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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241026/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-نظام-كييف-خسائر-فادحة-في-مقاطعة-كورسك-ويأسر-عددا-من-جنودها-1094182674.html
الجيش الروسي يكبد قوات نظام كييف خسائر فادحة في مقاطعة كورسك ويأسر عددا من جنودها
الجيش الروسي يكبد قوات نظام كييف خسائر فادحة في مقاطعة كورسك ويأسر عددا من جنودها
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية تصدت لهجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية، وكبدتها خسائر فادحة، وقامت بأسر عدد من المقاتلين... 26.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-26T10:57+0000
2024-10-26T11:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/17/1093007589_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_9501f1ebcad05d3f4470714094d473a7.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية واستهدفت تشكيلات 9 ألوية هجومية أوكرانية في مناطق دارينو وزيليني شلياخ ونيجني كلين ونيكولايفو دارينو ونوفويفانوفكا وبليخوفو".وأوضح البيان أن "الضربات الجوية ونيران المدفعية استهدفت تمركز القوى العسكرية العاملة ومعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك في مناطق ألكسيفكا وباسوفكا وفلاديميروفكا وزورافكا وميروبولي وبافلوفكا".وتابعت: "خلال النهار، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 350 عسكريًا، وتم تدمير 14 مركبة مدرعة، وتدمير راجمتي صواريخ مع الذخيرة، واستسلم 8 أفراد عسكريين من القوات المسلحة الأوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241024/القوات-الروسية-تهاجم-14-لواء-أوكرانيا-في-مقاطعة-كورسك----1094115585.html
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روسيا
روسيا

الجيش الروسي يكبد قوات نظام كييف خسائر فادحة في مقاطعة كورسك ويأسر عددا من جنودها

10:57 GMT 26.10.2024 (تم التحديث: 11:10 GMT 26.10.2024)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم الهاون التابع للقوات الخاصة "أخمات" الروسية في منطقة كورسك، روسيا
عمل طاقم الهاون التابع للقوات الخاصة أخمات الروسية في منطقة كورسك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية تصدت لهجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية، وكبدتها خسائر فادحة، وقامت بأسر عدد من المقاتلين الأوكرانيين في مقاطعة كورسك الروسية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية واستهدفت تشكيلات 9 ألوية هجومية أوكرانية في مناطق دارينو وزيليني شلياخ ونيجني كلين ونيكولايفو دارينو ونوفويفانوفكا وبليخوفو".

وأضاف البيان أن "القوات الروسية صدت 4 هجمات مضادة للقوات الأوكرانية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 30 شخصًا بين قتيل وجريح، كما تم تدمير 5 مركبات قتالية مدرعة، واستسلم 7 جنود من القوات المسلحة الأوكرانية".

وأوضح البيان أن "الضربات الجوية ونيران المدفعية استهدفت تمركز القوى العسكرية العاملة ومعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك في مناطق ألكسيفكا وباسوفكا وفلاديميروفكا وزورافكا وميروبولي وبافلوفكا".
وتابعت: "خلال النهار، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 350 عسكريًا، وتم تدمير 14 مركبة مدرعة، وتدمير راجمتي صواريخ مع الذخيرة، واستسلم 8 أفراد عسكريين من القوات المسلحة الأوكرانية".

وأشار البيان إلى أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية خلال المعارك على محور كورسك، بلغ أكثر من 26900 عسكري، بالإضافة إلى 177 دبابة.

راجمة الصواريخ أوراغان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تهاجم 14 لواء أوكرانيا في مقاطعة كورسك
24 أكتوبر, 11:03 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:08 GMT
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