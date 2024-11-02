https://sarabic.ae/20241102/القوات-الروسية-تنجح-بإجلاء-أمريكي-متعاون-معها-من-الأراضي-الأوكرانية-1094418570.html
القوات الروسية تنجح بإجلاء أمريكي متعاون معها من الأراضي التي تسيطر عليها قوات كييف
القوات الروسية تنجح بإجلاء أمريكي متعاون معها من الأراضي التي تسيطر عليها قوات كييف
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات الروسية نجحت بإجلاء الأمريكي دانيال مارتنديل، الذي كان يتعاون مع الجيش الروسي، من الأراضي التي تسيطر عليها القوات... 02.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-02T10:38+0000
2024-11-02T10:38+0000
2024-11-02T11:28+0000
روسيا
العالم
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وبحسب المصدر، قدم الأمريكي مارتنديل، الذي يتواجد في أوكرانيا منذ 11 فبراير/ شباط 2022، معلومات قيمة للجيش الروسي.وقام مارتنديل بتمرير إحداثيات المنشآت العسكرية الأوكرانية إلى روسيا على مدار عامين، حيث استخدم الجيش الروسي المعلومات الواردة من مارتنديل أكثر من مرة لتدمير معدات وأفراد القوات الأوكرانية.ونوه المصدر الأمني لوكالة "سبوتنبك"، بأن الأمريكي مارتنديل موجود في موسكو وعقد أول مؤتمر صحفي له في المركز الإعلامي لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية التي تضم وكالة "سبوتنيك". وقال مصدر بوكالات إنفاذ القانون الروسية في تصريحات لـ"سبوتنيك" إنه "في 27 أكتوبر 2024، تمكن جنود روس يقومون بمهام قتالية بالقرب من بلدة بوغويافلينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، من إجلاء المواطن الأمريكي دانيال مارتنديل من منطقة القتال".
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روسيا, العالم
القوات الروسية تنجح بإجلاء أمريكي متعاون معها من الأراضي التي تسيطر عليها قوات كييف
10:38 GMT 02.11.2024 (تم التحديث: 11:28 GMT 02.11.2024)
أفاد مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات الروسية نجحت بإجلاء الأمريكي دانيال مارتنديل، الذي كان يتعاون مع الجيش الروسي، من الأراضي التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية.
وبحسب المصدر، قدم الأمريكي مارتنديل، الذي يتواجد في أوكرانيا منذ 11 فبراير/ شباط 2022، معلومات قيمة للجيش الروسي.
وقام مارتنديل بتمرير إحداثيات المنشآت العسكرية الأوكرانية إلى روسيا على مدار عامين، حيث استخدم الجيش الروسي المعلومات الواردة من مارتنديل أكثر من مرة لتدمير معدات وأفراد القوات الأوكرانية.
ونوه المصدر الأمني لوكالة "سبوتنبك"، بأن الأمريكي مارتنديل موجود في موسكو وعقد أول مؤتمر صحفي له في المركز الإعلامي لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية التي تضم وكالة "سبوتنيك".
وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن المواطن الأمريكي دانيال مارتنديل، الذي ساعد القوات المسلحة الروسية في التخطيط لشن هجمات على القوات الأوكرانية، موجود في موسكو ويعقد أول مؤتمر صحفي في المركز الإعلامي لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية.
وقال مصدر بوكالات إنفاذ القانون الروسية في تصريحات لـ"سبوتنيك" إنه "في 27 أكتوبر 2024، تمكن جنود روس يقومون بمهام قتالية بالقرب من بلدة بوغويافلينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، من إجلاء المواطن الأمريكي دانيال مارتنديل من منطقة القتال".