https://sarabic.ae/20241021/مشاهد-للحظة-قنص-بابا-ياغا-أوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-فيديو----1093986720.html

مشاهد للحظة قنص "بابا ياغا" أوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو

مشاهد للحظة قنص "بابا ياغا" أوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو

سبوتنيك عربي

نشرت قوات الحرس الوطني الروسي "روسغفارديا" لقطات ليلية توثق إسقاط طائرة دون طيار من طراز "بابا ياغا" تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك. 21.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-21T08:36+0000

2024-10-21T08:36+0000

2024-10-21T08:36+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

أخبار روسيا اليوم

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وأفادت الوكالة في بيان لها: "أثناء تنفيذ مهمة قتالية ليلا، اكتشف قناص من قوات الحرس الوطني، طائرة دون طيار من طراز "بابا ياغا"- إحدى أخطر الطائرات المسيرات لدى النازيين الجدد - ودمرها برصاصة موجهة".وعرضت قوات الحرس الوطني "روسغفارديا" لقطات للحظة إسقاط المسيرة "بابا ياغا" التابعة لوحدة القوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة كورسك، بضربة مباشرة ودقيقة من قناصة روسية.وشددت الوكالة على أنه بمساعدة طائرات دون طيار من هذا النوع، يخطط المسلحون الأوكرانيون لإبطاء تقدم القوات الروسية بشكل كبير.ويشير الاسم الشائع "بابا ياغا" إلى الطائرات دون طيار الصناعية الثقيلة الأوكرانية سداسية المروحيات التي تم تحويلها من قبل القوات الأوكرانية للمهام القتالية. وهي كبيرة الحجم، وذات سرعة منخفضة ومعدل طيران منخفض.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20241021/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-18-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1093980055.html

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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم