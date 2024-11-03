خبير أمريكي يوضح شكل العلاقات الروسية الأمريكية في حال وصول ترامب إلى السلطة

عربي
حاكم مقاطعة روستوف الروسية: تدمير 16 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء المنطقة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
لبنان يحمل إسرائيل مسؤولية فشل مساعي وقف إطلاق النار، وإيران تلمح لمراجعة عقيدتها النووية
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
09:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:29 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
11:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
13:03 GMT
48 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:52 GMT
7 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241103/خبير-أمريكي-يوضح-شكل-العلاقات-الروسية-الأمريكية-في-حال-وصول-ترامب-إلى-السلطة-1094440035.html
خبير أمريكي يوضح شكل العلاقات الروسية الأمريكية في حال وصول ترامب إلى السلطة
خبير أمريكي يوضح شكل العلاقات الروسية الأمريكية في حال وصول ترامب إلى السلطة
سبوتنيك عربي
ذكر عالم السياسة الأمريكي وخبير العلاقات الدولية البروفيسور جون ميرشايمر، أن المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، إذا وصل إلى السلطة، سيسعى بشكل تلقائي إلى... 03.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-03T04:42+0000
2024-11-03T04:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104202/17/1042021772_0:0:1830:1029_1920x0_80_0_0_064f9d347569cb2deb9ce1da7a7bb153.jpg
وأضاف ميرشايمر في مقابلة مع قناة "أن هارد" على يوتيوب: "لطالما أراد ترامب، أولاً، إقامة علاقات جيدة مع روسيا وبوتين على وجه الخصوص، وثانياً، إنهاء الصراع في أوكرانيا، وثالثاً، تقليص التزامات الولايات المتحدة تجاه أوروباـ هذه أشياء تلقائية يريد ترامب القيام بها". وخلال حملته الانتخابية، قال ترامب مرارا وتكرارا إنه إذا عاد إلى البيت الأبيض، فإنه سيكون قادرا على وقف القتال في أوكرانيا في غضون 24 ساعة.ووفقا لحليفه، المرشح لمنصب نائب الرئيس جي دي فانس، فإن خطة ترامب تدعو إلى نزع السلاح من خط ترسيم الحدود بين روسيا وأوكرانيا وتزويد موسكو بضمانات بأن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو.
https://sarabic.ae/20241102/خبير-بريطاني-زيلينسكي-يدرك-أن-القوات-المسلحة-الأوكرانية-قد-خسرت-ويريد-جر-الغرب-إلى-الصراع-1094430571.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104202/17/1042021772_82:0:1518:1077_1920x0_80_0_0_b52bd656f01a4ae37dfa08e96990a9fd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

خبير أمريكي يوضح شكل العلاقات الروسية الأمريكية في حال وصول ترامب إلى السلطة

04:42 GMT 03.11.2024
© Sputnik . Mikhael Klemteeve / الانتقال إلى بنك الصورفلاديمير بوتين ودونالد ترامب في قمة العشرين في اليابان
فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في قمة العشرين في اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2024
© Sputnik . Mikhael Klemteeve
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ذكر عالم السياسة الأمريكي وخبير العلاقات الدولية البروفيسور جون ميرشايمر، أن المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، إذا وصل إلى السلطة، سيسعى بشكل تلقائي إلى تحسين العلاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأضاف ميرشايمر في مقابلة مع قناة "أن هارد" على يوتيوب: "لطالما أراد ترامب، أولاً، إقامة علاقات جيدة مع روسيا وبوتين على وجه الخصوص، وثانياً، إنهاء الصراع في أوكرانيا، وثالثاً، تقليص التزامات الولايات المتحدة تجاه أوروباـ هذه أشياء تلقائية يريد ترامب القيام بها".
ووفقا له، فإن نهج ترامب يختلف تماما عن سياسة كامالا هاريس، التي إذا فازت في الانتخابات، ستواصل سياسات بايدن، الداعمة لأوكرانيا وستظل معادية بشدة لبوتين.
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير بريطاني: زيلينسكي يدرك أن القوات المسلحة الأوكرانية قد خسرت ويريد جر الغرب إلى الصراع
أمس, 15:57 GMT
وخلال حملته الانتخابية، قال ترامب مرارا وتكرارا إنه إذا عاد إلى البيت الأبيض، فإنه سيكون قادرا على وقف القتال في أوكرانيا في غضون 24 ساعة.

في الوقت نفسه، يرى ترامب أن فوز كامالا هاريس في الانتخابات الأمريكية يهدد بصراع عسكري مع روسيا.

ووفقا لحليفه، المرشح لمنصب نائب الرئيس جي دي فانس، فإن خطة ترامب تدعو إلى نزع السلاح من خط ترسيم الحدود بين روسيا وأوكرانيا وتزويد موسكو بضمانات بأن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:04 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 22:10 GMTПоследствия ударов Израиля по Ливану - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 13:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала