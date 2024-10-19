https://sarabic.ae/20241019/القوات-المسلحة-الروسية-تفرض-سيطرتها-على-الجزر-الواقعة-في-دلتا-نهر-دنيبر-1093936453.html
القوات المسلحة الروسية تفرض سيطرتها على الجزر الواقعة في دلتا نهر دنيبر
القوات المسلحة الروسية تفرض سيطرتها على الجزر الواقعة في دلتا نهر دنيبر
سبوتنيك عربي
أكد حاكم مقاطعة خيرسون الروسية، فلاديمير سالدو، أن القوات الروسية طردت القوات المسلحة الأوكرانية من منطقة جزر دلتا دنيبر في مقاطعة خيرسون، وأحكمت سيطرتها... 19.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-19T07:20+0000
2024-10-19T07:20+0000
2024-10-19T07:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال سالدو لوكالة "سبوتنيك": "جنودنا ينتصرون في معركة الجزر، وتم طرد العدو منها، والجزر الكبيرة تحت سيطرتنا المباشرة، والصغيرة تحت سيطرتنا النارية".وتابع: "تنتهي معظمها بمقتل المخربين، حيث تقوم مدفعياتنا بضرب القوارب وهي على سطح الماء".ومقاطعة خيرسون هي إحدى مناطق روسيا، وتقع في الروافد السفلية لنهر دنيبر، ويحدها بحر آزوف والبحر الأسود من الجنوب، وانضمت المقاطعة لروسيا الاتحادية، بعد استفتاء أجري، في سبتمبر/ أيلول 2022.حاليًا، يقع 75% من مقاطعة خيرسون تحت السيطرة الروسية، وتسيطر القوات المسلحة الأوكرانية، على جزء من الضفة اليمنى لنهر دنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون.
https://sarabic.ae/20241015/الجيش-الروسي-يستهدف-مصنعا-للدبابات-الأوكرانية-في-مقاطعة-نيكولاييف-1093769806.html
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روسيا
القوات المسلحة الروسية تفرض سيطرتها على الجزر الواقعة في دلتا نهر دنيبر
أكد حاكم مقاطعة خيرسون الروسية، فلاديمير سالدو، أن القوات الروسية طردت القوات المسلحة الأوكرانية من منطقة جزر دلتا دنيبر في مقاطعة خيرسون، وأحكمت سيطرتها المباشرة على الجزر الكبيرة في الدلتا.
وقال سالدو لوكالة "سبوتنيك": "جنودنا ينتصرون في معركة الجزر، وتم طرد العدو منها، والجزر الكبيرة تحت سيطرتنا المباشرة، والصغيرة تحت سيطرتنا النارية".
في الوقت نفسه، وفقًا لحاكم المقاطعة الروسية، تستمر الغارات الانتحارية، التي يشنها المخربون الأوكرانيون عبر القوارب المطاطية، بشكل دوري، على "أمل عبور نهر دنيبر" إلى الضفة اليسرى.
وتابع: "تنتهي معظمها بمقتل المخربين، حيث تقوم مدفعياتنا بضرب القوارب وهي على سطح الماء".
ومقاطعة خيرسون هي إحدى مناطق روسيا، وتقع في الروافد السفلية لنهر دنيبر،
ويحدها بحر آزوف والبحر الأسود من الجنوب، وانضمت المقاطعة لروسيا الاتحادية، بعد استفتاء أجري، في سبتمبر/ أيلول 2022.
حاليًا، يقع 75% من مقاطعة خيرسون تحت السيطرة الروسية،
وتسيطر القوات المسلحة الأوكرانية، على جزء من الضفة اليمنى لنهر دنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون.