https://sarabic.ae/20241022/القوات-الروسية-تستهدف-10-ألوية-أوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-وتأسر-عددا-من-المقاتلين-1094031604.html

القوات الروسية تستهدف 10 ألوية أوكرانية في مقاطعة كورسك وتأسر عددا من المقاتلين

القوات الروسية تستهدف 10 ألوية أوكرانية في مقاطعة كورسك وتأسر عددا من المقاتلين

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية استهدفت 10 ألوية أوكرانية في مقاطعة كورسك، وقامت بأسر عدد من المقاتلين الأوكرانيين. 22.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-22T11:04+0000

2024-10-22T11:04+0000

2024-10-22T11:31+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشمال" عملياتها الهجومية، واستهدفت تشكيلات عدد من الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق زيليني شلياخ ونيجني كلين ونوفويفانوفكا ونوفي بوت وبليخوفو وسفيردليكوفو وتشيركاسي كونوبيلكا".وأوضح البيان أن الضربات الجوية ونيران المدفعية استهدفت تمركز القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية لـ10 ألوية أوكرانية في مقاطعة كورسك في مناطق غوغوليفكا، غيفو، دارينو، كروغلنكوي، كوريلوفكا، ليبيديفكا، لوكنيا، نيجني كلين، نيكولايفو دارينو، نيكولسكي، نوفويفانوفكا، نوفي بوت، أوليشنيا، بليخوفو، سفيردليكوفو، ستارايا سوروتشينا وتشيركاسي بوريتشنوي.وأكد البيان أن سلاح الطيران والقوات الصاروخية استهدفت مناطق التمركز في مقاطعة سومي واحتياطيات ألوية الهجوم الجوي الأوكراني في مناطق زورافكا، وكاترينيفكا، وكراسنوبولي، وبافلوفكا، وبوكروفكا.وفي 6 أغسطس/آب، شنت الوحدات الأوكرانية هجومًا للاستيلاء على الأراضي في مقاطعة كورسك. وكما صرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، فقد تم إيقاف تقدمهم.ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية خلال القتال في هذه المنطقة أكثر من 25 ألف عسكري و167 دبابة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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