https://sarabic.ae/20241019/قوات-كييف-تفقد-أكثر-من-270-عسكريا-و9-مركبات-مدرعة-على-محور-كورسك-خلال-24-ساعة-1093942258.html

قوات كييف تفقد أكثر من 270 عسكريا و9 مركبات مدرعة على محور كورسك خلال 24 ساعة

قوات كييف تفقد أكثر من 270 عسكريا و9 مركبات مدرعة على محور كورسك خلال 24 ساعة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك، بلغت أكثر من 270 عسكريا خلال الـ24 الساعة الماضية، لتبلغ حصيلة الخسائر... 19.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-19T11:35+0000

2024-10-19T11:35+0000

2024-10-19T11:35+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وجاء في تقرير الوزارة اليومي، حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك الروسية، أن "خسائر القوات الأوكرانية، خلال الـ24 الساعة الماضية، بلغت أكثر من 270 عسكريا، و9 مركبات مدرعة بينها 3 مركبات قتال مشاة و5 مركبات قتالية مدرعة، وناقلة جند مدرعة، فضلا عن 4 قطع مدفعية و3 سيارات".وأوضح البيان أن "إجمالي خسائر العدو، خلال فترة القتال على محور كورسك، بلغت نحو 24740 عسكريًا و167 دبابة، و82 مركبة قتال مشاة و102 ناقلة جند مدرعة و957 مركبة قتالية مدرعة و654 سيارة و204 قطع مدفعية و38 قاذفة لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة".وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للعمليات الناجحة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تم تحرير بلدة زوريانويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 830 عسكريًا، ومركبتين ومحطتين للحرب الإلكترونية من طراز "إنكلاف - إن".وتابع: "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، واصلت تقدمها في أعماق دفاع العدو، واستهدفت القوات الروسية ألوية المشاة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سوخيا بالكا وكراسنوارميسك وفوزدفيزينكا ودزيرجينسك وديميتروف وأوداتشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 5 هجمات مضادة للمجموعات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 450 عسكريًا، ومركبتين مدرعتين وراجمة صواريخ من طراز "غراد"، وتم تدمير مستودع للذخيرة".وبحسب البيان، فإن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت مرافق البنية التحتية للطاقة المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، والمطارات وكذلك تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 138 منطقة".ووفقا للدفاع الروسية، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 3 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و31 طائرة مسيرة".

https://sarabic.ae/20241019/القوات-المسلحة-الروسية-تفرض-سيطرتها-على-الجزر-الواقعة-في-دلتا-نهر-دنيبر-1093936453.html

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روسيا, رصد عسكري