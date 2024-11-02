https://sarabic.ae/20241102/تفاصيل-المعلومات-التي-قدمها-المواطن-الأمريكي-للقوات-الروسية-من-أوكرانيا--1094421846.html
تفاصيل المعلومات التي قدمها المواطن الأمريكي للقوات الروسية من أوكرانيا
تفاصيل المعلومات التي قدمها المواطن الأمريكي للقوات الروسية من أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر أمني لـ"سبوتنيك"، أنه في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، تم إخراج المواطن الأمريكي دانييل مارتيندايل، من منطقة العمليات القتالية بواسطة القوات الروسية... 02.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-02T12:04+0000
2024-11-02T12:04+0000
2024-11-02T12:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضاف المصدر، أنه "في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الفائت لعب الأمريكي دورًا رئيسيًا في التحضير لهجوم على قرية بوغويافلينكا في اتجاه أوغليدار. وقد تم الإبلاغ عن أن مسألة تقديم اللجوء السياسي له والانضمام إلى الجنسية الروسية قيد المناقشة".وأظهر الأمريكي مارتيندايل، الذي كان يجمع معلومات عن القوات المسلحة الأوكرانية لصالح القوات الروسية، صوراً التقطها خلال العامين الماضيين في المناطق الخاضعة لسيطرة نظام كييف.وقال دانيال مارتنديل، خلال مؤتمر صحفي عقده في موسكو في المركز الصحفي لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، إن "نظام كييف مسؤول عن مقتل واختطاف وتعذيب مئات الآلاف من الأشخاص ومن الضرورة نزع سلاح هذا النظام ومحاكمة أفراده كمجرمي حرب".الأمريكي دانيال مارتنديل يدعو لمحاكمة أفراد النظام الأوكراني "كمجرمي حرب"قوات كييف تفقد أكثر من 250 عسكريا في مقاطعة كورسك خلال الساعات الـ24 الفائتة
https://sarabic.ae/20241102/القوات-الروسية-تنجح-بإجلاء-أمريكي-متعاون-معها-من-الأراضي-الأوكرانية-1094418570.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
تفاصيل المعلومات التي قدمها المواطن الأمريكي للقوات الروسية من أوكرانيا
أفاد مصدر أمني لـ"سبوتنيك"، أنه في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، تم إخراج المواطن الأمريكي دانييل مارتيندايل، من منطقة العمليات القتالية بواسطة القوات الروسية التي كانت تؤدي مهام قتالية بالقرب من قرية بوغويافلينكا في مقاطعة دونيتسك الشعبية.
وأضاف المصدر، أنه "في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الفائت لعب الأمريكي دورًا رئيسيًا في التحضير لهجوم على قرية بوغويافلينكا في اتجاه أوغليدار. وقد تم الإبلاغ عن أن مسألة تقديم اللجوء السياسي له والانضمام إلى الجنسية الروسية قيد المناقشة".
وأظهر الأمريكي مارتيندايل، الذي كان يجمع معلومات عن القوات المسلحة الأوكرانية لصالح القوات الروسية، صوراً التقطها خلال العامين الماضيين في المناطق الخاضعة لسيطرة نظام كييف.
الجدير بالذكر أن المواطن الأمريكي مارتيندايل زود روسيا بإحداثيات مواقع القوات الأوكرانية لمدة عامين، وفقا للمصدر.
واتهم المواطن الأمريكي دانيال مارتنديل، الذي ساعد القوات الروسية بالتعاون معها خلال تواجده في الأراضي التي تخضع للسيطرة الأوكرانية، نظام كييف بالمسؤولية عن قتل وتعذيب مئات الآلاف من الأشخاص، داعيا إلى نزع السلاح من النظام الأوكراني ومحاكمته.
وقال دانيال مارتنديل، خلال مؤتمر صحفي عقده في موسكو في المركز الصحفي لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، إن "نظام كييف مسؤول عن مقتل واختطاف وتعذيب مئات الآلاف من الأشخاص ومن الضرورة نزع سلاح هذا النظام ومحاكمة أفراده كمجرمي حرب".