https://sarabic.ae/20241018/البيت-الأبيض-يرفض-الحديث-عن-إمكانية-دعوة-أوكرانيا-إلى-الناتو-1093926991.html

البيت الأبيض يرفض الحديث عن إمكانية دعوة أوكرانيا إلى الناتو

البيت الأبيض يرفض الحديث عن إمكانية دعوة أوكرانيا إلى الناتو

سبوتنيك عربي

رفض منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، الحديث عن إمكانية دعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، خلال الفترة المتبقية من إدارة... 18.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-18T17:20+0000

2024-10-18T17:20+0000

2024-10-18T17:20+0000

أخبار أوكرانيا

رصد عسكري

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وقال كيربي، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "الناتو سيكون مستقبل أوكرانيا، ليس هناك شك في ذلك".في الوقت نفسه، لم يجب كيربي، على السؤال المطروح، عما إذا كان يتعين على أوكرانيا انتظار دعوة لحلف شمال الأطلسي، خلال الفترة المتبقية من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي تنتهي صلاحياته في 20 يناير/كانون الثاني 2025. وفي وقت سابق، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مبادرات لحل سلمي للصراع في أوكرانيا، المتمثلة بإيقاف موسكو إطلاق النار على الفور، وإعلانها الاستعداد للمفاوضات، شرط انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي روسيا الجديدة (نوفوروسيا)، بالإضافة إلى ذلك، أضاف الزعيم الروسي، أنه يتعين على كييف أن تعلن تخليها عن نوايا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ويجب عليها القيام بنزع السلاح، واجتثاث من النازية، وكذلك قبول وضع محايد وغير انحيازي وخالي من الأسلحة النووية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

https://sarabic.ae/20241018/القوات-الروسية-تصد-هجومين-أوكرانيين-وتكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-في-مقاطعة-كورسك--1093908055.html

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أخبار أوكرانيا, رصد عسكري