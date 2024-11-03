https://sarabic.ae/20241103/خبير-أمريكي-يوضح-شكل-العلاقات-الروسية-الأمريكية-في-حال-وصول-ترامب-إلى-السلطة-1094440035.html

خبير أمريكي يوضح شكل العلاقات الروسية الأمريكية في حال وصول ترامب إلى السلطة

خبير أمريكي يوضح شكل العلاقات الروسية الأمريكية في حال وصول ترامب إلى السلطة

سبوتنيك عربي

ذكر عالم السياسة الأمريكي وخبير العلاقات الدولية البروفيسور جون ميرشايمر، أن المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، إذا وصل إلى السلطة، سيسعى بشكل تلقائي إلى... 03.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-03T04:42+0000

2024-11-03T04:42+0000

2024-11-03T04:42+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأضاف ميرشايمر في مقابلة مع قناة "أن هارد" على يوتيوب: "لطالما أراد ترامب، أولاً، إقامة علاقات جيدة مع روسيا وبوتين على وجه الخصوص، وثانياً، إنهاء الصراع في أوكرانيا، وثالثاً، تقليص التزامات الولايات المتحدة تجاه أوروباـ هذه أشياء تلقائية يريد ترامب القيام بها". وخلال حملته الانتخابية، قال ترامب مرارا وتكرارا إنه إذا عاد إلى البيت الأبيض، فإنه سيكون قادرا على وقف القتال في أوكرانيا في غضون 24 ساعة.ووفقا لحليفه، المرشح لمنصب نائب الرئيس جي دي فانس، فإن خطة ترامب تدعو إلى نزع السلاح من خط ترسيم الحدود بين روسيا وأوكرانيا وتزويد موسكو بضمانات بأن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو.

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