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الخارجية الروسية: انضمام كييف للناتو سيجعل تورط الحلف في الصراع أمرا لا مفر منه
الخارجية الروسية: انضمام كييف للناتو سيجعل تورط الحلف في الصراع أمرا لا مفر منه
سبوتنيك عربي
أكد أليكسي بوليشوك، مدير القسم الثاني لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، اليوم السبت، أن انضمام كييف المحتمل لحلف شمال الأطلسي (الناتو) سيقضي على... 19.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-19T09:05+0000
2024-10-19T09:05+0000
روسيا
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وأوضح بوليشوك لـ"سبوتنيك"، بالقول: "انضمام أوكرانيا المحتمل إلى حلف الناتو سيضع حدا لاحتمالات التوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية، ويجعل التورط المباشر للحلف في الأعمال العدائية ضد روسيا أمرا لا مفر منه، وسيؤدي إلى تصعيد غير منضبط".وأضاف: "آمل أن يكون لدى قيادة الكتلة سياسيون عقلانيون يدركون العواقب المدمرة، التي يمكن أن تترتب على دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الناتو".وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، إن "انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، في الظروف الحالية، سيعني بداية الحرب العالمية الثالثة.وقبل أيام، أعلن وزير الدفاع السويدي بول جونسون، أن "مسألة انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) ليست مطروحة للنقاش حاليًا، بينما أوكرانيا في حالة حرب".وفي بداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أجرى الأمين العام الجديد لحلف الناتو مارك روته، زيارة إلى كييف، وخلال الزيارة قال، إنه "سيأتي اليوم الذي تصبح فيه أوكرانيا عضوا كامل العضوية في حلف شمال الأطلسي، ولا تملك روسيا حق النقض في هذه القضية"، بحسب قوله.زيلينسكي يشكو من فقدان الاهتمام من الولايات المتحدةإعلام: الأمين العام الجديد للناتو يريد من جميع دول الحلف مساعدة أوكرانيا
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روسيا, العالم, الناتو, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, الناتو, أخبار أوكرانيا

الخارجية الروسية: انضمام كييف للناتو سيجعل تورط الحلف في الصراع أمرا لا مفر منه

09:05 GMT 19.10.2024
© Sputnik . Vladimir Baranov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020
مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2024
© Sputnik . Vladimir Baranov
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أكد أليكسي بوليشوك، مدير القسم الثاني لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، اليوم السبت، أن انضمام كييف المحتمل لحلف شمال الأطلسي (الناتو) سيقضي على احتمالات التسوية السياسية للصراع بأوكرانيا، ويجعل التدخل المباشر للحلف في الصراع أمرا لا مفر منه.
وأوضح بوليشوك لـ"سبوتنيك"، بالقول: "انضمام أوكرانيا المحتمل إلى حلف الناتو سيضع حدا لاحتمالات التوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية، ويجعل التورط المباشر للحلف في الأعمال العدائية ضد روسيا أمرا لا مفر منه، وسيؤدي إلى تصعيد غير منضبط".

وتابع: "نحذر باستمرار من تهديد انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي".

وأضاف: "آمل أن يكون لدى قيادة الكتلة سياسيون عقلانيون يدركون العواقب المدمرة، التي يمكن أن تترتب على دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الناتو".
جنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2024
وزير الدفاع الهولندي: أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو
05:47 GMT
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، إن "انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، في الظروف الحالية، سيعني بداية الحرب العالمية الثالثة.
وقبل أيام، أعلن وزير الدفاع السويدي بول جونسون، أن "مسألة انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) ليست مطروحة للنقاش حاليًا، بينما أوكرانيا في حالة حرب".

وأصبحت أوكرانيا الدولة السادسة التي تحصل على وضع الشريك في حلف الناتو. وفي نهاية أيلول/سبتمبر 2022، طلب فلاديمير زيلينسكي، من أعضاء الناتو، حصول بلاده على عضوية "عاجلة" في الحلف.

وفي بداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أجرى الأمين العام الجديد لحلف الناتو مارك روته، زيارة إلى كييف، وخلال الزيارة قال، إنه "سيأتي اليوم الذي تصبح فيه أوكرانيا عضوا كامل العضوية في حلف شمال الأطلسي، ولا تملك روسيا حق النقض في هذه القضية"، بحسب قوله.
زيلينسكي يشكو من فقدان الاهتمام من الولايات المتحدة
إعلام: الأمين العام الجديد للناتو يريد من جميع دول الحلف مساعدة أوكرانيا
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