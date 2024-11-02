https://sarabic.ae/20241102/خبير-بريطاني-زيلينسكي-يدرك-أن-القوات-المسلحة-الأوكرانية-قد-خسرت-ويريد-جر-الغرب-إلى-الصراع-1094430571.html
خبير بريطاني: زيلينسكي يدرك أن القوات المسلحة الأوكرانية قد خسرت ويريد جر الغرب إلى الصراع
خبير بريطاني: زيلينسكي يدرك أن القوات المسلحة الأوكرانية قد خسرت ويريد جر الغرب إلى الصراع
سبوتنيك عربي
ذكر الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، أن فلاديمير زيلينسكي يدرك أن أوكرانيا خسرت الصراع ويريد إجبار الغرب على القتال بدلاً من القوات المسلحة الأوكرانية. 02.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-02T15:57+0000
2024-11-02T15:57+0000
2024-11-02T15:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285664_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_356a88e981bfd788dcf90f53972534d1.jpg
وأضاف الخبير على قناة "ديب دايف" على اليوتيوب: "يعلمون أنهم يخسرون، يرماك وزيلينسكي، وكل هؤلاء الأشخاص يحاولون إيجاد نوع من الآلية لإجبار الغرب على القتال من أجلهم، وإنهم يخبروننا: أعطونا ما نريد، وقاتلوا من أجلنا، لأنه إذا لم تفعلوا ذلك، فسنسقط في القتال، وستكون كارثة وحشية كبيرة بالنسبة لكم، وهيبتكم الآن على المحك".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية حررت بلدة كوراخوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وبيرشورافنيفوي في مقاطعة خاركوف.وقالت الوزارة في بيان: "نتيجة للأعمال الهجومية التي قامت بها وحدات من مجموعة القوات "المركز"، تم تحرير بلدة كوراخوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241102/الخارجية-الروسية-كييف-تعمل-على-تخريب-عملية-تبادل-أسرى-الحرب-مع-موسكو-1094428756.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285664_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85cc9ffb231759153da45e49a3a8602f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
خبير بريطاني: زيلينسكي يدرك أن القوات المسلحة الأوكرانية قد خسرت ويريد جر الغرب إلى الصراع
ذكر الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، أن فلاديمير زيلينسكي يدرك أن أوكرانيا خسرت الصراع ويريد إجبار الغرب على القتال بدلاً من القوات المسلحة الأوكرانية.
وأضاف الخبير على قناة "ديب دايف" على اليوتيوب: "يعلمون أنهم يخسرون، يرماك وزيلينسكي، وكل هؤلاء الأشخاص يحاولون إيجاد نوع من الآلية لإجبار الغرب على القتال من أجلهم، وإنهم يخبروننا: أعطونا ما نريد، وقاتلوا من أجلنا، لأنه إذا لم تفعلوا ذلك، فسنسقط في القتال، وستكون كارثة وحشية كبيرة بالنسبة لكم، وهيبتكم الآن على المحك".
وبحسب الخبير، فإن الحكومة الأوكرانية غير قادرة على التفاوض، وفي الوقت نفسه، أضاف ميركوريس "أن القوات الروسية أصبحت الآن لها اليد العليا في ساحة المعركة".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية حررت بلدة كوراخوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وبيرشورافنيفوي في مقاطعة خاركوف.
وقالت الوزارة في بيان: "نتيجة للأعمال الهجومية التي قامت بها وحدات من مجموعة القوات "المركز"، تم تحرير بلدة كوراخوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.