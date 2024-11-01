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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241101/الجيش-الروسي-يصد-6-هجمات-مضادة-شنتها-قوات-كييف-في-مقاطعة-كورسك-الحدودية-1094386936.html
الجيش الروسي يصد 6 هجمات مضادة شنتها قوات كييف في مقاطعة كورسك الحدودية
الجيش الروسي يصد 6 هجمات مضادة شنتها قوات كييف في مقاطعة كورسك الحدودية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية صدت ست هجمات مضادة شنتها تشكيلات أوكرانية في مقاطعة كورسك الحدودية، ما أدى إلى فقدانها نحو 50... 01.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-01T11:47+0000
2024-11-01T12:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضافت الدفاع الروسية، في بيان لها: "صدت وحدات من مجموعة "الشمال" الروسية ست هجمات مضادة للعدو في اتجاه منطقتي نوفويفانوفكا وبليخوفو. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 50 شخصًا بين قتيل وجريح، ودُمرت مركبتان قتاليتان مدرعتان وسيارة، واستسلم جندي من القوات المسلحة الأوكرانية".يشار إلى أن القوات المسلحة الروسية تواصل دحر المجموعة المعادية التي دخلت أراضي مقاطعة كورسك، وفقا للدفاع الروسية.بالإضافة إلى ذلك، واصلت وحدات من مجموعة "الشمال" الروسية عملياتها الهجومية وهزمت تشكيلات من عشرة ألوية أوكرانية في مناطق دارينو ونيجني كلين ونيكولايفو دارينو ونوفويفانوفكا وبليخوفو.وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن خسائر الجيش الأوكراني في اتجاه كورسك بلغت أكثر من 250 عسكريا خلال الساعات الـ24 الفائتة، وخسائرها طوال فترة الأعمال العدائية هناك بلغت أكثر من 28.8 ألف شخص.وقالت الدفاع: "حررت القوات الروسية بلدات ونوفوكرينكا وشاختيرسكوي وليونيدوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابعت: "على مدار أسبوع، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي سبعة صواريخ تكتيكية تشغيلية من طراز "أتاكامز" و26 صاروخًا من طراز "هيمارس"، وتسع قنابل موجهة من طراز "هامر"، وصاروخ موجه مضاد للطائرات من طراز "إس-200" تم تحويله لضرب أهداف أرضية. بالإضافة إلى تدمير 815 طائرة دون طيار".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تكبد الجيش الأوكراني خسائر جسيمة في مقاطعة كورسك
https://sarabic.ae/20241101/الجيش-الروسي-يحرر-بلدتي--نوفوكراينكا-وشاختيرسكوي-في-دونباس-1094380928.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يصد 6 هجمات مضادة شنتها قوات كييف في مقاطعة كورسك الحدودية

11:47 GMT 01.11.2024 (تم التحديث: 12:43 GMT 01.11.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية صدت ست هجمات مضادة شنتها تشكيلات أوكرانية في مقاطعة كورسك الحدودية، ما أدى إلى فقدانها نحو 50 شخصًا.
وأضافت الدفاع الروسية، في بيان لها: "صدت وحدات من مجموعة "الشمال" الروسية ست هجمات مضادة للعدو في اتجاه منطقتي نوفويفانوفكا وبليخوفو. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 50 شخصًا بين قتيل وجريح، ودُمرت مركبتان قتاليتان مدرعتان وسيارة، واستسلم جندي من القوات المسلحة الأوكرانية".
يشار إلى أن القوات المسلحة الروسية تواصل دحر المجموعة المعادية التي دخلت أراضي مقاطعة كورسك، وفقا للدفاع الروسية.

وأوضحت الدفاع أن "الجيش الروسي صد 6 هجمات مضادة شنتها قوات كييف في مقاطعة كورسك الحدودية".

بالإضافة إلى ذلك، واصلت وحدات من مجموعة "الشمال" الروسية عملياتها الهجومية وهزمت تشكيلات من عشرة ألوية أوكرانية في مناطق دارينو ونيجني كلين ونيكولايفو دارينو ونوفويفانوفكا وبليخوفو.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن خسائر الجيش الأوكراني في اتجاه كورسك بلغت أكثر من 250 عسكريا خلال الساعات الـ24 الفائتة، وخسائرها طوال فترة الأعمال العدائية هناك بلغت أكثر من 28.8 ألف شخص.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية حررت 3 بلدات جديدة في دونباس.
وقالت الدفاع: "حررت القوات الروسية بلدات ونوفوكرينكا وشاختيرسكوي وليونيدوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر 3 بلدات جديدة بعد تقدم كبير خلال الأسبوع الماضي
10:04 GMT
وتابعت: "على مدار أسبوع، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي سبعة صواريخ تكتيكية تشغيلية من طراز "أتاكامز" و26 صاروخًا من طراز "هيمارس"، وتسع قنابل موجهة من طراز "هامر"، وصاروخ موجه مضاد للطائرات من طراز "إس-200" تم تحويله لضرب أهداف أرضية. بالإضافة إلى تدمير 815 طائرة دون طيار".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني،على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تكبد الجيش الأوكراني خسائر جسيمة في مقاطعة كورسك
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