https://sarabic.ae/20241102/الأمريكي-دانيال-مارتنديل-يدعو-لمحاكمة-أفراد-النظام-الأوكراني-كمجرمي-حرب-1094420521.html
الأمريكي دانيال مارتنديل يدعو لمحاكمة أفراد النظام الأوكراني "كمجرمي حرب"
الأمريكي دانيال مارتنديل يدعو لمحاكمة أفراد النظام الأوكراني "كمجرمي حرب"
سبوتنيك عربي
اتهم المواطن الأمريكي دانيال مارتنديل، الذي ساعد القوات الروسية بالتعاون معها خلال تواجده في الأراضي التي تخضع للسيطرة الأوكرانية، نظام كييف بالمسؤولية عن قتل... 02.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-02T11:39+0000
2024-11-02T11:39+0000
2024-11-02T11:57+0000
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وقال دانيال مارتنديل، خلال مؤتمر صحفي عقده في موسكو في المركز الصحفي لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، إن "نظام كييف مسؤول عن مقتل واختطاف وتعذيب مئات الآلاف من الأشخاص ومن الضرورة نزع سلاح هذا النظام ومحاكمة أفراده كمجرمي حرب".وأفاد مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات الروسية نجحت بإجلاء الأمريكي دانيال مارتنديل، الذي كان يتعاون مع الجيش الروسي، من الأراضي التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية.وبحسب المصدر، قدم الأمريكي مارتنديل، الذي يتواجد في أوكرانيا منذ 11 فبراير/ شباط 2022، معلومات قيمة للجيش الروسي.وقام مارتنديل بتمرير إحداثيات المنشآت العسكرية الأوكرانية إلى روسيا على مدار عامين، حيث استخدم الجيش الروسي المعلومات الواردة من مارتنديل أكثر من مرة لتدمير معدات وأفراد القوات الأوكرانية.وقال مصدر بوكالات إنفاذ القانون الروسية في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إنه "في 27 أكتوبر 2024، تمكن جنود روس يقومون بمهام قتالية بالقرب من بلدة بوغويافلينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، من إجلاء المواطن الأمريكي دانيال مارتنديل من منطقة القتال".
https://sarabic.ae/20241102/القوات-الروسية-تنجح-بإجلاء-أمريكي-متعاون-معها-من-الأراضي-الأوكرانية-1094418570.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الأمريكي دانيال مارتنديل يدعو لمحاكمة أفراد النظام الأوكراني "كمجرمي حرب"
11:39 GMT 02.11.2024 (تم التحديث: 11:57 GMT 02.11.2024)
اتهم المواطن الأمريكي دانيال مارتنديل، الذي ساعد القوات الروسية بالتعاون معها خلال تواجده في الأراضي التي تخضع للسيطرة الأوكرانية، نظام كييف بالمسؤولية عن قتل وتعذيب مئات الآلاف من الأشخاص، داعيا إلى نزع السلاح من النظام الأوكراني ومحاكمته.
وقال دانيال مارتنديل، خلال مؤتمر صحفي عقده في موسكو في المركز الصحفي لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، إن "نظام كييف مسؤول عن مقتل واختطاف وتعذيب مئات الآلاف من الأشخاص ومن الضرورة نزع سلاح هذا النظام ومحاكمة أفراده كمجرمي حرب".
وتابع خلال حديثه في المؤتمر: "العديد من الأوكرانيين ينتظرون تحريرهم من قبل الجيش الروسي لكنهم مضطرون لإخفاء ذلك".
وأفاد مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات الروسية نجحت بإجلاء الأمريكي دانيال مارتنديل، الذي كان يتعاون مع الجيش الروسي، من الأراضي التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية.
وبحسب المصدر، قدم الأمريكي مارتنديل، الذي يتواجد في أوكرانيا منذ 11 فبراير/ شباط 2022، معلومات قيمة للجيش الروسي.
وقام مارتنديل بتمرير إحداثيات المنشآت العسكرية الأوكرانية إلى روسيا على مدار عامين، حيث استخدم الجيش الروسي المعلومات الواردة من مارتنديل أكثر من مرة لتدمير معدات وأفراد القوات الأوكرانية.
وقال مصدر بوكالات إنفاذ القانون الروسية في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إنه "في 27 أكتوبر 2024، تمكن جنود روس يقومون بمهام قتالية بالقرب من بلدة بوغويافلينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، من إجلاء المواطن الأمريكي دانيال مارتنديل من منطقة القتال".