الطائرة إلى ضواحي كونوتوب... ووفقًا للنازيين، ولبعض التقارير، تم تسجيل ضحايا من المرتزقة الأجانب".وبحسب قوله، يُزعم أن إحدى الغارات أصابت مصنعًا للإسفلت، متصلا بخط للسكك الحديدية، حيث يتم تفريغ المعدات والآليات العسكرية والذخائر.وبيّن ليبيديف أن أكثر من عشر سيارات إسعاف توجهت توجهت نحو مكان الانفجارات، وتم نقل الجرحى في قسم مستشفى السكة الحديد.وردًا على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على المنشآت المدنية، تشن القوات الروسية بانتظام ضربات مستهدفة مواقع وأفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية بالإضافة إلى المرتزقة الأجانب، وكذلك على البنية التحتية: الطاقة الأوكرانية وصناعة الدفاع والإدارة العسكرية ومرافق الاتصالات.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
https://sarabic.ae/20241103/وزارة-الدفاع-الروسية-خسائر-قوات-كييف-على-محور-كورسك-خلال-الـ24-الساعة-الماضية-أكثر-من-150عسكريا-1094445136.html
https://sarabic.ae/20241103/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-فيشنيفوي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--وزارة-الدفاع-الروسية-1094443657.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الجيش الروسي يوجه ضربة موجعة لقوات كييف في مقاطعة سومي

11:09 GMT 03.11.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورصواريخ يتم إطلاقها من نظام أوراغان الروسي من قبل لواء المدفعية التابع للقوات المسلحة الروسية.
صواريخ يتم إطلاقها من نظام أوراغان الروسي من قبل لواء المدفعية التابع للقوات المسلحة الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف ، لوكالة "سبوتنيك"، أن ضربة نُفذت مساء السبت، ضد موقع للقوات المسلحة الأوكرانية، والمرتزقة الأجانب في كونوتوب، في مقاطعة سومي في أوكرانيا.
وقال ليبيديف، اليوم الأحد: "في الساعة 21.45 و23.50 مساءً، في 2 نوفمبر، طارت الطائرة إلى ضواحي كونوتوب... ووفقًا للنازيين، ولبعض التقارير، تم تسجيل ضحايا من المرتزقة الأجانب".
وبحسب قوله، يُزعم أن إحدى الغارات أصابت مصنعًا للإسفلت، متصلا بخط للسكك الحديدية، حيث يتم تفريغ المعدات والآليات العسكرية والذخائر.
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع الروسية: خسائر قوات كييف على محور كورسك خلال الـ24 الساعة الماضية أكثر من 150عسكريا
10:54 GMT

والثانية استهدفت المكان الذي توجد فيه ورش صناعية والعديد من فروع السكك الحديدية ومصنع صمامات ومصعد ومهاجع تخزين كبيرة.

وبيّن ليبيديف أن أكثر من عشر سيارات إسعاف توجهت توجهت نحو مكان الانفجارات، وتم نقل الجرحى في قسم مستشفى السكة الحديد.
وردًا على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على المنشآت المدنية، تشن القوات الروسية بانتظام ضربات مستهدفة مواقع وأفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية بالإضافة إلى المرتزقة الأجانب، وكذلك على البنية التحتية: الطاقة الأوكرانية وصناعة الدفاع والإدارة العسكرية ومرافق الاتصالات.
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة فيشنيفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:28 GMT
وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف مرارًا أن الجيش لم يستهدف المنازل السكنية والمؤسسات الاجتماعية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
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