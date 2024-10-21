https://sarabic.ae/20241021/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-18-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1093980055.html

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 18 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 18 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت خلال الليلة الماضية، 18طائرة مسيرة أوكرانية، فوق عدة مقاطعات روسية. 21.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-21T04:13+0000

2024-10-21T04:13+0000

2024-10-21T04:13+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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