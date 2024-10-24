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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241024/القوات-الروسية-تهاجم-14-لواء-أوكرانيا-في-مقاطعة-كورسك----1094115585.html
القوات الروسية تهاجم 14 لواء أوكرانيا في مقاطعة كورسك
القوات الروسية تهاجم 14 لواء أوكرانيا في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن سلاح الطيران ونيران المدفعية الروسية استهدفت تجمعات القوى العسكرية العاملة والمعدات لـ 14 لواءً أوكرانيًا في... 24.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-24T11:03+0000
2024-10-24T11:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ضرب سلاح الطيران ونيران المدفعية تجمعات القوى العسكرية العاملة والمعدات لـ14 لواءً أوكرانياً في مناطق غوغوليفكا، ودارينو، وزاوليشينكا، وزيليني شلياخ، وكروغلينكو، وكوباتكين، وليبيديفكا، ولوكنيا، ومارتينوفكا، وميخائيلوفكا، ونيجني كلين، نيكولايفو دارينو، نيكولسكي، نوفويفانوفكا، أوليشنيا، بليخوفو، برافدا، سفيردليكوفو، تولستي لوج، تشيركاسي بوريشنوي".وأضاف البيان: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشمال" القيام بعمليات هجومية استهدفت خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق دارينو وزيليني شلياخ ونيجني كلين ونوفويفانوفكا وبليخوفو وسفيردليكوفو".وأشار البيان إلى أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية خلال المعارك على محور كورسك بلغت نحو 26222 عسكريًا و176 دبابة و38 راجمة صواريخ.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241023/مقاتلة-سو-34-تستهدف-مواقع-أوكرانية-في-المنطقة-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-فيديو-1094094563.html
https://sarabic.ae/20241023/الجيش-الروسي-يصد-هجمات-أوكرانية-ويكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-في-كورسك-1094079284.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تهاجم 14 لواء أوكرانيا في مقاطعة كورسك

11:03 GMT 24.10.2024 (تم التحديث: 11:22 GMT 24.10.2024)
© Sputnik . Иван Родионов / الانتقال إلى بنك الصورراجمة الصواريخ "أوراغان"
راجمة الصواريخ أوراغان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
© Sputnik . Иван Родионов
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن سلاح الطيران ونيران المدفعية الروسية استهدفت تجمعات القوى العسكرية العاملة والمعدات لـ 14 لواءً أوكرانيًا في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ضرب سلاح الطيران ونيران المدفعية تجمعات القوى العسكرية العاملة والمعدات لـ14 لواءً أوكرانياً في مناطق غوغوليفكا، ودارينو، وزاوليشينكا، وزيليني شلياخ، وكروغلينكو، وكوباتكين، وليبيديفكا، ولوكنيا، ومارتينوفكا، وميخائيلوفكا، ونيجني كلين، نيكولايفو دارينو، نيكولسكي، نوفويفانوفكا، أوليشنيا، بليخوفو، برافدا، سفيردليكوفو، تولستي لوج، تشيركاسي بوريشنوي".

وأشار البيان إلى أن الطيران العملياتي التكتيكي، والصواريخ استهدفت احتياطيات 7 ألوية أوكرانية في مقاطعة سومي.

مقاتلة قاذفة سو-34 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقاتلة "سو 34" تستهدف مواقع أوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
أمس, 18:11 GMT
وأضاف البيان: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشمال" القيام بعمليات هجومية استهدفت خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق دارينو وزيليني شلياخ ونيجني كلين ونوفويفانوفكا وبليخوفو وسفيردليكوفو".

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 40 شخصًا بين قتيل وجريح، كما تم تدمير دبابة، وعربة قتال مشاة، وناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113"، كما استسلم 8 جنود من القوات المسلحة الأوكرانية.

وأشار البيان إلى أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية خلال المعارك على محور كورسك بلغت نحو 26222 عسكريًا و176 دبابة و38 راجمة صواريخ.
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يصد هجمات أوكرانية ويكبد قوات كييف خسائر فادحة في كورسك
أمس, 11:20 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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