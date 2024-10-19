مقتل 20 عسكريا من قوات كييف بضربة على مستودع ذخيرة أوكراني في زابوروجيه

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
08:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:28 GMT
18 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات الناتو النووية هي تصعيد أمريكي وتتعارض مع جميع المعاهدات والمواثيق الأممية
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: مشاركة الرئيس المصري في قمة بريكس يعكس زيادة الاهتمام بالتعاون الدولي
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تعلن قتل السنوار، ونتنياهو يؤكد أن حماس لن تعود لحكم غزة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:03 GMT
26 د
قوانين الاقتصاد
خبير: مشاركة الرئيس المصري في قمة بريكس يعكس زيادة الاهتمام بالتعاون الدولي
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:31 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات الناتو النووية هي تصعيد أمريكي وتتعارض مع جميع المعاهدات والمواثيق الأممية
11:31 GMT
30 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما دلالة تكرار الهجمات التي تستهدف القوات الإسرائيلية على الحدود مع الأردن؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
خيارات القاهرة والخرطوم في مواجهة تداعيات اتفاقية عنتيبي
16:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
حزب الله يعلن الانتقال لمرحلة جديدة وتصاعدية ضد إسرائيل، روسيا لن تسمح لأوكرانيا بصنع أسلحة نووية
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241019/مقتل-20-عسكريا-من-قوات-كييف-بضربة-على-مستودع-ذخيرة-أوكراني-في-زابوروجيه-1093955932.html
مقتل 20 عسكريا من قوات كييف بضربة على مستودع ذخيرة أوكراني في زابوروجيه
مقتل 20 عسكريا من قوات كييف بضربة على مستودع ذخيرة أوكراني في زابوروجيه
سبوتنيك عربي
أكد منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، أمس السبت، مقتل 20 عسكريًا من قوات نظام كييف في ضربة جوية استهدفت مستودع ذخيرة... 19.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-19T21:54+0000
2024-10-19T21:54+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141309_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0d13d6d2e89a25e39c967d4dc8abdc42.jpg
موسكو - سبوتنيك. وصرح ليبيديف لوكالة "سبوتنيك" أنه "في منطقة زابوروجيه أصابت ضربة مستودعا لتخزين الذخيرة يقع في الضواحي"، مؤكدا مقتل 20 عسكريا أوكرانيا جراء الهجوم.وجاء في تقرير وزارة الدفاع الروسية اليوم بشأن نتائج العمليات، أمس السبت، أن "تجمع قوات سيفير (الشمال) نجح في ضرب القوة البشرية والمعدات للواء المشاة الآلي 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الأرضي 125 في عدة مناطق وتكبيد العدو خسائر تقدر بنحو 55 قتيلا".ويتزامن ذلك مع نجاح تجمع قوات "زاباد" (الغرب) في تكبيد العدو خسائر تصل إلى 350 عسكريا وتمكن تجمع قوات "يوغ" (الجنوب) نتيجة للعمليات الناجحة من تحرير بلدة زوريانويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتكبيد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بما يصل إلى 830 عسكريا وعدد من المعدات العسكرية.ولفت تقرير الدفاع الروسية إلى أن "تجمع قوات "تسنتر" (المركز) "تمكن من تكبيد العدو خسائر بلغت نحو 460 عسكريًا"، منوها إلى أن تجمع قوات "فوستوك" (الشرق)، "سيطر على مواقع أكثر فائدة كما فقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 115 عسكريا".وأشار إلى أن تجمع قوات "دنيبر"، "قضى على نحو 50 عسكريا أوكرانيا، في وقت أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 3 صواريخ من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع بالإضافة لـ31 طائرة مسيرة".ويأتي هذا فيما تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241019/الخارجية-الروسية-انضمام-كييف-للناتو-سيجعل-تورط-الحلف-في-الصراع-أمرا-لا-مفر-منه-1093938735.html
https://sarabic.ae/20241018/روسيا-تطلب-عقد-اجتماع-لمجلس-الأمن-للأمم-المتحدة-بشأن-جرائم-كييف-ضد-المدنيين-1093930899.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141309_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3783e9e8cf56dc7203d19b2e481b6905.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم

مقتل 20 عسكريا من قوات كييف بضربة على مستودع ذخيرة أوكراني في زابوروجيه

21:54 GMT 19.10.2024
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
تابعنا عبر
أكد منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، أمس السبت، مقتل 20 عسكريًا من قوات نظام كييف في ضربة جوية استهدفت مستودع ذخيرة أوكراني كييف في زابوروجيه.
موسكو - سبوتنيك. وصرح ليبيديف لوكالة "سبوتنيك" أنه "في منطقة زابوروجيه أصابت ضربة مستودعا لتخزين الذخيرة يقع في الضواحي"، مؤكدا مقتل 20 عسكريا أوكرانيا جراء الهجوم.
مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2024
الخارجية الروسية: انضمام كييف للناتو سيجعل تورط الحلف في الصراع أمرا لا مفر منه
09:05 GMT
وجاء في تقرير وزارة الدفاع الروسية اليوم بشأن نتائج العمليات، أمس السبت، أن "تجمع قوات سيفير (الشمال) نجح في ضرب القوة البشرية والمعدات للواء المشاة الآلي 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الأرضي 125 في عدة مناطق وتكبيد العدو خسائر تقدر بنحو 55 قتيلا".
ويتزامن ذلك مع نجاح تجمع قوات "زاباد" (الغرب) في تكبيد العدو خسائر تصل إلى 350 عسكريا وتمكن تجمع قوات "يوغ" (الجنوب) نتيجة للعمليات الناجحة من تحرير بلدة زوريانويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتكبيد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بما يصل إلى 830 عسكريا وعدد من المعدات العسكرية.
ولفت تقرير الدفاع الروسية إلى أن "تجمع قوات "تسنتر" (المركز) "تمكن من تكبيد العدو خسائر بلغت نحو 460 عسكريًا"، منوها إلى أن تجمع قوات "فوستوك" (الشرق)، "سيطر على مواقع أكثر فائدة كما فقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 115 عسكريا".
المشاركون في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2024
روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن للأمم المتحدة بشأن جرائم كييف ضد المدنيين
أمس, 20:39 GMT
وأشار إلى أن تجمع قوات "دنيبر"، "قضى على نحو 50 عسكريا أوكرانيا، في وقت أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 3 صواريخ من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع بالإضافة لـ31 طائرة مسيرة".
ويأتي هذا فيما تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Наземная операция внутри сектора Газа, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل20:52 GMTيحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... تفاصيل جديدة حول مقتل السنوارأمس, 12:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала