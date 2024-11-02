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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241102/سيرسكي-يعلق-على-إحدى-أقوى-الهجمات-الروسية-منذ-بداية-الصراع-1094427580.html
سيرسكي يعلق على إحدى "أقوى الهجمات الروسية" منذ بداية الصراع
سيرسكي يعلق على إحدى "أقوى الهجمات الروسية" منذ بداية الصراع
سبوتنيك عربي
صرح القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، أن الجيش الروسي ينفذ واحدة من أقوى الهجمات منذ بداية الصراع. 02.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-02T14:09+0000
2024-11-02T14:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ونقل مصدر إعلامي أوكراني قول سيرسكي، إن "العمليات القتالية النشطة المستمرة في اتجاهات معينة تتطلب تحديثًا مستمرًا لموارد الوحدات الأوكرانية".وقال اللواء في الجيش الأوكراني دميتري مارشينكو، يوم الثلاثاء، إن جبهة القوات المسلحة الأوكرانية انهارت بسبب خلل في السيطرة وإرهاق الأفراد ونقص الاحتياطيات.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية حررت بلدة كوراخوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وبيرشورأفنيفوي في مقاطعة خاركوف.وقالت الوزارة في بيان: "نتيجة للأعمال الهجومية التي قامت بها وحدات من مجموعة قوات "المركز"، تم تحرير بلدة كوراخوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241102/تفاصيل-المعلومات-التي-قدمها-المواطن-الأمريكي-للقوات-الروسية-من-أوكرانيا--1094421846.html
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روسيا
روسيا

سيرسكي يعلق على إحدى "أقوى الهجمات الروسية" منذ بداية الصراع

14:09 GMT 02.11.2024
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
صرح القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، أن الجيش الروسي ينفذ واحدة من أقوى الهجمات منذ بداية الصراع.
ونقل مصدر إعلامي أوكراني قول سيرسكي، إن "العمليات القتالية النشطة المستمرة في اتجاهات معينة تتطلب تحديثًا مستمرًا لموارد الوحدات الأوكرانية".
الجدير بالذكر، أنه خلال لقاء مع وفد من القوات المسلحة التشيكية، أبلغهم سيرسكي بالوضع على خط المواجهة ووصف الوضع بأنه صعب، وفقا للمصدر الإعلامي الأوكراني.
وقال اللواء في الجيش الأوكراني دميتري مارشينكو، يوم الثلاثاء، إن جبهة القوات المسلحة الأوكرانية انهارت بسبب خلل في السيطرة وإرهاق الأفراد ونقص الاحتياطيات.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية حررت بلدة كوراخوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وبيرشورأفنيفوي في مقاطعة خاركوف.
الأمريكي دانييل مارتنديل، الذي كان يساعد القوات المسلحة الروسية، من الأراضي التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تفاصيل المعلومات التي قدمها المواطن الأمريكي للقوات الروسية من أوكرانيا
12:04 GMT
وقالت الوزارة في بيان: "نتيجة للأعمال الهجومية التي قامت بها وحدات من مجموعة قوات "المركز"، تم تحرير بلدة كوراخوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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