https://sarabic.ae/20241027/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-إزمايلوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1094204880.html
الجيش الروسي يحرر بلدة إزمايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
الجيش الروسي يحرر بلدة إزمايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية حررت بلدة إزمايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 27.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-27T09:17+0000
2024-10-27T09:17+0000
2024-10-27T09:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للعمليات الناجحة، التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تم تحرير بلدة إزمايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تقدمها في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوات الروسية ألوية المشاة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 720عسكريًا، وناقلة جند مدرعة وعددا من المدافع، وتدمير محطة الحرب الإلكترونية Enklav-N ونظام الرادار التكتيكي الإسرائيلي الصنع ieMHR وثلاثة مستودعات ذخيرة ميدانية".
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الأخبار
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روسيا
الجيش الروسي يحرر بلدة إزمايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:17 GMT 27.10.2024 (تم التحديث: 09:22 GMT 27.10.2024)
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية حررت بلدة إزمايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للعمليات الناجحة، التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تم تحرير بلدة إزمايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتابع: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تقدمها في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوات الروسية ألوية المشاة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 720عسكريًا، وناقلة جند مدرعة وعددا من المدافع، وتدمير محطة الحرب الإلكترونية Enklav-N ونظام الرادار التكتيكي الإسرائيلي الصنع ieMHR وثلاثة مستودعات ذخيرة ميدانية".