https://sarabic.ae/20241018/روسيا-تطلب-عقد-اجتماع-لمجلس-الأمن-للأمم-المتحدة-بشأن-جرائم-كييف-ضد-المدنيين-1093930899.html
روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن للأمم المتحدة بشأن جرائم كييف ضد المدنيين
روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن للأمم المتحدة بشأن جرائم كييف ضد المدنيين
سبوتنيك عربي
صرح النائب الأول للممثل الدائم للبعثة الروسية لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن روسيا طلبت عقد اجتماعين لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا ... 18.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-18T20:39+0000
2024-10-18T20:39+0000
2024-10-18T20:39+0000
روسيا
منظمة الأمم المتحدة
العالم
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وبحسب الدبلوماسي الروسي، طلبت الدول الغربية عقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن الجوانب الإنسانية للوضع في أوكرانيا في الساعة 15.00 بتوقيت نيويورك (22.00 بتوقيت موسكو) في 21 أكتوبر تشرين الأول.وقال بوليانسكي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "لقد أعلنت الدول الغربية بالفعل إنها ستنظم اجتماعًا بشأن أوكرانيا لتكريم الرئيس (الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي، الذي سيأتي إلى هنا. لذلك من الواضح أنهم يريدون وضع أوكرانيا على رأس كل قضية تناقشها الأمم المتحدة".وأضاف أن "هذا القرار من الغرب يثير تساؤلات شتى، لكن الدول الغربية ستدفع هذه الأجندة على أي حال".
https://sarabic.ae/20241018/زيلينسكي-يشكو-من-فقدان-الاهتمام-من-الولايات-المتحدة--1093928815.html
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روسيا, منظمة الأمم المتحدة, العالم
روسيا, منظمة الأمم المتحدة, العالم
روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن للأمم المتحدة بشأن جرائم كييف ضد المدنيين
صرح النائب الأول للممثل الدائم للبعثة الروسية لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن روسيا طلبت عقد اجتماعين لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا - في 25 أكتوبر/تشرين الأول بشأن "صيغة آريا" بشأن جرائم كييف ضد المدنيين، بما في ذلك في مقاطعة كورسك، وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول بشأن موضوع إمدادات الأسلحة الغربية إلى كييف.
وبحسب الدبلوماسي الروسي، طلبت الدول الغربية عقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن الجوانب الإنسانية للوضع في أوكرانيا في الساعة 15.00 بتوقيت نيويورك (22.00 بتوقيت موسكو) في 21 أكتوبر تشرين الأول.
وأكد نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، في 23 سبتمبر/ أيلول الفائت، أن الغرب يريد أن تهيمن أوكرانيا على أجندة الأمم المتحدة على الرغم من الأزمات الحادة في الشرق الأوسط وغزة.
وقال بوليانسكي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "لقد أعلنت الدول الغربية
بالفعل إنها ستنظم اجتماعًا بشأن أوكرانيا لتكريم الرئيس (الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي، الذي سيأتي إلى هنا. لذلك من الواضح أنهم يريدون وضع أوكرانيا على رأس كل قضية تناقشها الأمم المتحدة".
وأضاف مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، "هذا غريب جدًا، لأن هناك الكثير من الأزمات تحدث، بما في ذلك الأزمة الحادة للغاية في الشرق الأوسط وغزة".
وأضاف أن "هذا القرار من الغرب يثير تساؤلات شتى، لكن الدول الغربية ستدفع هذه الأجندة على أي حال".