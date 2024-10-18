https://sarabic.ae/20241018/إعلام-الأمين-العام-الجديد-للناتو-يريد-من-جميع-دول-الحلف-مساعدة-أوكرانيا-1093927711.html
إعلام: الأمين العام الجديد للناتو يريد من جميع دول الحلف مساعدة أوكرانيا
إعلام: الأمين العام الجديد للناتو يريد من جميع دول الحلف مساعدة أوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة غربية، أن دول الناتو تستعد لحقيقة أن الولايات المتحدة ستبدأ في لعب دور أصغر في دعم أوكرانيا، وتحويل المزيد والمزيد من العبء إلى أعضاء آخرين في... 18.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-18T17:53+0000
2024-10-18T17:53+0000
2024-10-18T17:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/14/1062457458_192:0:2967:1561_1920x0_80_0_0_c761ed22bd861ddee1845c752ea38af4.jpg
ونقلت الصحيفة عن كلمات مسؤول في الناتو: "لا يمكننا أن نتوقع أن تستمر الولايات المتحدة في تحمل عبئ لا داعي له... ولهذا السبب يريد الأمين العام مارك روتي أن يقود الناتو الطريق في تقديم المساعدة الأمنية من قبل جميع الأعضاء".وأضاف مسؤول الناتو: "أنا قلق للغاية... التفاؤل ليس الكلمة التي سأستخدمها لوصف الوضع في أوكرانيا في الوقت الحالي".وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.و صرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
https://sarabic.ae/20241018/البيت-الأبيض-يرفض-الحديث-عن-إمكانية-دعوة-أوكرانيا-إلى-الناتو-1093926991.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
إعلام: الأمين العام الجديد للناتو يريد من جميع دول الحلف مساعدة أوكرانيا
ذكرت صحيفة غربية، أن دول الناتو تستعد لحقيقة أن الولايات المتحدة ستبدأ في لعب دور أصغر في دعم أوكرانيا، وتحويل المزيد والمزيد من العبء إلى أعضاء آخرين في التحالف.
ونقلت الصحيفة عن كلمات مسؤول في الناتو: "لا يمكننا أن نتوقع أن تستمر الولايات المتحدة في تحمل عبئ لا داعي له... ولهذا السبب يريد الأمين العام مارك روتي أن يقود الناتو الطريق في تقديم المساعدة الأمنية من قبل جميع الأعضاء".
وأضاف محاور الصحيفة، أن أوروبا بحاجة إلى زيادة الجهود لمساعدة كييف، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا الفوز المحتمل للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني".
وأضاف مسؤول الناتو: "أنا قلق للغاية... التفاؤل ليس الكلمة التي سأستخدمها لوصف الوضع في أوكرانيا في الوقت الحالي".
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
و صرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.