https://sarabic.ae/20241102/سيرسكي-يعلق-على-إحدى-أقوى-الهجمات-الروسية-منذ-بداية-الصراع-1094427580.html
سيرسكي يعلق على إحدى "أقوى الهجمات الروسية" منذ بداية الصراع
سيرسكي يعلق على إحدى "أقوى الهجمات الروسية" منذ بداية الصراع
سبوتنيك عربي
صرح القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، أن الجيش الروسي ينفذ واحدة من أقوى الهجمات منذ بداية الصراع. 02.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-02T14:09+0000
2024-11-02T14:09+0000
2024-11-02T14:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ونقل مصدر إعلامي أوكراني قول سيرسكي، إن "العمليات القتالية النشطة المستمرة في اتجاهات معينة تتطلب تحديثًا مستمرًا لموارد الوحدات الأوكرانية".وقال اللواء في الجيش الأوكراني دميتري مارشينكو، يوم الثلاثاء، إن جبهة القوات المسلحة الأوكرانية انهارت بسبب خلل في السيطرة وإرهاق الأفراد ونقص الاحتياطيات.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية حررت بلدة كوراخوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وبيرشورأفنيفوي في مقاطعة خاركوف.وقالت الوزارة في بيان: "نتيجة للأعمال الهجومية التي قامت بها وحدات من مجموعة قوات "المركز"، تم تحرير بلدة كوراخوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241102/تفاصيل-المعلومات-التي-قدمها-المواطن-الأمريكي-للقوات-الروسية-من-أوكرانيا--1094421846.html
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روسيا
سيرسكي يعلق على إحدى "أقوى الهجمات الروسية" منذ بداية الصراع
صرح القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، أن الجيش الروسي ينفذ واحدة من أقوى الهجمات منذ بداية الصراع.
ونقل مصدر إعلامي أوكراني قول سيرسكي، إن "العمليات القتالية النشطة المستمرة في اتجاهات معينة تتطلب تحديثًا مستمرًا لموارد الوحدات الأوكرانية".
الجدير بالذكر، أنه خلال لقاء مع وفد من القوات المسلحة التشيكية، أبلغهم سيرسكي بالوضع على خط المواجهة ووصف الوضع بأنه صعب، وفقا للمصدر الإعلامي الأوكراني.
وقال اللواء في الجيش الأوكراني دميتري مارشينكو، يوم الثلاثاء، إن جبهة القوات المسلحة الأوكرانية انهارت بسبب خلل في السيطرة وإرهاق الأفراد ونقص الاحتياطيات.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية حررت بلدة كوراخوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وبيرشورأفنيفوي في مقاطعة خاركوف.
وقالت الوزارة في بيان: "نتيجة للأعمال الهجومية التي قامت بها وحدات من مجموعة قوات "المركز"، تم تحرير بلدة كوراخوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.