القوات المسلحة الروسية تفرض سيطرتها على الجزر الواقعة في دلتا نهر دنيبر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
08:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:28 GMT
18 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات الناتو النووية هي تصعيد أمريكي وتتعارض مع جميع المعاهدات والمواثيق الأممية
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: مشاركة الرئيس المصري في قمة بريكس يعكس زيادة الاهتمام بالتعاون الدولي
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تعلن قتل السنوار، ونتنياهو يؤكد أن حماس لن تعود لحكم غزة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:03 GMT
26 د
قوانين الاقتصاد
خبير: مشاركة الرئيس المصري في قمة بريكس يعكس زيادة الاهتمام بالتعاون الدولي
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات الناتو النووية هي تصعيد أمريكي وتتعارض مع جميع المعاهدات والمواثيق الأممية
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
خيارات القاهرة والخرطوم في مواجهة تداعيات اتفاقية عنتيبي
16:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241019/القوات-المسلحة-الروسية-تفرض-سيطرتها-على-الجزر-الواقعة-في-دلتا-نهر-دنيبر-1093936453.html
القوات المسلحة الروسية تفرض سيطرتها على الجزر الواقعة في دلتا نهر دنيبر
القوات المسلحة الروسية تفرض سيطرتها على الجزر الواقعة في دلتا نهر دنيبر
سبوتنيك عربي
أكد حاكم مقاطعة خيرسون الروسية، فلاديمير سالدو، أن القوات الروسية طردت القوات المسلحة الأوكرانية من منطقة جزر دلتا دنيبر في مقاطعة خيرسون، وأحكمت سيطرتها... 19.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-19T07:20+0000
2024-10-19T07:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0c/1090729711_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9648bb3660c3a34ebe05568305b46d2f.jpg
وقال سالدو لوكالة "سبوتنيك": "جنودنا ينتصرون في معركة الجزر، وتم طرد العدو منها، والجزر الكبيرة تحت سيطرتنا المباشرة، والصغيرة تحت سيطرتنا النارية".وتابع: "تنتهي معظمها بمقتل المخربين، حيث تقوم مدفعياتنا بضرب القوارب وهي على سطح الماء".ومقاطعة خيرسون هي إحدى مناطق روسيا، وتقع في الروافد السفلية لنهر دنيبر، ويحدها بحر آزوف والبحر الأسود من الجنوب، وانضمت المقاطعة لروسيا الاتحادية، بعد استفتاء أجري، في سبتمبر/ أيلول 2022.حاليًا، يقع 75% من مقاطعة خيرسون تحت السيطرة الروسية، وتسيطر القوات المسلحة الأوكرانية، على جزء من الضفة اليمنى لنهر دنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون.
https://sarabic.ae/20241015/الجيش-الروسي-يستهدف-مصنعا-للدبابات-الأوكرانية-في-مقاطعة-نيكولاييف-1093769806.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0c/1090729711_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_201806fff8ca7477a67fa407f1b496fe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

القوات المسلحة الروسية تفرض سيطرتها على الجزر الواقعة في دلتا نهر دنيبر

07:20 GMT 19.10.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل قناصة تشكيل البندقية الآلية الجبلية في اتجاه أفدييفكا، في المنطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل قناصة تشكيل البندقية الآلية الجبلية في اتجاه أفدييفكا، في المنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد حاكم مقاطعة خيرسون الروسية، فلاديمير سالدو، أن القوات الروسية طردت القوات المسلحة الأوكرانية من منطقة جزر دلتا دنيبر في مقاطعة خيرسون، وأحكمت سيطرتها المباشرة على الجزر الكبيرة في الدلتا.
وقال سالدو لوكالة "سبوتنيك": "جنودنا ينتصرون في معركة الجزر، وتم طرد العدو منها، والجزر الكبيرة تحت سيطرتنا المباشرة، والصغيرة تحت سيطرتنا النارية".

في الوقت نفسه، وفقًا لحاكم المقاطعة الروسية، تستمر الغارات الانتحارية، التي يشنها المخربون الأوكرانيون عبر القوارب المطاطية، بشكل دوري، على "أمل عبور نهر دنيبر" إلى الضفة اليسرى.

وتابع: "تنتهي معظمها بمقتل المخربين، حيث تقوم مدفعياتنا بضرب القوارب وهي على سطح الماء".
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يستهدف مصنعا للدبابات الأوكرانية في مقاطعة نيكولاييف
15 أكتوبر, 09:36 GMT
ومقاطعة خيرسون هي إحدى مناطق روسيا، وتقع في الروافد السفلية لنهر دنيبر، ويحدها بحر آزوف والبحر الأسود من الجنوب، وانضمت المقاطعة لروسيا الاتحادية، بعد استفتاء أجري، في سبتمبر/ أيلول 2022.
حاليًا، يقع 75% من مقاطعة خيرسون تحت السيطرة الروسية، وتسيطر القوات المسلحة الأوكرانية، على جزء من الضفة اليمنى لنهر دنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Наземная операция внутри сектора Газа, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل07:12 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:43 GMTيحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... تفاصيل جديدة حول مقتل السنوارأمس, 12:58 GMTيحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعلن اغتيال يحيى السنوار17 أكتوبر, 19:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала