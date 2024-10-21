الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة في كورسك
© Sputnik . Defense Minister of the Russian Federationلانتسيت" روسية تضرب مدرعة هندسية أوكرانية ضخمة على حود مقاطعة كورسك... العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Defense Minister of the Russian Federation
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تصدت لهجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية، وكبدتها خسائر فادحة، في مقاطعة كورسك الروسية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "تواصل القوات الروسية تحركاتها لهزيمة المجموعة المعادية التي دخلت أراضي مقاطعة كورسك".
وأضافت: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تنفيذ العمليات الهجومية، وتمكنت خلالها من دحر تشكيلات القوات الأوكرانية في مناطق كولماكوف، ونيجني كلين، ونوفويفانوفكا، ونوفي بوت، وبليخوفو، وتشيركاسكايا كونوبيلكا، وتشيركاسكوي بوريتشنوي، وتم صد هجوم مضاد أوكراني وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 15 قتيلاً وجريحًا، كما تم تدمير دبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين".
وتابع البيان: "استهدفت ضربات طيران الجيش ونيران المدفعية تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية وكبدتهم خسائر كبيرة في مناطق أغرونوم، فولفينو، جوجوليفكا، جيفو، دارينو، كريميانو، كروغلنكوي، ليبيديفكا، ليونيدوفو، مارتينوفكا، ميخائيلوفكا، نيكولسكي، نوفويفانوفكا، نوفي بوت، أوليشنيا وسفيردليكوفو".
وبحسب البيان، فإن "الطيران العملياتي والتكتيكي استهدف القوات الأوكرانية في مقاطعة سومي، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية خلال النهار أكثر من 260 عسكريا، وتم تدمير 16 مركبة قتالية مدرعة، وعددا من المدافع وسيارتين، ومحطتان للحرب الإلكترونية".
وأشار البيان إلى أن إجمالي خسائر قوات كييف خلال فترة القتال على محور كورسك بلغ نحو 25420عسكريا 169دبابة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.