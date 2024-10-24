https://sarabic.ae/20241024/القوات-الروسية-تهاجم-14-لواء-أوكرانيا-في-مقاطعة-كورسك----1094115585.html
القوات الروسية تهاجم 14 لواء أوكرانيا في مقاطعة كورسك
القوات الروسية تهاجم 14 لواء أوكرانيا في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن سلاح الطيران ونيران المدفعية الروسية استهدفت تجمعات القوى العسكرية العاملة والمعدات لـ 14 لواءً أوكرانيًا في... 24.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-24T11:03+0000
2024-10-24T11:03+0000
2024-10-24T11:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ضرب سلاح الطيران ونيران المدفعية تجمعات القوى العسكرية العاملة والمعدات لـ14 لواءً أوكرانياً في مناطق غوغوليفكا، ودارينو، وزاوليشينكا، وزيليني شلياخ، وكروغلينكو، وكوباتكين، وليبيديفكا، ولوكنيا، ومارتينوفكا، وميخائيلوفكا، ونيجني كلين، نيكولايفو دارينو، نيكولسكي، نوفويفانوفكا، أوليشنيا، بليخوفو، برافدا، سفيردليكوفو، تولستي لوج، تشيركاسي بوريشنوي".وأضاف البيان: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشمال" القيام بعمليات هجومية استهدفت خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق دارينو وزيليني شلياخ ونيجني كلين ونوفويفانوفكا وبليخوفو وسفيردليكوفو".وأشار البيان إلى أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية خلال المعارك على محور كورسك بلغت نحو 26222 عسكريًا و176 دبابة و38 راجمة صواريخ.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تهاجم 14 لواء أوكرانيا في مقاطعة كورسك
11:03 GMT 24.10.2024 (تم التحديث: 11:22 GMT 24.10.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن سلاح الطيران ونيران المدفعية الروسية استهدفت تجمعات القوى العسكرية العاملة والمعدات لـ 14 لواءً أوكرانيًا في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ضرب سلاح الطيران ونيران المدفعية تجمعات القوى العسكرية العاملة والمعدات لـ14 لواءً أوكرانياً في مناطق غوغوليفكا، ودارينو، وزاوليشينكا، وزيليني شلياخ، وكروغلينكو، وكوباتكين، وليبيديفكا، ولوكنيا، ومارتينوفكا، وميخائيلوفكا، ونيجني كلين، نيكولايفو دارينو، نيكولسكي، نوفويفانوفكا، أوليشنيا، بليخوفو، برافدا، سفيردليكوفو، تولستي لوج، تشيركاسي بوريشنوي".
وأشار البيان إلى أن الطيران العملياتي التكتيكي، والصواريخ استهدفت احتياطيات 7 ألوية أوكرانية في مقاطعة سومي.
وأضاف البيان: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشمال" القيام بعمليات هجومية استهدفت خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق دارينو وزيليني شلياخ ونيجني كلين ونوفويفانوفكا وبليخوفو وسفيردليكوفو".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 40 شخصًا بين قتيل وجريح، كما تم تدمير دبابة، وعربة قتال مشاة، وناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113"، كما استسلم 8 جنود من القوات المسلحة الأوكرانية.
وأشار البيان إلى أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية خلال المعارك على محور كورسك بلغت نحو 26222 عسكريًا و176 دبابة و38 راجمة صواريخ.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.