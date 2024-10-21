https://sarabic.ae/20241021/الجيش-الروسي-يحكم-سيطرته-على-مواقع-جديدة-في-كورسك-1093981716.html
الجيش الروسي يحكم سيطرته على مواقع جديدة في كورسك
الجيش الروسي يحكم سيطرته على مواقع جديدة في كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة من المظليين الروس حيددت مسلحين أوكرانيين في مقاطعة كورسك وسيطرت على معقل لهم. 21.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-21T06:15+0000
2024-10-21T06:15+0000
2024-10-21T06:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت وزارة الدفاع: "تحركت المجموعة التابعة لوحدة الاقتحام الجوي على متن مركبات المشاة القتالية من طراز "BMP-2"، بعد أن تلقت مهمة تدمير مجموعة من المشاة في معقل في إحدى المواقع الحدودية في مقاطعة كورسك، إلى المنطقة المحددة في الصباح الباكر لتدمير الأهداف المحددة".وأشارت إلى أن بعد ذلك "تحركت فرق الاقتحام واستكملت تدمير العدو والسيطرة على المعقل".وفي 6 أغسطس/آب شنت الوحدات الأوكرانية هجومًا للاستيلاء على الأراضي في مقاطعة كورسك. وكما صرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري جيراسيموف، فقد تم إيقاف تقدمهم.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مسيرات روسية تلاحق القوات الأوكرانية وتجبرها على الفرار من مقاطعة كورسك... فيديو
https://sarabic.ae/20241020/الجيش-الروسي-يصد-هجمات-أوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-ويكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-1093964540.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
الجيش الروسي يحكم سيطرته على مواقع جديدة في كورسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة من المظليين الروس حيددت مسلحين أوكرانيين في مقاطعة كورسك وسيطرت على معقل لهم.
وقالت وزارة الدفاع: "تحركت المجموعة التابعة لوحدة الاقتحام الجوي على متن مركبات المشاة القتالية من طراز "BMP-2"، بعد أن تلقت مهمة تدمير مجموعة من المشاة في معقل في إحدى المواقع الحدودية في مقاطعة كورسك، إلى المنطقة المحددة في الصباح الباكر لتدمير الأهداف المحددة".
وأضافت: "بعد تدمير المنشأة وتحييد أفراد القوات المسلحة الأوكرانية، تم إنزال قوة إنزال من الوحدات الهجومية، وبعد هبوط الطائرات الهجومية، واصلت مجموعة من المظليين تدمير أفراد التشكيلات الأوكرانية".
وأشارت إلى أن بعد ذلك "تحركت فرق الاقتحام واستكملت تدمير العدو والسيطرة على المعقل".
وفي 6 أغسطس/آب شنت الوحدات الأوكرانية هجومًا للاستيلاء على الأراضي في مقاطعة كورسك. وكما صرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري جيراسيموف، فقد تم إيقاف تقدمهم.
ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية خلال القتال في هذه المنطقة أكثر من 25 ألف عسكري و167 دبابة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.