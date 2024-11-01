https://sarabic.ae/20241101/القوات-الروسية-تدمر-نقطة-انتشار-مؤقتة-للقوات-الأوكرانية-في-سوميفيديو-1094398433.html
سلاح الجو الروسي يدمر نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في سومي...فيديو
سلاح الجو الروسي يدمر نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في سومي...فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بتدمير سلاح الجو الروسي لمركز انتشار مؤقت للقوات الأوكرانية في مقاطعة سومي . 01.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-01T15:12+0000
2024-11-01T15:12+0000
2024-11-01T15:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وذكرت الوزارة في بيان لها، أنه "نتيجة لأنشطة الاستطلاع التي قامت بها القوات المسلحة الروسية، تم الكشف عن منطقة تمركز لقوات العدو يضم أفرادا ومعدات عسكرية بالقرب من إحدى البلدات في مقاطعة سومي".وأضافت الوزارة أن سلاح الجو الروسي قام بضرب الهدف المحدد بأسلحة عالية الدقة، حيث كان هناك اجتماع لأفراد كتيبة أوكرانية في مكان الاستهداف، وتم تحقيق إصابة مباشرة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يحرر 3 بلدات جديدة بعد تقدم كبير خلال الأسبوع الماضيالجيش الروسي يصد 6 هجمات مضادة شنتها قوات كييف في مقاطعة كورسك الحدودية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
سلاح الجو الروسي يدمر نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في سومي...فيديو
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بتدمير سلاح الجو الروسي لمركز انتشار مؤقت للقوات الأوكرانية في مقاطعة سومي .
وذكرت الوزارة في بيان لها، أنه "نتيجة لأنشطة الاستطلاع التي قامت بها القوات المسلحة الروسية، تم الكشف عن منطقة تمركز لقوات العدو يضم أفرادا ومعدات عسكرية بالقرب من إحدى البلدات في مقاطعة سومي".
وأضافت الوزارة أن سلاح الجو الروسي قام بضرب الهدف المحدد بأسلحة عالية الدقة، حيث كان هناك اجتماع لأفراد كتيبة أوكرانية في مكان الاستهداف، وتم تحقيق إصابة مباشرة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.