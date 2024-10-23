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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241023/الجيش-الروسي-يصد-هجمات-أوكرانية-ويكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-في-كورسك-1094079284.html
الجيش الروسي يصد هجمات أوكرانية ويكبد قوات كييف خسائر فادحة في كورسك
الجيش الروسي يصد هجمات أوكرانية ويكبد قوات كييف خسائر فادحة في كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تصدت لمحاولات تقدم للقوات الأوكرانية على عدد من المحاور في مقاطعة كورسك، وكبدتها خسائر فادحة. 23.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-23T11:20+0000
2024-10-23T11:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان وزارة الدفاع، أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت الألوية الآلية 21 و22 و41 و47 و17، وألوية الهجوم الجوي 80 و82 و95، ولواءي الدفاع الإقليمي 112 و129 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق دارينو، وزيليني شلياخ، ونيجني كلين، ونوفويفانوفكا، وبليخوفو وسفيردليكوفو.وصدت وحدات المجموعة هجومين مضادين للقوات الأوكرانية، في اتجاه بلدتي بليخوفو وبوكروفسكي، كما أحبطت ثلاث محاولات لشن هجمات مضادة في اتجاه بلدة زيليني شلياخ. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 40 عسكريا، ودُمرت دبابة وثلاث مركبات قتال مشاة، بما في ذلك مركبة قتال مشاة أمريكية الصنع من طراز "برادلي"، واستسلم ثلاثة جنود من القوات المسلحة الأوكرانية.وأضاف البيان أن طيران الجيش ونيران المدفعية، استهدفت تجمعات القوى العاملة، ومعدات الألوية الآلية 21 و22 و41 و47 و61 و115 و17، والألوية المحمولة جوا 82 و95 36، ولواء الدفاع الإقليمي 129 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 17 من الحرس الوطني لأوكرانيا في مناطق الإسكندرية، وغوغوليفكا، وجيفو، ودارينو، وزيليني شلياخ، وكوسيتسا، وكروغلينكو، وليبيديفكا، ولوكنيا، ومارتينوفكا، وماخنوفكا، وميرني. ونيجني كلين، ونيكولايفو دارينو، ونيكولسكي، ونوفويفانوفكا، ونيو باث، وأوليشنيا، وبليخوفو، وروبانشينا، وسفيردليكوفو، وستارايا سوروتشينا، وتشيركاسي بوريشنوي.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 280 عسكريًا، وتم تدمير 13 عربة مدرعة، منها ثلاث دبابات، وثلاث مركبات قتال مشاة، منها مركبة مشاة قتالية من طراز "برادلي" أمريكية الصنع، وسبع مدرعات قتالية. بالإضافة إلى ثلاث قطع مدفعية، وست سيارات، ومحطة حرب إلكترونية. واستسلم ثلاثة جنود من القوات المسلحة الأوكرانية. وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الطيران الروسي يدمر محطة وقود بالقرب من مدينة أوديسا ويستهدف مطارا عسكريا"وابل من الصواريخ".. مشاهد لقيام راجمة "أوراغان" الروسية باستهداف تجمع عسكريين أوكرانيين.. فيديو
https://sarabic.ae/20241022/القوات-الروسية-تستهدف-10-ألوية-أوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-وتأسر-عددا-من-المقاتلين-1094031604.html
https://sarabic.ae/20241021/مظليون-روس-يحيدون-جنودا-أوكرانيين-في-المنطقة-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-فيديو-1094013624.html
https://sarabic.ae/20241021/الجيش-الروسي-يحكم-سيطرته-على-مواقع-جديدة-في-كورسك-1093981716.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يصد هجمات أوكرانية ويكبد قوات كييف خسائر فادحة في كورسك

11:20 GMT 23.10.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تصدت لمحاولات تقدم للقوات الأوكرانية على عدد من المحاور في مقاطعة كورسك، وكبدتها خسائر فادحة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع، أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت الألوية الآلية 21 و22 و41 و47 و17، وألوية الهجوم الجوي 80 و82 و95، ولواءي الدفاع الإقليمي 112 و129 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق دارينو، وزيليني شلياخ، ونيجني كلين، ونوفويفانوفكا، وبليخوفو وسفيردليكوفو.
وصدت وحدات المجموعة هجومين مضادين للقوات الأوكرانية، في اتجاه بلدتي بليخوفو وبوكروفسكي، كما أحبطت ثلاث محاولات لشن هجمات مضادة في اتجاه بلدة زيليني شلياخ. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 40 عسكريا، ودُمرت دبابة وثلاث مركبات قتال مشاة، بما في ذلك مركبة قتال مشاة أمريكية الصنع من طراز "برادلي"، واستسلم ثلاثة جنود من القوات المسلحة الأوكرانية.
أفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات المركز التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف 10 ألوية أوكرانية في مقاطعة كورسك وتأسر عددا من المقاتلين
أمس, 11:04 GMT
وأضاف البيان أن طيران الجيش ونيران المدفعية، استهدفت تجمعات القوى العاملة، ومعدات الألوية الآلية 21 و22 و41 و47 و61 و115 و17، والألوية المحمولة جوا 82 و95 36، ولواء الدفاع الإقليمي 129 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 17 من الحرس الوطني لأوكرانيا في مناطق الإسكندرية، وغوغوليفكا، وجيفو، ودارينو، وزيليني شلياخ، وكوسيتسا، وكروغلينكو، وليبيديفكا، ولوكنيا، ومارتينوفكا، وماخنوفكا، وميرني. ونيجني كلين، ونيكولايفو دارينو، ونيكولسكي، ونوفويفانوفكا، ونيو باث، وأوليشنيا، وبليخوفو، وروبانشينا، وسفيردليكوفو، وستارايا سوروتشينا، وتشيركاسي بوريشنوي.
جندي يطلق النار من مدفع رشاش ثقيل خلال تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مظليون روس يحيدون جنودا أوكرانيين في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
21 أكتوبر, 17:51 GMT

واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والصواريخ مناطق التمركز في مقاطعة سومي، ودمرت عددا من الألوية في مناطق فلاديميروفكا، وإسكريسكوفشتشينا، وميروبولي، ونيكولايفكا، وأوبودي، وبافلوفكا، وسومي، وخوتن، ويوناكوفكا.

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 280 عسكريًا، وتم تدمير 13 عربة مدرعة، منها ثلاث دبابات، وثلاث مركبات قتال مشاة، منها مركبة مشاة قتالية من طراز "برادلي" أمريكية الصنع، وسبع مدرعات قتالية. بالإضافة إلى ثلاث قطع مدفعية، وست سيارات، ومحطة حرب إلكترونية. واستسلم ثلاثة جنود من القوات المسلحة الأوكرانية.
عمل طاقم الهاون التابع للقوات الخاصة أخمات الروسية في منطقة كورسك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحكم سيطرته على مواقع جديدة في كورسك
21 أكتوبر, 06:15 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الطيران الروسي يدمر محطة وقود بالقرب من مدينة أوديسا ويستهدف مطارا عسكريا
"وابل من الصواريخ".. مشاهد لقيام راجمة "أوراغان" الروسية باستهداف تجمع عسكريين أوكرانيين.. فيديو
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