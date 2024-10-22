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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241022/القوات-الروسية-تستهدف-10-ألوية-أوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-وتأسر-عددا-من-المقاتلين-1094031604.html
القوات الروسية تستهدف 10 ألوية أوكرانية في مقاطعة كورسك وتأسر عددا من المقاتلين
القوات الروسية تستهدف 10 ألوية أوكرانية في مقاطعة كورسك وتأسر عددا من المقاتلين
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية استهدفت 10 ألوية أوكرانية في مقاطعة كورسك، وقامت بأسر عدد من المقاتلين الأوكرانيين. 22.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-22T11:04+0000
2024-10-22T11:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشمال" عملياتها الهجومية، واستهدفت تشكيلات عدد من الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق زيليني شلياخ ونيجني كلين ونوفويفانوفكا ونوفي بوت وبليخوفو وسفيردليكوفو وتشيركاسي كونوبيلكا".وأوضح البيان أن الضربات الجوية ونيران المدفعية استهدفت تمركز القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية لـ10 ألوية أوكرانية في مقاطعة كورسك في مناطق غوغوليفكا، غيفو، دارينو، كروغلنكوي، كوريلوفكا، ليبيديفكا، لوكنيا، نيجني كلين، نيكولايفو دارينو، نيكولسكي، نوفويفانوفكا، نوفي بوت، أوليشنيا، بليخوفو، سفيردليكوفو، ستارايا سوروتشينا وتشيركاسي بوريتشنوي.وأكد البيان أن سلاح الطيران والقوات الصاروخية استهدفت مناطق التمركز في مقاطعة سومي واحتياطيات ألوية الهجوم الجوي الأوكراني في مناطق زورافكا، وكاترينيفكا، وكراسنوبولي، وبافلوفكا، وبوكروفكا.وفي 6 أغسطس/آب، شنت الوحدات الأوكرانية هجومًا للاستيلاء على الأراضي في مقاطعة كورسك. وكما صرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، فقد تم إيقاف تقدمهم.ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية خلال القتال في هذه المنطقة أكثر من 25 ألف عسكري و167 دبابة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241021/مظليون-روس-يحيدون-جنودا-أوكرانيين-في-المنطقة-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-فيديو-1094013624.html
https://sarabic.ae/20241021/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-في-كورسك-1093990502.html
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روسيا

القوات الروسية تستهدف 10 ألوية أوكرانية في مقاطعة كورسك وتأسر عددا من المقاتلين

11:04 GMT 22.10.2024 (تم التحديث: 11:31 GMT 22.10.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات المركز التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية استهدفت 10 ألوية أوكرانية في مقاطعة كورسك، وقامت بأسر عدد من المقاتلين الأوكرانيين.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشمال" عملياتها الهجومية، واستهدفت تشكيلات عدد من الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق زيليني شلياخ ونيجني كلين ونوفويفانوفكا ونوفي بوت وبليخوفو وسفيردليكوفو وتشيركاسي كونوبيلكا".

وأضاف البيان أن القوات الروسية صدت هجومين مضادين للقوات الأوكرانية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 70 شخصًا بين قتيل وجريح، كما تم تدمير دبابة، و3 مركبات قتال مشاة أمريكية الصنع من طراز "برادلي"، بالإضافة إلى استسلام 4 عسكريين.

وأوضح البيان أن الضربات الجوية ونيران المدفعية استهدفت تمركز القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية لـ10 ألوية أوكرانية في مقاطعة كورسك في مناطق غوغوليفكا، غيفو، دارينو، كروغلنكوي، كوريلوفكا، ليبيديفكا، لوكنيا، نيجني كلين، نيكولايفو دارينو، نيكولسكي، نوفويفانوفكا، نوفي بوت، أوليشنيا، بليخوفو، سفيردليكوفو، ستارايا سوروتشينا وتشيركاسي بوريتشنوي.
جندي يطلق النار من مدفع رشاش ثقيل خلال تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مظليون روس يحيدون جنودا أوكرانيين في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
أمس, 17:51 GMT
وأكد البيان أن سلاح الطيران والقوات الصاروخية استهدفت مناطق التمركز في مقاطعة سومي واحتياطيات ألوية الهجوم الجوي الأوكراني في مناطق زورافكا، وكاترينيفكا، وكراسنوبولي، وبافلوفكا، وبوكروفكا.

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال النهار نحو 340 عسكريًا، كما تم تدمير 13 عربة مدرعة، و5 مركبات قتالية مدرعة، بالإضافة إلى 5 مدافع، و11 سيارة، ومحطتين للحرب الإلكترونية، كما استسلم 6 جنود من القوات المسلحة الأوكرانية.

وفي 6 أغسطس/آب، شنت الوحدات الأوكرانية هجومًا للاستيلاء على الأراضي في مقاطعة كورسك. وكما صرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، فقد تم إيقاف تقدمهم.
ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية خلال القتال في هذه المنطقة أكثر من 25 ألف عسكري و167 دبابة.
لانتسيت روسية تضرب مدرعة هندسية أوكرانية ضخمة على حود مقاطعة كورسك... العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة في كورسك
أمس, 10:38 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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