https://sarabic.ae/20241102/القوات-الروسية-تنجح-بإجلاء-أمريكي-متعاون-معها-من-الأراضي-الأوكرانية-1094418570.html

القوات الروسية تنجح بإجلاء أمريكي متعاون معها من الأراضي التي تسيطر عليها قوات كييف

القوات الروسية تنجح بإجلاء أمريكي متعاون معها من الأراضي التي تسيطر عليها قوات كييف

سبوتنيك عربي

أفاد مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات الروسية نجحت بإجلاء الأمريكي دانيال مارتنديل، الذي كان يتعاون مع الجيش الروسي، من الأراضي التي تسيطر عليها القوات... 02.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-02T10:38+0000

2024-11-02T10:38+0000

2024-11-02T11:28+0000

روسيا

العالم

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وبحسب المصدر، قدم الأمريكي مارتنديل، الذي يتواجد في أوكرانيا منذ 11 فبراير/ شباط 2022، معلومات قيمة للجيش الروسي.وقام مارتنديل بتمرير إحداثيات المنشآت العسكرية الأوكرانية إلى روسيا على مدار عامين، حيث استخدم الجيش الروسي المعلومات الواردة من مارتنديل أكثر من مرة لتدمير معدات وأفراد القوات الأوكرانية.ونوه المصدر الأمني لوكالة "سبوتنبك"، بأن الأمريكي مارتنديل موجود في موسكو وعقد أول مؤتمر صحفي له في المركز الإعلامي لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية التي تضم وكالة "سبوتنيك". وقال مصدر بوكالات إنفاذ القانون الروسية في تصريحات لـ"سبوتنيك" إنه "في 27 أكتوبر 2024، تمكن جنود روس يقومون بمهام قتالية بالقرب من بلدة بوغويافلينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، من إجلاء المواطن الأمريكي دانيال مارتنديل من منطقة القتال".

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