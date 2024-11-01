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الجيش الروسي يحرر 3 بلدات جديدة بعد تقدم كبير خلال الأسبوع الماضي
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241101/الجيش-الروسي-يحرر-بلدتي--نوفوكراينكا-وشاختيرسكوي-في-دونباس-1094380928.html
الجيش الروسي يحرر 3 بلدات جديدة بعد تقدم كبير خلال الأسبوع الماضي
الجيش الروسي يحرر 3 بلدات جديدة بعد تقدم كبير خلال الأسبوع الماضي
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية حررت 3 بلدات جديدة في دونباس. 01.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-01T10:04+0000
2024-11-01T10:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1e/1094310928_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_21bce2b4cd19aae83d5250baa68ae8fd.jpg
وقالت الدفاع الروسية: "حررت القوات الروسية بلدات ونوفوكرينكا وشاختيرسكوي وليونيدوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابعت: "على مدار أسبوع، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي سبعة صواريخ تكتيكية تشغيلية من طراز "أتاكامز" و26 صاروخًا من طراز "هيمارس"، وتسع قنابل موجهة من طراز "هامر"، وصاروخ موجه مضاد للطائرات من طراز "إس-200" تم تحويله لضرب أهداف أرضية. بالإضافة إلى تدمير 815 طائرة دون طيار".وقالت الدفاع الروسية: "في الفترة من 26 أكتوبر(تشرين الأول) إلى 1 نوفمبر(تشرين الثاني) من هذا العام، نفذت القوات المسلحة الروسية 44 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وهاجمت طائرات دون طيار، ونتيجة لذلك تم تدمير منشآت الطاقة التي تدعم تشغيل المؤسسات العسكرية للمجمع الصناعي الأوكراني، والبنية التحتية للمطارات العسكرية وخطوط السكك الحديدية التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية لنقل الأسلحة والمعدات الغربية".وبحسب الدفاع فإن ️قوات "الشمال" واصلت استهداف القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك وعلى محور خاركوف وخسائر العدو بلغت أكثر من 2810 عسكريين خلال أسبوع، وثلاث دبابات وثماني مركبات مشاة قتالية، وعددا من المدافع الميدانيةوأوضحت الوزارة أن وحدات مجموعة "الجنوب" تصدت لـ 10 هجمات مضادة للقوات الأوكرانية وكبدت القوات الأوكرانية خلال أسبوع خسائر بأكثر من 5390 عسكريا، ودبابتين، وناقلتي جند مدرعتين أمريكيتي الصنع، وثماني مركبات قتالية مدرعة أخرى وعدد من المدافع الميدانية، وست محطات حرب إلكترونية، وتم تدمير 14 مستودعًا للذخيرة الميدانية.وقالت الدفاع إن وحدات من مجموعة قوات "المركز" واصلت التقدم في أعماق دفاع العدو وصدت 72 هجومًا للقوات الأوكرانية وخسائر العدو بلغت نحو 3840 عسكريًا خلال أسبوع، والعديد من المعدات العسكرية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241031/القوات-الروسية-تكبد-الجيش-الأوكراني-خسائر-جسيمة-في-مقاطعة-كورسك---1094349654.html
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روسيا

الجيش الروسي يحرر 3 بلدات جديدة بعد تقدم كبير خلال الأسبوع الماضي

10:04 GMT 01.11.2024 (تم التحديث: 10:38 GMT 01.11.2024)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية حررت 3 بلدات جديدة في دونباس.
وقالت الدفاع الروسية: "حررت القوات الروسية بلدات ونوفوكرينكا وشاختيرسكوي وليونيدوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتابعت: "على مدار أسبوع، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي سبعة صواريخ تكتيكية تشغيلية من طراز "أتاكامز" و26 صاروخًا من طراز "هيمارس"، وتسع قنابل موجهة من طراز "هامر"، وصاروخ موجه مضاد للطائرات من طراز "إس-200" تم تحويله لضرب أهداف أرضية. بالإضافة إلى تدمير 815 طائرة دون طيار".

وأضافت الدفاع: "على مدار أسبوع، تم أسر 54 جنديًا أوكرانيًا على خط التماس القتالي".

وقالت الدفاع الروسية: "في الفترة من 26 أكتوبر(تشرين الأول) إلى 1 نوفمبر(تشرين الثاني) من هذا العام، نفذت القوات المسلحة الروسية 44 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وهاجمت طائرات دون طيار، ونتيجة لذلك تم تدمير منشآت الطاقة التي تدعم تشغيل المؤسسات العسكرية للمجمع الصناعي الأوكراني، والبنية التحتية للمطارات العسكرية وخطوط السكك الحديدية التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية لنقل الأسلحة والمعدات الغربية".

وأوضح البيان أن "القوات الروسية استهدف مركز تحكم بالطائرات المسيرة تابع لهيئة الأركان العامة الأوكرانية، وورش الإنتاج ومناطق التخزين للمركبات الجوية من دون طيار الهجومية ومستودعات الذخيرة ومستودعات الوقود، بالإضافة إلى نقاط النشر المؤقتة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب".

وبحسب الدفاع فإن ️قوات "الشمال" واصلت استهداف القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك وعلى محور خاركوف وخسائر العدو بلغت أكثر من 2810 عسكريين خلال أسبوع، وثلاث دبابات وثماني مركبات مشاة قتالية، وعددا من المدافع الميدانية

وأشار بيان الدفاع إلى أن وحدات مجموعة قوات "الغرب" صدت 35 هجمة مضادة للقوات الأوكرانية وكبدها خلال أسبوع خسائر بأكثر من 3620 عسكريًا وست ناقلات جند مدرعة أمريكية، وعددا من المدافع الميدانية و12 محطة حربية إلكترونية ومضادة للبطاريات. بالإضافة إلى تدمير 16 مستودع ذخيرة ميدانيا.

وأوضحت الوزارة أن وحدات مجموعة "الجنوب" تصدت لـ 10 هجمات مضادة للقوات الأوكرانية وكبدت القوات الأوكرانية خلال أسبوع خسائر بأكثر من 5390 عسكريا، ودبابتين، وناقلتي جند مدرعتين أمريكيتي الصنع، وثماني مركبات قتالية مدرعة أخرى وعدد من المدافع الميدانية، وست محطات حرب إلكترونية، وتم تدمير 14 مستودعًا للذخيرة الميدانية.
وقالت الدفاع إن وحدات من مجموعة قوات "المركز" واصلت التقدم في أعماق دفاع العدو وصدت 72 هجومًا للقوات الأوكرانية وخسائر العدو بلغت نحو 3840 عسكريًا خلال أسبوع، والعديد من المعدات العسكرية.
لانتسيت روسية تضرب مدرعة هندسية أوكرانية ضخمة على حود مقاطعة كورسك... العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تكبد الجيش الأوكراني خسائر جسيمة في مقاطعة كورسك
أمس, 10:34 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني،على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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