الجيش الروسي يحكم سيطرته على مواقع جديدة في كورسك

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:18 GMT
34 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:41 GMT
19 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات الناتو النووية هي تصعيد أمريكي وتتعارض مع جميع المعاهدات والمواثيق الأممية
10:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: مشاركة الرئيس المصري في قمة بريكس يعكس زيادة الاهتمام بالتعاون الدولي
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:28 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يتحدى المقاومة بعد استهداف منزله بمسيرة، إسرائيل تلقي منشورات على غزة تقول من يلقي سلاحه ويعيد المخطوفين، سيُسمح له بالمغادرة
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:27 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما دلالة تكرار الهجمات التي تستهدف القوات الإسرائيلية على الحدود مع الأردن؟
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مساحة حرة
خيارات القاهرة والخرطوم في مواجهة تداعيات اتفاقية عنتيبي
11:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
11:41 GMT
19 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241021/الجيش-الروسي-يحكم-سيطرته-على-مواقع-جديدة-في-كورسك-1093981716.html
الجيش الروسي يحكم سيطرته على مواقع جديدة في كورسك
الجيش الروسي يحكم سيطرته على مواقع جديدة في كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة من المظليين الروس حيددت مسلحين أوكرانيين في مقاطعة كورسك وسيطرت على معقل لهم. 21.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-21T06:15+0000
2024-10-21T06:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/17/1093007589_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_9501f1ebcad05d3f4470714094d473a7.jpg
وقالت وزارة الدفاع: "تحركت المجموعة التابعة لوحدة الاقتحام الجوي على متن مركبات المشاة القتالية من طراز "BMP-2"، بعد أن تلقت مهمة تدمير مجموعة من المشاة في معقل في إحدى المواقع الحدودية في مقاطعة كورسك، إلى المنطقة المحددة في الصباح الباكر لتدمير الأهداف المحددة".وأشارت إلى أن بعد ذلك "تحركت فرق الاقتحام واستكملت تدمير العدو والسيطرة على المعقل".وفي 6 أغسطس/آب شنت الوحدات الأوكرانية هجومًا للاستيلاء على الأراضي في مقاطعة كورسك. وكما صرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري جيراسيموف، فقد تم إيقاف تقدمهم.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مسيرات روسية تلاحق القوات الأوكرانية وتجبرها على الفرار من مقاطعة كورسك... فيديو
https://sarabic.ae/20241020/الجيش-الروسي-يصد-هجمات-أوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-ويكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-1093964540.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/17/1093007589_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_f68cc82000bb109ff778707d9ac087c2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

الجيش الروسي يحكم سيطرته على مواقع جديدة في كورسك

06:15 GMT 21.10.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم الهاون التابع للقوات الخاصة "أخمات" الروسية في منطقة كورسك، روسيا
عمل طاقم الهاون التابع للقوات الخاصة أخمات الروسية في منطقة كورسك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة من المظليين الروس حيددت مسلحين أوكرانيين في مقاطعة كورسك وسيطرت على معقل لهم.
وقالت وزارة الدفاع: "تحركت المجموعة التابعة لوحدة الاقتحام الجوي على متن مركبات المشاة القتالية من طراز "BMP-2"، بعد أن تلقت مهمة تدمير مجموعة من المشاة في معقل في إحدى المواقع الحدودية في مقاطعة كورسك، إلى المنطقة المحددة في الصباح الباكر لتدمير الأهداف المحددة".

وأضافت: "بعد تدمير المنشأة وتحييد أفراد القوات المسلحة الأوكرانية، تم إنزال قوة إنزال من الوحدات الهجومية، وبعد هبوط الطائرات الهجومية، واصلت مجموعة من المظليين تدمير أفراد التشكيلات الأوكرانية".

وأشارت إلى أن بعد ذلك "تحركت فرق الاقتحام واستكملت تدمير العدو والسيطرة على المعقل".
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يصد هجمات أوكرانية في مقاطعة كورسك ويكبد قوات كييف خسائر فادحة
أمس, 10:39 GMT
وفي 6 أغسطس/آب شنت الوحدات الأوكرانية هجومًا للاستيلاء على الأراضي في مقاطعة كورسك. وكما صرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري جيراسيموف، فقد تم إيقاف تقدمهم.
ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية خلال القتال في هذه المنطقة أكثر من 25 ألف عسكري و167 دبابة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مسيرات روسية تلاحق القوات الأوكرانية وتجبرها على الفرار من مقاطعة كورسك... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:14 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 21:32 GMTНаземная операция внутри сектора Газа, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل19 أكتوبر, 20:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала