https://sarabic.ae/20241023/الجيش-الروسي-يصد-هجمات-أوكرانية-ويكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-في-كورسك-1094079284.html

الجيش الروسي يصد هجمات أوكرانية ويكبد قوات كييف خسائر فادحة في كورسك

الجيش الروسي يصد هجمات أوكرانية ويكبد قوات كييف خسائر فادحة في كورسك

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تصدت لمحاولات تقدم للقوات الأوكرانية على عدد من المحاور في مقاطعة كورسك، وكبدتها خسائر فادحة. 23.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-23T11:20+0000

2024-10-23T11:20+0000

2024-10-23T11:20+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الجيش الروسي

أخبار أوكرانيا

رصد عسكري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082892335_0:5:2897:1635_1920x0_80_0_0_58d6d5c7ba06ee216daf763d745cdfa2.jpg

وجاء في بيان وزارة الدفاع، أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت الألوية الآلية 21 و22 و41 و47 و17، وألوية الهجوم الجوي 80 و82 و95، ولواءي الدفاع الإقليمي 112 و129 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق دارينو، وزيليني شلياخ، ونيجني كلين، ونوفويفانوفكا، وبليخوفو وسفيردليكوفو.وصدت وحدات المجموعة هجومين مضادين للقوات الأوكرانية، في اتجاه بلدتي بليخوفو وبوكروفسكي، كما أحبطت ثلاث محاولات لشن هجمات مضادة في اتجاه بلدة زيليني شلياخ. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 40 عسكريا، ودُمرت دبابة وثلاث مركبات قتال مشاة، بما في ذلك مركبة قتال مشاة أمريكية الصنع من طراز "برادلي"، واستسلم ثلاثة جنود من القوات المسلحة الأوكرانية.وأضاف البيان أن طيران الجيش ونيران المدفعية، استهدفت تجمعات القوى العاملة، ومعدات الألوية الآلية 21 و22 و41 و47 و61 و115 و17، والألوية المحمولة جوا 82 و95 36، ولواء الدفاع الإقليمي 129 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 17 من الحرس الوطني لأوكرانيا في مناطق الإسكندرية، وغوغوليفكا، وجيفو، ودارينو، وزيليني شلياخ، وكوسيتسا، وكروغلينكو، وليبيديفكا، ولوكنيا، ومارتينوفكا، وماخنوفكا، وميرني. ونيجني كلين، ونيكولايفو دارينو، ونيكولسكي، ونوفويفانوفكا، ونيو باث، وأوليشنيا، وبليخوفو، وروبانشينا، وسفيردليكوفو، وستارايا سوروتشينا، وتشيركاسي بوريشنوي.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 280 عسكريًا، وتم تدمير 13 عربة مدرعة، منها ثلاث دبابات، وثلاث مركبات قتال مشاة، منها مركبة مشاة قتالية من طراز "برادلي" أمريكية الصنع، وسبع مدرعات قتالية. بالإضافة إلى ثلاث قطع مدفعية، وست سيارات، ومحطة حرب إلكترونية. واستسلم ثلاثة جنود من القوات المسلحة الأوكرانية. وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الطيران الروسي يدمر محطة وقود بالقرب من مدينة أوديسا ويستهدف مطارا عسكريا"وابل من الصواريخ".. مشاهد لقيام راجمة "أوراغان" الروسية باستهداف تجمع عسكريين أوكرانيين.. فيديو

https://sarabic.ae/20241022/القوات-الروسية-تستهدف-10-ألوية-أوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-وتأسر-عددا-من-المقاتلين-1094031604.html

https://sarabic.ae/20241021/مظليون-روس-يحيدون-جنودا-أوكرانيين-في-المنطقة-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-فيديو-1094013624.html

https://sarabic.ae/20241021/الجيش-الروسي-يحكم-سيطرته-على-مواقع-جديدة-في-كورسك-1093981716.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري