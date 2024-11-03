https://sarabic.ae/20241103/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-فيشنيفوي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--وزارة-الدفاع-الروسية-1094443657.html
القوات الروسية تحرر بلدة فيشنيفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع الروسية
القوات الروسية تحرر بلدة فيشنيفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن وحدات من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) الروسية، حررت بلدة فيشنيفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. 03.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-03T09:28+0000
2024-11-03T09:28+0000
2024-11-03T09:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الوزارة: "نتيجة للعمليات الهجومية النشطة التي قامت بها قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) الروسية، تم تحرير بلدة فيشنيفوي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أن "وحدات من مجموعة "الشمال" الروسية في اتجاه خاركوف هزمت تشكيلات اللواء 47 الآلي ولواء الدبابات 17 للقوات المسلحة الأوكرانية ومفرزة الحدود الرابعة التابعة لدائرة الحدود الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في مناطق مالينوفكا وماكاريخا وأودنوروبوفكا وجوبتوفكا في مقاطعة خاركوف".وهزمت وحدات من مجموعة القوات "الغرب" أفرادا ومعدات الألوية الهجومية الآلية 30 و60 و63 و92 و116 والثالثة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بتروبافلوفكا وجولوبوفكا وبيرشوترافنفوي، كوبيانسك، منطقة خاركوف وتيرني، جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقا للدفاع الروسية.فقد العدو ما يصل إلى 460 جنديًا، ومركبة مشاة قتالية، وثلاث مركبات، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز M198 عيار 155 ملم، ومدفع بريطاني الصنع من طراز L-119 عيار 105 ملم. وتم تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة، حسبما أفادت الدفاع الروسية.وأشار البيان على انه "واصلت وحدات مجموعة القوات "الجنوب" الروسية تقدمها في أعماق دفاعات العدو، وهزمت تشكيلات اللواء 23، 28، 33، 54، 67، 72 ميكانيكي، الدبابة الثالثة، 46، المحمول جوا، اللواء 79 المحمول جوا. من القوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الأرضي 119 في مناطق أندريفكا وكونستانتينوفكا ودالني وتشاسوف يار وإيلينكا وبيريستكي وكوراخوفو وسيفيرسك ودرونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يحرر بلدة إزمايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبيةنائب مجلس الأمن الروسي: مواقف مرشحي الرئاسة الأمريكية تعكس الإجماع الحزبي حول ضرورة هزيمة روسيا
https://sarabic.ae/20241103/الدفاع-الروسية-اعتراض-وتدمير-19-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-3-مقاطعات-خلال-الليل-1094440453.html
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روسيا
القوات الروسية تحرر بلدة فيشنيفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع الروسية
09:28 GMT 03.11.2024 (تم التحديث: 09:43 GMT 03.11.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن وحدات من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) الروسية، حررت بلدة فيشنيفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان الوزارة: "نتيجة للعمليات الهجومية النشطة التي قامت بها قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) الروسية، تم تحرير بلدة فيشنيفوي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أن "وحدات من مجموعة "الشمال" الروسية في اتجاه خاركوف هزمت تشكيلات اللواء 47 الآلي ولواء الدبابات 17 للقوات المسلحة الأوكرانية ومفرزة الحدود الرابعة التابعة لدائرة الحدود الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في مناطق مالينوفكا وماكاريخا وأودنوروبوفكا وجوبتوفكا في مقاطعة خاركوف".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 30 عسكريًا ومركبتين ومدافع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي-30".
وهزمت وحدات من مجموعة القوات "الغرب" أفرادا ومعدات الألوية الهجومية الآلية 30 و60 و63 و92 و116 والثالثة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بتروبافلوفكا وجولوبوفكا وبيرشوترافنفوي، كوبيانسك، منطقة خاركوف وتيرني، جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقا للدفاع الروسية.
فقد العدو ما يصل إلى 460 جنديًا، ومركبة مشاة قتالية، وثلاث مركبات، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز M198 عيار 155 ملم، ومدفع بريطاني الصنع من طراز L-119 عيار 105 ملم. وتم تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة، حسبما أفادت الدفاع الروسية.
وأشار البيان على انه "واصلت وحدات مجموعة القوات "الجنوب" الروسية تقدمها في أعماق دفاعات العدو، وهزمت تشكيلات اللواء 23، 28، 33، 54، 67، 72 ميكانيكي، الدبابة الثالثة، 46، المحمول جوا، اللواء 79 المحمول جوا. من القوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الأرضي 119 في مناطق أندريفكا وكونستانتينوفكا ودالني وتشاسوف يار وإيلينكا وبيريستكي وكوراخوفو وسيفيرسك ودرونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.