https://sarabic.ae/20241101/الجيش-الروسي-يحرر-بلدتي--نوفوكراينكا-وشاختيرسكوي-في-دونباس-1094380928.html

الجيش الروسي يحرر 3 بلدات جديدة بعد تقدم كبير خلال الأسبوع الماضي

الجيش الروسي يحرر 3 بلدات جديدة بعد تقدم كبير خلال الأسبوع الماضي

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية حررت 3 بلدات جديدة في دونباس. 01.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-01T10:04+0000

2024-11-01T10:04+0000

2024-11-01T10:38+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1e/1094310928_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_21bce2b4cd19aae83d5250baa68ae8fd.jpg

وقالت الدفاع الروسية: "حررت القوات الروسية بلدات ونوفوكرينكا وشاختيرسكوي وليونيدوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابعت: "على مدار أسبوع، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي سبعة صواريخ تكتيكية تشغيلية من طراز "أتاكامز" و26 صاروخًا من طراز "هيمارس"، وتسع قنابل موجهة من طراز "هامر"، وصاروخ موجه مضاد للطائرات من طراز "إس-200" تم تحويله لضرب أهداف أرضية. بالإضافة إلى تدمير 815 طائرة دون طيار".وقالت الدفاع الروسية: "في الفترة من 26 أكتوبر(تشرين الأول) إلى 1 نوفمبر(تشرين الثاني) من هذا العام، نفذت القوات المسلحة الروسية 44 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وهاجمت طائرات دون طيار، ونتيجة لذلك تم تدمير منشآت الطاقة التي تدعم تشغيل المؤسسات العسكرية للمجمع الصناعي الأوكراني، والبنية التحتية للمطارات العسكرية وخطوط السكك الحديدية التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية لنقل الأسلحة والمعدات الغربية".وبحسب الدفاع فإن ️قوات "الشمال" واصلت استهداف القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك وعلى محور خاركوف وخسائر العدو بلغت أكثر من 2810 عسكريين خلال أسبوع، وثلاث دبابات وثماني مركبات مشاة قتالية، وعددا من المدافع الميدانيةوأوضحت الوزارة أن وحدات مجموعة "الجنوب" تصدت لـ 10 هجمات مضادة للقوات الأوكرانية وكبدت القوات الأوكرانية خلال أسبوع خسائر بأكثر من 5390 عسكريا، ودبابتين، وناقلتي جند مدرعتين أمريكيتي الصنع، وثماني مركبات قتالية مدرعة أخرى وعدد من المدافع الميدانية، وست محطات حرب إلكترونية، وتم تدمير 14 مستودعًا للذخيرة الميدانية.وقالت الدفاع إن وحدات من مجموعة قوات "المركز" واصلت التقدم في أعماق دفاع العدو وصدت 72 هجومًا للقوات الأوكرانية وخسائر العدو بلغت نحو 3840 عسكريًا خلال أسبوع، والعديد من المعدات العسكرية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20241031/القوات-الروسية-تكبد-الجيش-الأوكراني-خسائر-جسيمة-في-مقاطعة-كورسك---1094349654.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا