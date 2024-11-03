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مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
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عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
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مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
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عالم سبوتنيك
لبنان يحمل إسرائيل مسؤولية فشل مساعي وقف إطلاق النار، وإيران تلمح لمراجعة عقيدتها النووية
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تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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مساحة حرة
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241103/نائب-مجلس-الأمن-الروسي-مواقف-مرشحي-الرئاسة-الأمريكية-تعكس-الإجماع-الحزبي-حول-ضرورة-هزيمة-روسيا-1094440824.html
نائب مجلس الأمن الروسي: مواقف مرشحي الرئاسة الأمريكية تعكس الإجماع الحزبي حول ضرورة هزيمة روسيا
نائب مجلس الأمن الروسي: مواقف مرشحي الرئاسة الأمريكية تعكس الإجماع الحزبي حول ضرورة هزيمة روسيا
سبوتنيك عربي
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الأحد، أن الانتخابات الأمريكية لا تغير شيئًا بالنسبة لموسكو ومواقف المرشحين تعكس الإجماع الحزبي حول... 03.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-03T06:08+0000
2024-11-03T06:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ميدفيديف في بيان عبر تطبيق "تلغرام": "بالنسبة لروسيا، لن تغير الانتخابات شيئا، لأن مواقف المرشحين تعكس بالكامل الإجماع بين الحزبين على ضرورة هزيمة بلادنا".ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وسيشارك فيها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مرشحًا عن الحزب الجمهوري، ونائبة الرئيس الحالي جو بايدن، كامالا هاريس، التي تترشح عن الحزب الديمقراطي.
https://sarabic.ae/20241103/خبير-أمريكي-يوضح-شكل-العلاقات-الروسية-الأمريكية-في-حال-وصول-ترامب-إلى-السلطة-1094440035.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

نائب مجلس الأمن الروسي: مواقف مرشحي الرئاسة الأمريكية تعكس الإجماع الحزبي حول ضرورة هزيمة روسيا

06:08 GMT 03.11.2024
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورمجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022
مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2024
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy
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تابعنا عبر
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الأحد، أن الانتخابات الأمريكية لا تغير شيئًا بالنسبة لموسكو ومواقف المرشحين تعكس الإجماع الحزبي حول ضرورة هزيمة روسيا، مشيرًا إلى أن المرشح الجمهوري دونالد ترامب لن يتمكن من حل الصراع الأوكراني وإذا نجح في ذلك فسيصبح "كينيدي الجديد"، في إشارة إلى الرئيس الأسبق جون إف.كينيدي.
وقال ميدفيديف في بيان عبر تطبيق "تلغرام": "بالنسبة لروسيا، لن تغير الانتخابات شيئا، لأن مواقف المرشحين تعكس بالكامل الإجماع بين الحزبين على ضرورة هزيمة بلادنا".

وأضاف أن المرشح الجمهوري دونالد ترامب المتعب، الذي يتلفظ بعبارات مبتذلة مثل "سأعرض صفقة" و"لدي علاقة عظيمة مع..."، سوف يضطر أيضًا إلى الالتزام بجميع قواعد النظام. لا يستطيع أن يوقف الصراع. لا في يوم ولا في ثلاثة أيام ولا في ثلاثة أشهر. وإذا حاول حقًا، فقد يصبح جون كينيدي الجديد".

فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في قمة العشرين في اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2024
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وتابع: "هناك شيء واحد مهم فقط: مقدار الأموال التي سيجنيها الرئيس الجديد لحرب شخص آخر بعيد"، مشددًا على أن "أفضل طريقة لجعل يوم 5 نوفمبر ممتعًا للمرشحين لأعلى منصب أمريكي هو الاستمرار في تحطيم النظام النازي في كييف".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وسيشارك فيها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مرشحًا عن الحزب الجمهوري، ونائبة الرئيس الحالي جو بايدن، كامالا هاريس، التي تترشح عن الحزب الديمقراطي.
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