https://sarabic.ae/20241021/مظليون-روس-يحيدون-جنودا-أوكرانيين-في-المنطقة-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-فيديو-1094013624.html
مظليون روس يحيدون جنودا أوكرانيين في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
مظليون روس يحيدون جنودا أوكرانيين في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو لمظليين روس قاموا بتحييد جنود من القوات المسلحة الأوكرانية، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية. 21.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-21T17:51+0000
2024-10-21T17:51+0000
2024-10-21T17:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأوضحت الدفاع الروسية، في بيان لها، أن القوات الروسية أحكمت سيطرتها على مواقع جديدة.وتظهر المشاهد لحظة قيام قوات المظليين الروس بالتقدم في الغابات نحو مواقع الجنود الأوكرانيين، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية تصدت لهجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية، وكبدتها خسائر فادحة، في مقاطعة كورسك الروسية.وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "تواصل القوات الروسية تحركاتها لهزيمة المجموعة المعادية التي دخلت أراضي مقاطعة كورسك".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241021/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-في-كورسك-1093990502.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا
مظليون روس يحيدون جنودا أوكرانيين في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
17:51 GMT 21.10.2024 (تم التحديث: 17:57 GMT 21.10.2024)
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو لمظليين روس قاموا بتحييد جنود من القوات المسلحة الأوكرانية، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية.
وأوضحت الدفاع الروسية، في بيان لها، أن القوات الروسية أحكمت سيطرتها على مواقع جديدة.
وتظهر المشاهد لحظة قيام قوات المظليين الروس بالتقدم في الغابات نحو مواقع الجنود الأوكرانيين، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية تصدت لهجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية، وكبدتها خسائر فادحة، في مقاطعة كورسك الروسية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "تواصل القوات الروسية تحركاتها لهزيمة المجموعة المعادية التي دخلت أراضي مقاطعة كورسك".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.