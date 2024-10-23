https://sarabic.ae/20241023/مقاتلة-سو-34-تستهدف-مواقع-أوكرانية-في-المنطقة-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-فيديو-1094094563.html
مقاتلة "سو 34" تستهدف مواقع أوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
مقاتلة "سو 34" تستهدف مواقع أوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات تظهر قيام طاقم مقاتلة "سو-34" بشن ضربات مباشرة على مواقع أوكرانية، ما أدى إلى تحييد وحدات أوكرانية وتدمير معقل تابع لها في... 23.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-23T18:11+0000
2024-10-23T18:11+0000
2024-10-23T18:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وتبين اللقطات لحظة استهداف الوحدات العسكرية الأوكرانية من قبل مقاتلة "سو-34" في منطقة حدودية لمقاطعة كورسك.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية تصدت لمحاولات تقدم للقوات الأوكرانية على عدد من المحاور في مقاطعة كورسك، وكبدتها خسائر فادحة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الطيران الروسي يدمر محطة وقود بالقرب من مدينة أوديسا ويستهدف مطارا عسكريا"وابل من الصواريخ".. مشاهد لقيام راجمة "أوراغان" الروسية باستهداف تجمع عسكريين أوكرانيين.. فيديو
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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
مقاتلة "سو 34" تستهدف مواقع أوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات تظهر قيام طاقم مقاتلة "سو-34" بشن ضربات مباشرة على مواقع أوكرانية، ما أدى إلى تحييد وحدات أوكرانية وتدمير معقل تابع لها في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.
وتبين اللقطات لحظة استهداف الوحدات العسكرية الأوكرانية من قبل مقاتلة "سو-34" في منطقة حدودية لمقاطعة كورسك.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية تصدت لمحاولات تقدم للقوات الأوكرانية
على عدد من المحاور في مقاطعة كورسك، وكبدتها خسائر فادحة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.