قوات كييف تفقد أكثر من 270 عسكريا و9 مركبات مدرعة على محور كورسك خلال 24 ساعة
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
© AP Photo / Vadim Ghirda
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك، بلغت أكثر من 270 عسكريا خلال الـ24 الساعة الماضية، لتبلغ حصيلة الخسائر البشرية لكييف، منذ بدء محاولة اجتياح مقاطعة كورسك الروسية، نحو 24740 عسكريًا.
وجاء في تقرير الوزارة اليومي، حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك الروسية، أن "خسائر القوات الأوكرانية، خلال الـ24 الساعة الماضية، بلغت أكثر من 270 عسكريا، و9 مركبات مدرعة بينها 3 مركبات قتال مشاة و5 مركبات قتالية مدرعة، وناقلة جند مدرعة، فضلا عن 4 قطع مدفعية و3 سيارات".
وأوضح البيان أن "إجمالي خسائر العدو، خلال فترة القتال على محور كورسك، بلغت نحو 24740 عسكريًا و167 دبابة، و82 مركبة قتال مشاة و102 ناقلة جند مدرعة و957 مركبة قتالية مدرعة و654 سيارة و204 قطع مدفعية و38 قاذفة لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بتحرير القوات الروسية لبلدة زوريانويه في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للعمليات الناجحة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تم تحرير بلدة زوريانويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 830 عسكريًا، ومركبتين ومحطتين للحرب الإلكترونية من طراز "إنكلاف - إن".
وأضاف البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، وتم صد 3 هجمات مضادة لمجموعات هجومية معادية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 350 فردًا عسكريًا، ومركبتين".
وتابع: "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، واصلت تقدمها في أعماق دفاع العدو، واستهدفت القوات الروسية ألوية المشاة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سوخيا بالكا وكراسنوارميسك وفوزدفيزينكا ودزيرجينسك وديميتروف وأوداتشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 5 هجمات مضادة للمجموعات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 450 عسكريًا، ومركبتين مدرعتين وراجمة صواريخ من طراز "غراد"، وتم تدمير مستودع للذخيرة".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، قامت بتحسين موقعها التكتيكي واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق دوبروفولي وشاختيرسكوي بجمهورية دونيتسك الشعبية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 115 عسكريًا ومركبتين وعددا من المدافع الميدانية".
وبحسب البيان، فإن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت مرافق البنية التحتية للطاقة المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، والمطارات وكذلك تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 138 منطقة".
ووفقا للدفاع الروسية، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 3 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و31 طائرة مسيرة".