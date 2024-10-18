البيت الأبيض يرفض الحديث عن إمكانية دعوة أوكرانيا إلى الناتو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
08:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
إيران بين ازدواجية المعايير الغربية والعلاقات العربية والخليجية
09:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
من الملعب
حظوظ المنتخبات العربية الآسيوية بالتأهل إلى كأس العالم وكلاسيكو منتظر
11:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:28 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: لن يكون النصر إلا للمقاومة ومهما حاولت إسرائيل فلن تستطيع أن تفصل بين المقاومة وبين سوريا
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تشهد حراكا دبلوماسيا وسط تحذيرات من مخاطر حرب إقليمية
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
08:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:28 GMT
18 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات الناتو النووية هي تصعيد أمريكي وتتعارض مع جميع المعاهدات والمواثيق الأممية
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: مشاركة الرئيس المصري في قمة بريكس يعكس زيادة الاهتمام بالتعاون الدولي
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تعلن قتل السنوار، ونتنياهو يؤكد أن حماس لن تعود لحكم غزة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241018/البيت-الأبيض-يرفض-الحديث-عن-إمكانية-دعوة-أوكرانيا-إلى-الناتو-1093926991.html
البيت الأبيض يرفض الحديث عن إمكانية دعوة أوكرانيا إلى الناتو
البيت الأبيض يرفض الحديث عن إمكانية دعوة أوكرانيا إلى الناتو
سبوتنيك عربي
رفض منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، الحديث عن إمكانية دعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، خلال الفترة المتبقية من إدارة... 18.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-18T17:20+0000
2024-10-18T17:20+0000
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0f/1093769491_0:449:2049:1601_1920x0_80_0_0_de950b63bed9a67cd6fb83396a6d9f06.jpg
وقال كيربي، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "الناتو سيكون مستقبل أوكرانيا، ليس هناك شك في ذلك".في الوقت نفسه، لم يجب كيربي، على السؤال المطروح، عما إذا كان يتعين على أوكرانيا انتظار دعوة لحلف شمال الأطلسي، خلال الفترة المتبقية من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي تنتهي صلاحياته في 20 يناير/كانون الثاني 2025. وفي وقت سابق، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مبادرات لحل سلمي للصراع في أوكرانيا، المتمثلة بإيقاف موسكو إطلاق النار على الفور، وإعلانها الاستعداد للمفاوضات، شرط انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي روسيا الجديدة (نوفوروسيا)، بالإضافة إلى ذلك، أضاف الزعيم الروسي، أنه يتعين على كييف أن تعلن تخليها عن نوايا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ويجب عليها القيام بنزع السلاح، واجتثاث من النازية، وكذلك قبول وضع محايد وغير انحيازي وخالي من الأسلحة النووية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
https://sarabic.ae/20241018/القوات-الروسية-تصد-هجومين-أوكرانيين-وتكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-في-مقاطعة-كورسك--1093908055.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0f/1093769491_0:257:2049:1793_1920x0_80_0_0_233dba4654ac1d43bac1cbcaaf64d695.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

البيت الأبيض يرفض الحديث عن إمكانية دعوة أوكرانيا إلى الناتو

17:20 GMT 18.10.2024
© Photo / unsplash/Nils Huenerfuerstالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2024
© Photo / unsplash/Nils Huenerfuerst
تابعنا عبر
رفض منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، الحديث عن إمكانية دعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، خلال الفترة المتبقية من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، واقتصر على موقف واشنطن المتمثل في أن مستقبل كييف يكمن في الحلف.
وقال كيربي، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "الناتو سيكون مستقبل أوكرانيا، ليس هناك شك في ذلك".
في الوقت نفسه، لم يجب كيربي، على السؤال المطروح، عما إذا كان يتعين على أوكرانيا انتظار دعوة لحلف شمال الأطلسي، خلال الفترة المتبقية من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي تنتهي صلاحياته في 20 يناير/كانون الثاني 2025.
عمل طاقم الهاون التابع للقوات الخاصة أخمات الروسية في منطقة كورسك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تصد هجومين أوكرانيين وتكبد قوات كييف خسائر فادحة في مقاطعة كورسك
11:59 GMT
وأوضح كيربي، أن كييف بحاجة إلى إنهاء الصراع، وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وأن الولايات المتحدة تعتزم المساعدة في طريق الانضمام إلى الناتو.
وفي وقت سابق، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مبادرات لحل سلمي للصراع في أوكرانيا، المتمثلة بإيقاف موسكو إطلاق النار على الفور، وإعلانها الاستعداد للمفاوضات، شرط انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي روسيا الجديدة (نوفوروسيا)، بالإضافة إلى ذلك، أضاف الزعيم الروسي، أنه يتعين على كييف أن تعلن تخليها عن نوايا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ويجب عليها القيام بنزع السلاح، واجتثاث من النازية، وكذلك قبول وضع محايد وغير انحيازي وخالي من الأسلحة النووية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий стреляет из крупнокалиберного пулемета на учениях военнослужащих Тихоокеанского флота (ТОФ) на полигоне в Приморском крае - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:45 GMTيحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... تفاصيل جديدة حول مقتل السنوار12:58 GMTيحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعلن اغتيال يحيى السنوارأمس, 19:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала