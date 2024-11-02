https://sarabic.ae/20241102/الخارجية-الروسية-كييف-تعمل-على-تخريب-عملية-تبادل-أسرى-الحرب-مع-موسكو-1094428756.html
الخارجية الروسية: كييف تعمل على تخريب عملية تبادل أسرى الحرب مع موسكو
الخارجية الروسية: كييف تعمل على تخريب عملية تبادل أسرى الحرب مع موسكو
سبوتنيك عربي
ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن أوكرانيا تعمل حاليًا على تخريب عملية تبادل أسرى الحرب مع روسيا. 02.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-02T14:58+0000
2024-11-02T14:58+0000
2024-11-02T15:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي حول موضوع أسرى الحرب الأوكرانيين: "في الوقت الحالي، يقوم نظام كييف بتخريب هذه العملية، والتي تم إضفاء الطابع المؤسسي عليها، وبالمعنى الدقيق للكلمة، أسفرت عن نتائج".وأشارت زاخاروفا إلى أن "أوكرانيا مهتمة في المقام الأول بتبادل أسرى الحرب من الوحدات المتطرفة".وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا أعادت بالفعل مشاة البحرية الأوكرانية كجزء من تبادل أسرى الحرب مع أوكرانيا، على الرغم من التصريحات الكاذبة التي تشير إلى عكس ذلك، وعرضت تبادل المزيد، وأن كييف غير مهتمة بتبادل هؤلاء العسكريين في إحاطة.وأكدت أن الجانب الروسي مستعد لنشر قائمة بأسماء 29 من مشاة البحرية الأوكرانية الذين أعادهم الجانب الروسي خلال عمليات التبادل.وعلقت زاخارزفا على تصريحات وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا، بعد القمة التي عقدت في كندا يومي 30 و31 أكتوبر، والتي خصصت لمشكلة عودة أسرى الحرب الأوكرانيين، بالقول: "الحقيقة هي أن كل هذا هو أداء سياسي، كل هذا ضروري، لأن الاضطرابات العامة بدأت بالفعل في أوكرانيا، ويطرح الناس السؤال، أين هم في الواقع أسرى الحرب الذين كان من المفترض أن يتم تبادلهم؟ إن عدم إجابة نظام كييف عن هذا السؤال لمواطنيه، هو مجرد إخفاء الوضع الحقيقي للأمور، يخلق مظهرًا لنوع من الجهود الدولية".وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أنه "نتيجة لعملية التفاوض، تمت إعادة 95 عسكريًا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وفي المقابل، تم نقل 95 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية".
https://sarabic.ae/20241102/سيرسكي-يعلق-على-إحدى-أقوى-الهجمات-الروسية-منذ-بداية-الصراع-1094427580.html
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روسيا
الخارجية الروسية: كييف تعمل على تخريب عملية تبادل أسرى الحرب مع موسكو
14:58 GMT 02.11.2024 (تم التحديث: 15:32 GMT 02.11.2024)
ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن أوكرانيا تعمل حاليًا على تخريب عملية تبادل أسرى الحرب مع روسيا.
وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي حول موضوع أسرى الحرب الأوكرانيين: "في الوقت الحالي، يقوم نظام كييف بتخريب هذه العملية، والتي تم إضفاء الطابع المؤسسي عليها، وبالمعنى الدقيق للكلمة، أسفرت عن نتائج".
ووفقا لزاخاروفا، فإن روسيا لا ترفض الحوار بشأن تبادل أسرى الحرب مع أوكرانيا وموقف موسكو بشأن هذه القضية لم يتغير.
وأشارت زاخاروفا إلى أن "أوكرانيا مهتمة في المقام الأول بتبادل أسرى الحرب من الوحدات المتطرفة".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا أعادت بالفعل مشاة البحرية الأوكرانية كجزء من تبادل أسرى الحرب مع أوكرانيا، على الرغم من التصريحات الكاذبة التي تشير إلى عكس ذلك، وعرضت تبادل المزيد، وأن كييف غير مهتمة بتبادل هؤلاء العسكريين في إحاطة.
وأكدت أن الجانب الروسي مستعد لنشر قائمة بأسماء 29 من مشاة البحرية الأوكرانية الذين أعادهم الجانب الروسي خلال عمليات التبادل.
وفي الوقت نفسه، كما أشارت زاخاروفا، فإن أسباب إخفاء كييف لهذه المعلومات تظل محل شك.
وعلقت زاخارزفا على تصريحات وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا، بعد القمة التي عقدت في كندا يومي 30 و31 أكتوبر، والتي خصصت لمشكلة عودة أسرى الحرب الأوكرانيين، بالقول: "الحقيقة هي أن كل هذا هو أداء سياسي، كل هذا ضروري، لأن الاضطرابات العامة بدأت بالفعل في أوكرانيا، ويطرح الناس السؤال، أين هم في الواقع أسرى الحرب الذين كان من المفترض أن يتم تبادلهم؟ إن عدم إجابة نظام كييف عن هذا السؤال لمواطنيه، هو مجرد إخفاء الوضع الحقيقي للأمور، يخلق مظهرًا لنوع من الجهود الدولية".
أفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم 18 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، باستعادة 95 جنديًا روسيًا بوساطة إماراتية، من الأراضي التي تسيطر عليها كييف وهم حاليا في بيلاروسيا.
وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أنه "نتيجة لعملية التفاوض، تمت إعادة 95 عسكريًا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وفي المقابل، تم نقل 95 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية".