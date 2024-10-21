https://sarabic.ae/20241021/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-في-كورسك-1093990502.html

الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة في كورسك

الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة في كورسك

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تصدت لهجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية، وكبدتها خسائر فادحة، في مقاطعة كورسك الروسية. 21.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-21T10:38+0000

2024-10-21T10:38+0000

2024-10-21T10:38+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/13/1091879636_285:0:1444:652_1920x0_80_0_0_12d86b02ae2c71232289425211c2a35e.png

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "تواصل القوات الروسية تحركاتها لهزيمة المجموعة المعادية التي دخلت أراضي مقاطعة كورسك".وأضافت: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تنفيذ العمليات الهجومية، وتمكنت خلالها من دحر تشكيلات القوات الأوكرانية في مناطق كولماكوف، ونيجني كلين، ونوفويفانوفكا، ونوفي بوت، وبليخوفو، وتشيركاسكايا كونوبيلكا، وتشيركاسكوي بوريتشنوي، وتم صد هجوم مضاد أوكراني وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 15 قتيلاً وجريحًا، كما تم تدمير دبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين".وبحسب البيان، فإن "الطيران العملياتي والتكتيكي استهدف القوات الأوكرانية في مقاطعة سومي، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية خلال النهار أكثر من 260 عسكريا، وتم تدمير 16 مركبة قتالية مدرعة، وعددا من المدافع وسيارتين، ومحطتان للحرب الإلكترونية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الطيران الروسي يدمر محطة وقود بالقرب من مدينة أوديسا ويستهدف مطارا عسكريا

https://sarabic.ae/20241021/الجيش-الروسي-يحكم-سيطرته-على-مواقع-جديدة-في-كورسك-1093981716.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم