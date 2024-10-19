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وزير الدفاع الهولندي: أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو
وزير الدفاع الهولندي: أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدفاع الهولندي روبين بريكلمانز، أنه يتعين على أوكرانيا أن تتغلب على الفساد فيها من أجل تلبية متطلبات الدعوة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). 19.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-19T05:47+0000
2024-10-19T05:47+0000
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وقال بريكلمانز: "إذا كنت ترغب في تحديث القوات المسلحة الأوكرانية، وبمشاركة دول أخرى، فيمكنني أن أتخيل أنك تريد أيضًا تقييم التقدم الذي يحرزه الأوكرانيون في هذا الاتجاه (في مسألة مكافحة الفساد)".وأضاف: "ما لم يكن لديك هذا الوضوح، لا أرى 32 حليفًا يوافقون على توجيه الدعوة".وأوضح أنه لا يوجد حتى الآن إجماع بين الدول الأعضاء في الناتو حول دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف، مشيرًا إلى أن هناك "آراء مختلفة جدًا حول هذه القضية".وفي وقت سابق، صرحت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الحلف، جوليان سميث، بأن الناتو لن يدعو كييف للانضمام في المستقبل القريب.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، انضمام أوكرانيا المحتمل إلى الحلف بأنه تهديد لأمن روسيا، وأكد أن هذا الخطر كان أحد أسباب بدء العملية العسكرية الخاصة.البيت الأبيض يرفض الحديث عن إمكانية دعوة أوكرانيا إلى الناتوإعلام: الأمين العام الجديد للناتو يريد من جميع دول الحلف مساعدة أوكرانيا
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روسيا, الناتو, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, الناتو, العالم, أخبار أوكرانيا

وزير الدفاع الهولندي: أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو

05:47 GMT 19.10.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbisجنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022.
جنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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أكد وزير الدفاع الهولندي روبين بريكلمانز، أنه يتعين على أوكرانيا أن تتغلب على الفساد فيها من أجل تلبية متطلبات الدعوة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقال بريكلمانز: "إذا كنت ترغب في تحديث القوات المسلحة الأوكرانية، وبمشاركة دول أخرى، فيمكنني أن أتخيل أنك تريد أيضًا تقييم التقدم الذي يحرزه الأوكرانيون في هذا الاتجاه (في مسألة مكافحة الفساد)".

ودعا بريكلمانز إلى وضع معايير واضحة يتعين على أوكرانيا الوفاء بها من أجل قبولها في حلف الناتو، وإلا سيكون من الصعب اتخاذ قرار بشأن دعوة الحلف لكييف، بحسب قوله.

وأضاف: "ما لم يكن لديك هذا الوضوح، لا أرى 32 حليفًا يوافقون على توجيه الدعوة".
وأوضح أنه لا يوجد حتى الآن إجماع بين الدول الأعضاء في الناتو حول دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف، مشيرًا إلى أن هناك "آراء مختلفة جدًا حول هذه القضية".
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2024
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وفي وقت سابق، صرحت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الحلف، جوليان سميث، بأن الناتو لن يدعو كييف للانضمام في المستقبل القريب.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، انضمام أوكرانيا المحتمل إلى الحلف بأنه تهديد لأمن روسيا، وأكد أن هذا الخطر كان أحد أسباب بدء العملية العسكرية الخاصة.
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