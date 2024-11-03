https://sarabic.ae/20241103/خبير-أمريكي-يوضح-شكل-العلاقات-الروسية-الأمريكية-في-حال-وصول-ترامب-إلى-السلطة-1094440035.html
خبير أمريكي يوضح شكل العلاقات الروسية الأمريكية في حال وصول ترامب إلى السلطة
خبير أمريكي يوضح شكل العلاقات الروسية الأمريكية في حال وصول ترامب إلى السلطة
سبوتنيك عربي
ذكر عالم السياسة الأمريكي وخبير العلاقات الدولية البروفيسور جون ميرشايمر، أن المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، إذا وصل إلى السلطة، سيسعى بشكل تلقائي إلى... 03.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-03T04:42+0000
2024-11-03T04:42+0000
2024-11-03T04:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضاف ميرشايمر في مقابلة مع قناة "أن هارد" على يوتيوب: "لطالما أراد ترامب، أولاً، إقامة علاقات جيدة مع روسيا وبوتين على وجه الخصوص، وثانياً، إنهاء الصراع في أوكرانيا، وثالثاً، تقليص التزامات الولايات المتحدة تجاه أوروباـ هذه أشياء تلقائية يريد ترامب القيام بها". وخلال حملته الانتخابية، قال ترامب مرارا وتكرارا إنه إذا عاد إلى البيت الأبيض، فإنه سيكون قادرا على وقف القتال في أوكرانيا في غضون 24 ساعة.ووفقا لحليفه، المرشح لمنصب نائب الرئيس جي دي فانس، فإن خطة ترامب تدعو إلى نزع السلاح من خط ترسيم الحدود بين روسيا وأوكرانيا وتزويد موسكو بضمانات بأن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو.
https://sarabic.ae/20241102/خبير-بريطاني-زيلينسكي-يدرك-أن-القوات-المسلحة-الأوكرانية-قد-خسرت-ويريد-جر-الغرب-إلى-الصراع-1094430571.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
خبير أمريكي يوضح شكل العلاقات الروسية الأمريكية في حال وصول ترامب إلى السلطة
ذكر عالم السياسة الأمريكي وخبير العلاقات الدولية البروفيسور جون ميرشايمر، أن المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، إذا وصل إلى السلطة، سيسعى بشكل تلقائي إلى تحسين العلاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأضاف ميرشايمر في مقابلة مع قناة "أن هارد" على يوتيوب: "لطالما أراد ترامب، أولاً، إقامة علاقات جيدة مع روسيا وبوتين على وجه الخصوص، وثانياً، إنهاء الصراع في أوكرانيا، وثالثاً، تقليص التزامات الولايات المتحدة تجاه أوروباـ هذه أشياء تلقائية يريد ترامب القيام بها".
ووفقا له، فإن نهج ترامب يختلف تماما عن سياسة كامالا هاريس، التي إذا فازت في الانتخابات، ستواصل سياسات بايدن، الداعمة لأوكرانيا وستظل معادية بشدة لبوتين.
وخلال حملته الانتخابية، قال ترامب مرارا وتكرارا إنه إذا عاد إلى البيت الأبيض، فإنه سيكون قادرا على وقف القتال في أوكرانيا في غضون 24 ساعة.
في الوقت نفسه، يرى ترامب أن فوز كامالا هاريس في الانتخابات الأمريكية يهدد بصراع عسكري مع روسيا.
ووفقا لحليفه، المرشح لمنصب نائب الرئيس جي دي فانس، فإن خطة ترامب تدعو إلى نزع السلاح من خط ترسيم الحدود بين روسيا وأوكرانيا وتزويد موسكو بضمانات بأن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو.