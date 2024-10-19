https://sarabic.ae/20241019/مقتل-20-عسكريا-من-قوات-كييف-بضربة-على-مستودع-ذخيرة-أوكراني-في-زابوروجيه-1093955932.html

مقتل 20 عسكريا من قوات كييف بضربة على مستودع ذخيرة أوكراني في زابوروجيه

مقتل 20 عسكريا من قوات كييف بضربة على مستودع ذخيرة أوكراني في زابوروجيه

سبوتنيك عربي

أكد منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، أمس السبت، مقتل 20 عسكريًا من قوات نظام كييف في ضربة جوية استهدفت مستودع ذخيرة... 19.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-19T21:54+0000

2024-10-19T21:54+0000

2024-10-19T21:54+0000

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موسكو - سبوتنيك. وصرح ليبيديف لوكالة "سبوتنيك" أنه "في منطقة زابوروجيه أصابت ضربة مستودعا لتخزين الذخيرة يقع في الضواحي"، مؤكدا مقتل 20 عسكريا أوكرانيا جراء الهجوم.وجاء في تقرير وزارة الدفاع الروسية اليوم بشأن نتائج العمليات، أمس السبت، أن "تجمع قوات سيفير (الشمال) نجح في ضرب القوة البشرية والمعدات للواء المشاة الآلي 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الأرضي 125 في عدة مناطق وتكبيد العدو خسائر تقدر بنحو 55 قتيلا".ويتزامن ذلك مع نجاح تجمع قوات "زاباد" (الغرب) في تكبيد العدو خسائر تصل إلى 350 عسكريا وتمكن تجمع قوات "يوغ" (الجنوب) نتيجة للعمليات الناجحة من تحرير بلدة زوريانويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتكبيد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بما يصل إلى 830 عسكريا وعدد من المعدات العسكرية.ولفت تقرير الدفاع الروسية إلى أن "تجمع قوات "تسنتر" (المركز) "تمكن من تكبيد العدو خسائر بلغت نحو 460 عسكريًا"، منوها إلى أن تجمع قوات "فوستوك" (الشرق)، "سيطر على مواقع أكثر فائدة كما فقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 115 عسكريا".وأشار إلى أن تجمع قوات "دنيبر"، "قضى على نحو 50 عسكريا أوكرانيا، في وقت أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 3 صواريخ من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع بالإضافة لـ31 طائرة مسيرة".ويأتي هذا فيما تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.

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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم