https://sarabic.ae/20241031/القوات-الروسية-تكبد-الجيش-الأوكراني-خسائر-جسيمة-في-مقاطعة-كورسك---1094349654.html
القوات الروسية تكبد الجيش الأوكراني خسائر جسيمة في مقاطعة كورسك
القوات الروسية تكبد الجيش الأوكراني خسائر جسيمة في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي ألحق بالقوات الأوكرانية خسائر جسيمة في مقاطعة كورسك. 31.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-31T10:34+0000
2024-10-31T10:34+0000
2024-10-31T10:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية عملياتها الهجومية استهدفت خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق دارينو ونيجني كلين ونيكولايفو دارينو ونوفويفانوفكا وبليخوفا".وأضاف البيان أنه "خلال الـ 24 الساعة الماضية، صدت القوات الروسية 4 هجمات مضادة للقوات الأوكرانية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 30 شخصًا بين قتيل وجريح، ودمرت مركبتان قتاليتان مدرعتان وسيارتان".وتابعت: "تم إحباط محاولة قامت بها القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق حدود الدولة الروسية في اتجاه بلدتي نوفي بوت. وبلغت خسائر العدو نحو 10 قتلى وجرحى".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241027/قوات-كييف-تفقد-أكثر-من-250-عسكريا-على-محور-كورسك-خلال-الساعات-الـ24-الماضية-1094206726.html
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روسيا
القوات الروسية تكبد الجيش الأوكراني خسائر جسيمة في مقاطعة كورسك
10:34 GMT 31.10.2024 (تم التحديث: 10:46 GMT 31.10.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي ألحق بالقوات الأوكرانية خسائر جسيمة في مقاطعة كورسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية عملياتها الهجومية استهدفت خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق دارينو ونيجني كلين ونيكولايفو دارينو ونوفويفانوفكا وبليخوفا".
وأضاف البيان أنه "خلال الـ 24 الساعة الماضية، صدت القوات الروسية 4 هجمات مضادة للقوات الأوكرانية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 30 شخصًا بين قتيل وجريح، ودمرت مركبتان قتاليتان مدرعتان وسيارتان".
وتابعت: "تم إحباط محاولة قامت بها القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق حدود الدولة الروسية في اتجاه بلدتي نوفي بوت. وبلغت خسائر العدو نحو 10 قتلى وجرحى".
وأشارت إلى أن "نفذت القوات الجوية العملياتية التكتيكية والصواريخ هجمات على مناطق التمركز في مقاطعة سومي، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة من المقاطعة، وفقدت القوات المسلحة الاوكرانية خلال النهار أكثر من 300 عسكري، وتم تدمير مركبات مدرعة، وعددا من المدافع الميدانية، ومحطة رادار رادا إسرائيلية الصنع".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني،على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.