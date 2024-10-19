https://sarabic.ae/20241019/الخارجية-الروسية-انضمام-كييف-للناتو-سيجعل-تورط-الحلف-في-الصراع-أمرا-لا-مفر-منه-1093938735.html

الخارجية الروسية: انضمام كييف للناتو سيجعل تورط الحلف في الصراع أمرا لا مفر منه

الخارجية الروسية: انضمام كييف للناتو سيجعل تورط الحلف في الصراع أمرا لا مفر منه

سبوتنيك عربي

أكد أليكسي بوليشوك، مدير القسم الثاني لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، اليوم السبت، أن انضمام كييف المحتمل لحلف شمال الأطلسي (الناتو) سيقضي على... 19.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-19T09:05+0000

2024-10-19T09:05+0000

2024-10-19T09:05+0000

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وأوضح بوليشوك لـ"سبوتنيك"، بالقول: "انضمام أوكرانيا المحتمل إلى حلف الناتو سيضع حدا لاحتمالات التوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية، ويجعل التورط المباشر للحلف في الأعمال العدائية ضد روسيا أمرا لا مفر منه، وسيؤدي إلى تصعيد غير منضبط".وأضاف: "آمل أن يكون لدى قيادة الكتلة سياسيون عقلانيون يدركون العواقب المدمرة، التي يمكن أن تترتب على دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الناتو".وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، إن "انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، في الظروف الحالية، سيعني بداية الحرب العالمية الثالثة.وقبل أيام، أعلن وزير الدفاع السويدي بول جونسون، أن "مسألة انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) ليست مطروحة للنقاش حاليًا، بينما أوكرانيا في حالة حرب".وفي بداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أجرى الأمين العام الجديد لحلف الناتو مارك روته، زيارة إلى كييف، وخلال الزيارة قال، إنه "سيأتي اليوم الذي تصبح فيه أوكرانيا عضوا كامل العضوية في حلف شمال الأطلسي، ولا تملك روسيا حق النقض في هذه القضية"، بحسب قوله.زيلينسكي يشكو من فقدان الاهتمام من الولايات المتحدةإعلام: الأمين العام الجديد للناتو يريد من جميع دول الحلف مساعدة أوكرانيا

https://sarabic.ae/20241019/وزير-الدفاع-الهولندي-أوكرانيا-لن-تنضم-إلى-الناتو-1093934618.html

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