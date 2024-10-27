https://sarabic.ae/20241027/قوات-كييف-تفقد-أكثر-من-250-عسكريا-على-محور-كورسك-خلال-الساعات-الـ24-الماضية-1094206726.html
قوات كييف تفقد أكثر من 250 عسكريا على محور كورسك خلال الساعات الـ24 الماضية
قوات كييف تفقد أكثر من 250 عسكريا على محور كورسك خلال الساعات الـ24 الماضية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، خسائر بلغت أكثر من 250 عسكريا خلال... 27.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-27T10:58+0000
2024-10-27T10:58+0000
2024-10-27T10:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية واستهدفت تشكيلات القوات الأوكرانية في مناطق دارينو وزيليني شلياخ ونيجني كلين ونيكولايفو دارينو ونوفويفانوفكا وبليخوفو، وصدت وحدات المجموعة ثمانية هجمات مضادة للعدو، ووبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 60 شخصًا بين قتيل وجريح، كما تم تدمير ناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع، واستسلام جندي من القوات المسلحة الأوكرانية".وتابع البيان: "نفذت القوات الجوية العملياتية التكتيكية والصواريخ هجمات على مناطق التمركز في مقاطعة سومي، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة من المقاطعة".وبحسب الدفاع، فإن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية خلال المعارك على محور كورسك بلغ أكثر من 27150 عسكريا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241024/القوات-الروسية-تهاجم-14-لواء-أوكرانيا-في-مقاطعة-كورسك----1094115585.html
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روسيا, العالم
قوات كييف تفقد أكثر من 250 عسكريا على محور كورسك خلال الساعات الـ24 الماضية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، خسائر بلغت أكثر من 250 عسكريا خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية واستهدفت تشكيلات القوات الأوكرانية في مناطق دارينو وزيليني شلياخ ونيجني كلين ونيكولايفو دارينو ونوفويفانوفكا وبليخوفو، وصدت وحدات المجموعة ثمانية هجمات مضادة للعدو، ووبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 60 شخصًا بين قتيل وجريح، كما تم تدمير ناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع، واستسلام جندي من القوات المسلحة الأوكرانية".
وأوضح البيان أن "الضربات الجوية ونيران المدفعية استهدفت تمركز القوى العسكرية العاملة ومعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في مقاطعة كورسك".
وتابع البيان: "نفذت القوات الجوية العملياتية التكتيكية والصواريخ هجمات على مناطق التمركز في مقاطعة سومي، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة من المقاطعة".
وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت خلال النهار أكثر من 250 عسكريًا، وتم تدمير مركبات مدرعة، بما في ذلك ناقلة جند واستسلم أحد جنود القوات المسلحة الأوكرانية".
وبحسب الدفاع، فإن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية خلال المعارك على محور كورسك بلغ أكثر من 27150 عسكريا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني،على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.