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- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241021/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-في-كورسك-1093990502.html
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة في كورسك
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة في كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تصدت لهجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية، وكبدتها خسائر فادحة، في مقاطعة كورسك الروسية. 21.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-21T10:38+0000
2024-10-21T10:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "تواصل القوات الروسية تحركاتها لهزيمة المجموعة المعادية التي دخلت أراضي مقاطعة كورسك".وأضافت: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تنفيذ العمليات الهجومية، وتمكنت خلالها من دحر تشكيلات القوات الأوكرانية في مناطق كولماكوف، ونيجني كلين، ونوفويفانوفكا، ونوفي بوت، وبليخوفو، وتشيركاسكايا كونوبيلكا، وتشيركاسكوي بوريتشنوي، وتم صد هجوم مضاد أوكراني وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 15 قتيلاً وجريحًا، كما تم تدمير دبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين".وبحسب البيان، فإن "الطيران العملياتي والتكتيكي استهدف القوات الأوكرانية في مقاطعة سومي، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية خلال النهار أكثر من 260 عسكريا، وتم تدمير 16 مركبة قتالية مدرعة، وعددا من المدافع وسيارتين، ومحطتان للحرب الإلكترونية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الطيران الروسي يدمر محطة وقود بالقرب من مدينة أوديسا ويستهدف مطارا عسكريا
https://sarabic.ae/20241021/الجيش-الروسي-يحكم-سيطرته-على-مواقع-جديدة-في-كورسك-1093981716.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة في كورسك

10:38 GMT 21.10.2024
© Sputnik . Defense Minister of the Russian Federationلانتسيت" روسية تضرب مدرعة هندسية أوكرانية ضخمة على حود مقاطعة كورسك... العملية العسكرية الخاصة
لانتسيت روسية تضرب مدرعة هندسية أوكرانية ضخمة على حود مقاطعة كورسك... العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
© Sputnik . Defense Minister of the Russian Federation
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تصدت لهجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية، وكبدتها خسائر فادحة، في مقاطعة كورسك الروسية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "تواصل القوات الروسية تحركاتها لهزيمة المجموعة المعادية التي دخلت أراضي مقاطعة كورسك".
وأضافت: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تنفيذ العمليات الهجومية، وتمكنت خلالها من دحر تشكيلات القوات الأوكرانية في مناطق كولماكوف، ونيجني كلين، ونوفويفانوفكا، ونوفي بوت، وبليخوفو، وتشيركاسكايا كونوبيلكا، وتشيركاسكوي بوريتشنوي، وتم صد هجوم مضاد أوكراني وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 15 قتيلاً وجريحًا، كما تم تدمير دبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين".
وتابع البيان: "استهدفت ضربات طيران الجيش ونيران المدفعية تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية وكبدتهم خسائر كبيرة في مناطق أغرونوم، فولفينو، جوجوليفكا، جيفو، دارينو، كريميانو، كروغلنكوي، ليبيديفكا، ليونيدوفو، مارتينوفكا، ميخائيلوفكا، نيكولسكي، نوفويفانوفكا، نوفي بوت، أوليشنيا وسفيردليكوفو".
وبحسب البيان، فإن "الطيران العملياتي والتكتيكي استهدف القوات الأوكرانية في مقاطعة سومي، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية خلال النهار أكثر من 260 عسكريا، وتم تدمير 16 مركبة قتالية مدرعة، وعددا من المدافع وسيارتين، ومحطتان للحرب الإلكترونية".
وأشار البيان إلى أن إجمالي خسائر قوات كييف خلال فترة القتال على محور كورسك بلغ نحو 25420عسكريا 169دبابة.
عمل طاقم الهاون التابع للقوات الخاصة أخمات الروسية في منطقة كورسك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحكم سيطرته على مواقع جديدة في كورسك
06:15 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الطيران الروسي يدمر محطة وقود بالقرب من مدينة أوديسا ويستهدف مطارا عسكريا
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