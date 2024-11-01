https://sarabic.ae/20241101/الجيش-الروسي-يصد-6-هجمات-مضادة-شنتها-قوات-كييف-في-مقاطعة-كورسك-الحدودية-1094386936.html

الجيش الروسي يصد 6 هجمات مضادة شنتها قوات كييف في مقاطعة كورسك الحدودية

الجيش الروسي يصد 6 هجمات مضادة شنتها قوات كييف في مقاطعة كورسك الحدودية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية صدت ست هجمات مضادة شنتها تشكيلات أوكرانية في مقاطعة كورسك الحدودية، ما أدى إلى فقدانها نحو 50... 01.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-01T11:47+0000

2024-11-01T11:47+0000

2024-11-01T12:43+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأضافت الدفاع الروسية، في بيان لها: "صدت وحدات من مجموعة "الشمال" الروسية ست هجمات مضادة للعدو في اتجاه منطقتي نوفويفانوفكا وبليخوفو. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 50 شخصًا بين قتيل وجريح، ودُمرت مركبتان قتاليتان مدرعتان وسيارة، واستسلم جندي من القوات المسلحة الأوكرانية".يشار إلى أن القوات المسلحة الروسية تواصل دحر المجموعة المعادية التي دخلت أراضي مقاطعة كورسك، وفقا للدفاع الروسية.بالإضافة إلى ذلك، واصلت وحدات من مجموعة "الشمال" الروسية عملياتها الهجومية وهزمت تشكيلات من عشرة ألوية أوكرانية في مناطق دارينو ونيجني كلين ونيكولايفو دارينو ونوفويفانوفكا وبليخوفو.وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن خسائر الجيش الأوكراني في اتجاه كورسك بلغت أكثر من 250 عسكريا خلال الساعات الـ24 الفائتة، وخسائرها طوال فترة الأعمال العدائية هناك بلغت أكثر من 28.8 ألف شخص.وقالت الدفاع: "حررت القوات الروسية بلدات ونوفوكرينكا وشاختيرسكوي وليونيدوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابعت: "على مدار أسبوع، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي سبعة صواريخ تكتيكية تشغيلية من طراز "أتاكامز" و26 صاروخًا من طراز "هيمارس"، وتسع قنابل موجهة من طراز "هامر"، وصاروخ موجه مضاد للطائرات من طراز "إس-200" تم تحويله لضرب أهداف أرضية. بالإضافة إلى تدمير 815 طائرة دون طيار".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تكبد الجيش الأوكراني خسائر جسيمة في مقاطعة كورسك

https://sarabic.ae/20241101/الجيش-الروسي-يحرر-بلدتي--نوفوكراينكا-وشاختيرسكوي-في-دونباس-1094380928.html

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روسيا, رصد عسكري